Colombia

Excombatiente señaló a Sandra Ramírez por reclutamiento y abortos forzados en las Farc: “Ordenaba el reclutamiento de menores”

Ramírez ha negado las acusaciones en su contra. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la citó a rendir versión dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. La diligencia busca contrastar la información sobre su trayectoria dentro de la organización, sus funciones y su eventual capacidad de influencia

Reclutamiento de menores - Colombia
Reclutamiento forzado en Colombia: Un exreclutado acusó a Sandra Ramírez ante nuevos cuestionamientos en la JEP (Icbf)
Guardar

Un hombre identificado como Benjamín Méndez afirmó que fue reclutado por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) cuando tenía 12 años y señaló a Sandra Ramírez, exintegrante del Secretariado, de haber ordenado reclutamientos de menores, abortos forzados y castigos contra guerrilleras embarazadas. Sus declaraciones fueron recogidas en una entrevista publicada por Semana.

Méndez aseguró que ingresó a la organización armada en San José del Guaviare después de ofrecerse a cambio de su hermana, que, según su relato, también estaba en riesgo de reclutamiento. “Yo tenía 12 años, ella iba a cumplir 14”, contó. Dijo que su propósito era evitar que la llevaran, por lo que se presentó ante un miliciano conocido como el Boyaco.

PUBLICIDAD

El entrevistado afirmó que fue trasladado al frente séptimo de las Farc, donde, según su versión, conoció a un instructor llamado Sebastián. Allí, sostuvo, presenció abusos sexuales contra niñas y adolescentes que llegaban a los campamentos.

“Toda menor de edad que llegara pasaba por las manos de él”, aseguró Méndez sobre ese comandante. También afirmó que varias víctimas intentaron escapar después de las agresiones y que algunas se quitaron la vida.

El excombatiente relató un episodio en el que, según dijo, él y otro integrante de la guerrilla llevaron por la fuerza a una niña de nueve años desde una vivienda cercana a Puerto Cachicamo. Afirmó que el padre de la menor intentó recuperarla tras entregar dinero a la organización, pero que la niña no regresó a su hogar.

PUBLICIDAD

Un hombre identificado como Benjamín Méndez afirmó que fue reclutado por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) cuando tenía 12 años y señaló a Sandra Ramírez, exintegrante del Secretariado, de haber ordenado reclutamientos de menores, abortos forzados y castigos contra guerrilleras embarazadas (Álvaro Tavera/Colprensa)
Un hombre identificado como Benjamín Méndez afirmó que fue reclutado por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) cuando tenía 12 años y señaló a Sandra Ramírez, exintegrante del Secretariado, de haber ordenado reclutamientos de menores, abortos forzados y castigos contra guerrilleras embarazadas (Álvaro Tavera/Colprensa)

El testimonio sitúa a Sandra Ramírez en el Estado Mayor del Bloque Oriental

Méndez precisó que no conoció a Sandra Ramírez, cuyo nombre de guerra era Griselda Lobo, durante su permanencia inicial en el frente séptimo. Afirmó que tuvo contacto con ella más adelante, cuando fue enviado al Estado Mayor del Bloque Oriental (Embo), una estructura en la que mencionó la presencia de antiguos jefes de las Farc como Raúl Reyes, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

Según su relato, antes de entrevistarse con Ramírez recibió advertencias sobre las consecuencias de responder de forma equivocada. “Si usted no sabe responder, la camarada le va a quitar la vida, lo va a juzgar o nos ordena que lo juzguemos”, recordó que le dijo un comandante.

También mencionó que Ramírez entrevistaba a menores y otros integrantes recién llegados al Embo. Durante esa diligencia, contó, ella preguntaba por su procedencia, sus familiares y posibles vínculos con integrantes del Ejército o de la Policía.

El excombatiente afirmó que una persona que viajaba con él desde el frente séptimo fue asesinada después de no responder satisfactoriamente durante una entrevista. Ese señalamiento hace parte de su testimonio y no constituye una decisión judicial sobre responsabilidades individuales.

Testimonios e informes entregados a la JEP señalan que Sandra Ramírez tuvo conocimiento de abusos dentro de las Farc - crédito @sandraramirezcomunes/Instagram
Testimonios e informes entregados a la JEP señalan que Sandra Ramírez tuvo conocimiento de abusos dentro de las Farc - (@sandraramirezcomunes/Instagram)

Méndez atribuyó a Ramírez órdenes sobre embarazos dentro de los campamentos

El relato incluye acusaciones sobre presuntas violencias reproductivas al interior de las Farc. Benjamín sostuvo que, tras llegar a un hospital de la organización en La Julia, observó cómo Ramírez ordenaba castigos contra guerrilleras embarazadas.

