Colombia

Sanitas y Colsubsidio anuncian domicilios gratis y medidas para normalizar entrega de medicamentos

Colsubsidio atribuyó parte de las dificultades a demoras de Cruz Verde en entregar información de usuarios. La operación reporta 88 % de efectividad y reforzará personal y horarios

Las fórmulas médicas con vencimiento en noviembre extenderán su vigencia hasta el 30 de ese mes. (@Supersalud/X)
Las fórmulas médicas con vencimiento en noviembre extenderán su vigencia hasta el 30 de ese mes. (@Supersalud/X)
Guardar

Sanitas EPS y Colsubsidio avanzan en un plan para estabilizar la entrega de medicamentos a sus afiliados, luego de las dificultades registradas durante el cambio de operador. Colsubsidio explicó que uno de los principales problemas fue la entrega tardía de información por parte de Cruz Verde, lo que obligó a reconstruir manualmente datos de usuarios y estimar la demanda de medicamentos en cada punto de dispensación.

Según información publicada por Blu Radio, la situación fue expuesta durante una mesa de seguimiento convocada por la Superintendencia Nacional de Salud, en la que participaron Sanitas, Colsubsidio y otras autoridades para revisar el cumplimiento de los compromisos adoptados para normalizar el servicio.

PUBLICIDAD

Colsubsidio señaló que al asumir la operación no recibió oportunamente las bases de caracterización de los usuarios ni los históricos de atención correspondientes a cada sede, información que debía ser suministrada por Cruz Verde, anterior operador de la dispensación.

La falta de esos datos obligó a la entidad a reconstruir la información de manera manual y a elaborar proyecciones sobre el comportamiento de la demanda. En algunos puntos, el número de solicitudes terminó superando las estimaciones iniciales, lo que generó dificultades adicionales para responder a todos los usuarios.

Colsubsidio anunció cambios en la entrega de medicamentos a afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, tras segunda medida cautelar de Supersalud - EFE
Colsubsidio anunció cambios en la entrega de medicamentos a afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, tras segunda medida cautelar de Supersalud - EFE

Colsubsidio reporta 88 % de efectividad en las entregas

Pese a los inconvenientes, Colsubsidio informó que ha recibido 405.514 solicitudes de medicamentos y que logró atender 356.000 de ellas. Según la entidad, esta cifra representa una efectividad del 88 %.

PUBLICIDAD

La organización aseguró que continuará con las entregas programadas y con el reabastecimiento de las farmacias para responder a los usuarios que todavía tienen medicamentos pendientes.

Dentro del plan de ajuste también se anunció la vinculación de más de 100 trabajadores y la ampliación de los horarios de atención en 19 sedes. Estas medidas buscan reducir las filas y mejorar la capacidad de respuesta en los puntos donde se han presentado mayores dificultades.

Otra de las decisiones adoptadas fue extender hasta el 30 de noviembre el servicio de entrega de medicamentos a domicilio sin costo para los afiliados de Sanitas.

La medida pretende facilitar el acceso a los medicamentos y disminuir la presión sobre los puntos de dispensación mientras avanza el proceso de estabilización de la operación.

Sanitas y Colsubsidio también analizan la posibilidad de implementar una aplicación que permita asignar turnos virtuales. Mientras se define esa herramienta, los usuarios pueden consultar el avance de las filas mediante el código QR que aparece en la tirilla entregada en cada punto de atención.

En agosto, el Invima informó un desabastecimiento significativo que alcanzó a 15 medicamentos esenciales - crédito Colprensa
Medicamentos - crédito Colprensa

Usuarios con turno serán atendidos incluso después del cierre

Entre los compromisos anunciados también se estableció que las personas que ya tengan un turno y permanezcan en las sedes serán atendidas incluso si la espera se extiende más allá de la hora habitual de cierre.

La decisión busca evitar que los usuarios tengan que regresar otro día después de haber permanecido durante horas en los puntos de dispensación.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que mantendrá el seguimiento a las medidas adoptadas y verificará el cumplimiento de los compromisos relacionados con abastecimiento, entrega de medicamentos pendientes y reducción de tiempos de espera.

En la mesa de seguimiento también participó el superintendente ad hoc, Luis Gabriel Fernández Franco, quien hizo parte de la revisión de los avances reportados por las entidades.

El objetivo de la vigilancia es que la atención se normalice progresivamente y que los afiliados puedan recibir los tratamientos formulados sin nuevas interrupciones.

Colsubsidio sostuvo que continuará reforzando la operación mientras completa la entrega de los medicamentos pendientes y mejora la disponibilidad en las farmacias.

La entidad también deberá seguir ajustando sus proyecciones de demanda a partir de la información reconstruida y del comportamiento real de las solicitudes recibidas en cada punto.

Por ahora, las medidas anunciadas incluyen mayor personal, horarios ampliados, domicilios gratuitos, seguimiento a las filas y atención a quienes ya cuenten con turno, incluso después del cierre.

La Superintendencia continuará evaluando estos avances para establecer si el plan permite reducir las demoras y recuperar la estabilidad en la dispensación de medicamentos para los afiliados de Sanitas.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasSanitas EPSColsubsidioCruz Verdeentrega de medicamentos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 13 de noviembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 13 de noviembre

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

El equipo de Néstor Lorenzo cerrará el año con un nuevo amistoso internacional, en medio de la evaluación de alternativas para el próximo ciclo

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

La cantante colombiana grabó en Uruguay, Miami y Bahamas los temas que definieron su consagración en el mercado anglosajón, fusionando pop con elementos de la música andina

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Jennifer Pedraza denunció presuntas irregularidades en título de posgrado de Jaime Vives, presidente de Coljuegos: habría sido “exprés”

La congresista hizo un llamado de atención al presidente Abelardo de la Espriella y cuestionó al Ministerio de Educación

Jennifer Pedraza denunció presuntas irregularidades en título de posgrado de Jaime Vives, presidente de Coljuegos: habría sido “exprés”

Gobernadora de Chocó afirmó que el Fondo Milagro sí está funcionando en el departamento: “Tenemos una gran expectativa”

El fondo está en el centro del debate nacional debido a inquietudes que han surgido sobre el manejo de los recursos y la nómina establecida para quienes fueron contratados para manejarlo

Gobernadora de Chocó afirmó que el Fondo Milagro sí está funcionando en el departamento: “Tenemos una gran expectativa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Los Auténticos Caligaris mezclan 30 músicos y cancioneros en una misma fiesta sobre el escenario: "Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo"

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Rosalía recibió de Juanes el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Deportes

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida