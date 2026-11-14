Sanitas y Colsubsidio anuncian domicilios gratis y medidas para normalizar entrega de medicamentos

Las fórmulas médicas con vencimiento en noviembre extenderán su vigencia hasta el 30 de ese mes. (@Supersalud/X)

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Sanitas EPS y Colsubsidio avanzan en un plan para estabilizar la entrega de medicamentos a sus afiliados, luego de las dificultades registradas durante el cambio de operador. Colsubsidio explicó que uno de los principales problemas fue la entrega tardía de información por parte de Cruz Verde, lo que obligó a reconstruir manualmente datos de usuarios y estimar la demanda de medicamentos en cada punto de dispensación.

Según información publicada por Blu Radio, la situación fue expuesta durante una mesa de seguimiento convocada por la Superintendencia Nacional de Salud, en la que participaron Sanitas, Colsubsidio y otras autoridades para revisar el cumplimiento de los compromisos adoptados para normalizar el servicio.

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Colsubsidio señaló que al asumir la operación no recibió oportunamente las bases de caracterización de los usuarios ni los históricos de atención correspondientes a cada sede, información que debía ser suministrada por Cruz Verde, anterior operador de la dispensación.

La falta de esos datos obligó a la entidad a reconstruir la información de manera manual y a elaborar proyecciones sobre el comportamiento de la demanda. En algunos puntos, el número de solicitudes terminó superando las estimaciones iniciales, lo que generó dificultades adicionales para responder a todos los usuarios.

Colsubsidio anunció cambios en la entrega de medicamentos a afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, tras segunda medida cautelar de Supersalud - EFE

Colsubsidio reporta 88 % de efectividad en las entregas

Pese a los inconvenientes, Colsubsidio informó que ha recibido 405.514 solicitudes de medicamentos y que logró atender 356.000 de ellas. Según la entidad, esta cifra representa una efectividad del 88 %.

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La organización aseguró que continuará con las entregas programadas y con el reabastecimiento de las farmacias para responder a los usuarios que todavía tienen medicamentos pendientes.

Dentro del plan de ajuste también se anunció la vinculación de más de 100 trabajadores y la ampliación de los horarios de atención en 19 sedes. Estas medidas buscan reducir las filas y mejorar la capacidad de respuesta en los puntos donde se han presentado mayores dificultades.

Otra de las decisiones adoptadas fue extender hasta el 30 de noviembre el servicio de entrega de medicamentos a domicilio sin costo para los afiliados de Sanitas.

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La medida pretende facilitar el acceso a los medicamentos y disminuir la presión sobre los puntos de dispensación mientras avanza el proceso de estabilización de la operación.

Sanitas y Colsubsidio también analizan la posibilidad de implementar una aplicación que permita asignar turnos virtuales. Mientras se define esa herramienta, los usuarios pueden consultar el avance de las filas mediante el código QR que aparece en la tirilla entregada en cada punto de atención.

Medicamentos - crédito Colprensa

Usuarios con turno serán atendidos incluso después del cierre

Entre los compromisos anunciados también se estableció que las personas que ya tengan un turno y permanezcan en las sedes serán atendidas incluso si la espera se extiende más allá de la hora habitual de cierre.

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La decisión busca evitar que los usuarios tengan que regresar otro día después de haber permanecido durante horas en los puntos de dispensación.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que mantendrá el seguimiento a las medidas adoptadas y verificará el cumplimiento de los compromisos relacionados con abastecimiento, entrega de medicamentos pendientes y reducción de tiempos de espera.

En la mesa de seguimiento también participó el superintendente ad hoc, Luis Gabriel Fernández Franco, quien hizo parte de la revisión de los avances reportados por las entidades.

El objetivo de la vigilancia es que la atención se normalice progresivamente y que los afiliados puedan recibir los tratamientos formulados sin nuevas interrupciones.

Colsubsidio sostuvo que continuará reforzando la operación mientras completa la entrega de los medicamentos pendientes y mejora la disponibilidad en las farmacias.

La entidad también deberá seguir ajustando sus proyecciones de demanda a partir de la información reconstruida y del comportamiento real de las solicitudes recibidas en cada punto.

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Por ahora, las medidas anunciadas incluyen mayor personal, horarios ampliados, domicilios gratuitos, seguimiento a las filas y atención a quienes ya cuenten con turno, incluso después del cierre.

La Superintendencia continuará evaluando estos avances para establecer si el plan permite reducir las demoras y recuperar la estabilidad en la dispensación de medicamentos para los afiliados de Sanitas.