Mandó a sacar a una muchacha de ellas para que le sacaran el bebé sin anestesia, para que muriera desangrada”, declaró. También afirmó que, después de ese episodio, vio restos fetales en una bolsa dentro de las instalaciones.

De acuerdo con su versión, las mujeres embarazadas podían recibir sanciones como labores físicas, excavación de trincheras, siembra de cultivos o tala de árboles. Méndez aseguró que, en otros casos, las órdenes derivaban en abortos o fusilamientos.

El entrevistado también atribuyó a Ramírez una posición de mando sobre asuntos de reclutamiento. Dijo que ella recibía información de los frentes sobre el número de menores incorporados a la guerrilla y que exigía aumentar esas cifras. “Ella era la que ordenaba el reclutamiento de menores”, resalt.

Ramírez ha negado las acusaciones en su contra. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la citó a rendir versión dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. La diligencia busca contrastar la información sobre su trayectoria dentro de la organización, sus funciones y su eventual capacidad de influencia frente a hechos cometidos contra menores.

La senadora Sandra Ramírez, exesposa de alias Manuel Marulanda o “Tirofijo” —máximo comandante de las extintas Farc, denunció hostigamiento en su contra - crédito @valen20011/X
La senadora Sandra Ramírez, exesposa de alias Manuel Marulanda o “Tirofijo” —máximo comandante de las extintas Farc, denunció hostigamiento en su contra (@valen20011/X)

La convocatoria de la JEP no equivale a una imputación ni a una declaración anticipada de responsabilidad. En sus primeras intervenciones ante esa jurisdicción, Ramírez rechazó haber tenido acceso a las comunicaciones de mando o haber participado en reuniones nacionales y de bloques de las Farc.

El excombatiente pidió una nueva oportunidad para declarar ante la JEP

Méndez dijo que ya acudió a la JEP para rendir su testimonio, aunque sostuvo que solo tuvo 15 minutos para hablar sobre lo ocurrido. Según su versión, la entidad le pidió concentrarse en el reclutamiento de menores, por lo que no alcanzó a exponer otros hechos relacionados con agresiones sexuales, embarazos forzados y castigos internos.

“Yo tengo que decirle a la JEP”, expresó al manifestar su disposición para ampliar la declaración. También pidió que los antiguos integrantes de las Farc reconozcan hechos, entreguen información sobre las víctimas y contribuyan a ubicar los restos de menores que habrían muerto en los campamentos.

Tras salir de la guerrilla, Méndez afirmó que buscó durante tres años a su familia sin obtener resultados y que luego ingresó al Ejército. Contó que escribió un libro sobre su historia con la expectativa de que sus padres y hermanos sepan que intentó encontrarlos.

Temas Relacionados

Benjamín MéndezSandra RamírezReclutamiento forzadoFarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Millonarios, Deportes Tolima, Once Caldas y Águilas Doradas serán los equipos que buscarán entrar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Ecopetrol confirma que reactivará el fracking en el Magdalena Medio: esta es la zona elegida

La empresa todavía actualiza la prospectividad del área y estructura los casos de negocio; después deberá completar evaluaciones ambientales, sociales y de riesgos antes de definir inversiones, volúmenes y plazos de ejecución

Ecopetrol confirma que reactivará el fracking en el Magdalena Medio: esta es la zona elegida

Keiner Granados: el drama del joven que desarrolló filariasis linfática tras una picadura y pide ayuda para su tratamiento

El drama de salud comenzó siete años atrás, cuando el menor tenía 10 años. Su familia ha traído medicamentos hasta de la India para buscar la recuperación de su extremidad inferior

Keiner Granados: el drama del joven que desarrolló filariasis linfática tras una picadura y pide ayuda para su tratamiento

Estados Unidos atrapó a una red de narcotráfico liderada por un colombiano que apoyaba a las disidencias de las Farc: se enfrenta a más de 10 años de cárcel

El fiscal federal David I. Courcelle señaló que las acciones se orientan a proteger a las comunidades frente a la violencia atribuida a las organizaciones que comercian drogas

Estados Unidos atrapó a una red de narcotráfico liderada por un colombiano que apoyaba a las disidencias de las Farc: se enfrenta a más de 10 años de cárcel

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Dian interceptó un cargamento de 100 drones en Cartagena

Los equipos, cuyo destino era una empresa de Candelaria, Valle del Cauca, podrían fortalecer las capacidades de grupos criminales, según advirtió el mandatario

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Dian interceptó un cargamento de 100 drones en Cartagena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Los Auténticos Caligaris mezclan 30 músicos y cancioneros en una misma fiesta sobre el escenario: "Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo"

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Rosalía recibió de Juanes el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Deportes

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Néstor Lorenzo destacó a uno de los jugadores de Colombia tras la victoria ante Chile: “Me voy a quedar con el más chiquito”

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”