Icetex condonará hasta el 100 % de intereses de mora: así funcionará la campaña

Icetex - crédito Colprensa

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El Icetex anunció una nueva campaña dirigida a beneficiarios de créditos educativos que presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. La iniciativa permitirá acceder a la condonación de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios, siempre que los usuarios establezcan un acuerdo de pago y cumplan las condiciones pactadas durante el proceso.

Según información publicada por Blu Radio, la campaña se desarrollará entre el 18 y el 30 de noviembre de 2026 y podría beneficiar a 77.910 personas con mora superior a 31 días.

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Del total de potenciales beneficiarios, 57.510 pertenecen a la cartera activa, 5.317 hacen parte de la cartera castigada del crédito tradicional y 15.083 corresponden a fondos administrados por el Icetex.

La entidad explicó que la campaña busca ofrecer alternativas para normalizar las obligaciones y facilitar que los usuarios puedan ponerse al día sin asumir la totalidad de los intereses acumulados.

Icetex - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Tres alternativas para normalizar las obligaciones

Los beneficiarios podrán acogerse a tres opciones, dependiendo de su situación financiera y del estado de la deuda.

La primera es la extinción de la obligación, que consiste en pagar la totalidad de la deuda. La segunda es la normalización, mediante la cancelación del saldo vencido para recuperar el estado al día del crédito.

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La tercera alternativa es la refinanciación, que permite modificar el plazo y el valor de las cuotas para ajustar el crédito a una nueva capacidad de pago.

En cualquiera de estos escenarios, la condonación de intereses dependerá del acuerdo alcanzado y del cumplimiento de los compromisos establecidos con la entidad.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que la estrategia busca acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas y necesitan una opción para reorganizar sus compromisos financieros.

La campaña está dirigida específicamente a personas que ya acumulan mora y requieren una solución para evitar que la obligación continúe creciendo por concepto de intereses.

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El beneficio puede llegar hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios, aunque la aplicación concreta dependerá de las condiciones acordadas en cada caso.

ICETEX respondió los cuestionamientos de un joven a través de las redes sociales. Foto: Colprensa - Sofía Toscano

Trámite podrá hacerse por canales virtuales y telefónicos

El Icetex informó que no será necesario desplazarse hasta una oficina para acceder a la campaña. Los interesados podrán realizar el proceso mediante líneas telefónicas, chats, videollamadas y otros servicios de atención virtual.

Para quienes tienen una mora de entre 31 y 90 días está habilitada la línea nacional 018000112845. En Bogotá, los usuarios podrán comunicarse al número (601) 3073070.

Las personas con obligaciones que superen los 91 días de mora podrán llamar al 018000119716 o, desde Bogotá, al (601) 4824013.

El horario de atención será de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Los sábados, el servicio estará disponible entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

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La entidad recomendó a los beneficiarios revisar su situación antes de iniciar el trámite y definir cuál de las tres alternativas se ajusta mejor a sus posibilidades de pago.

La campaña estará habilitada únicamente durante el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de noviembre, por lo que las personas interesadas deberán establecer el acuerdo dentro de esas fechas.

El objetivo es que los beneficiarios puedan recuperar el control de sus obligaciones y reducir el impacto financiero generado por los intereses acumulados durante el tiempo de mora.

Con esta estrategia, el Icetex busca facilitar la normalización de miles de créditos educativos y ofrecer una salida a quienes presentan atrasos superiores a 31 días.

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La medida se concentra en la condonación de intereses y en la reorganización de las condiciones de pago, por lo que cada beneficiario deberá cumplir los términos definidos en el acuerdo para conservar los beneficios otorgados.