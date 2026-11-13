Petro reaccionó a informe que asegura que fue cómplice del fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela: “No las reconocí porque se desarrollaron bajo chantaje”

Petro reaccionó a informe de centro de análisis estadounidense que lo señala cómplice del fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela (Presidencia de la República)

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El Miranda Center for Democracy sostuvo que la política del entonces presidente colombiano Gustavo Petro contribuyó a reducir el costo diplomático del fraude electoral atribuido a Nicolás Maduro tras las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024.

El informe detalló que Petro demoró cerca de 55 horas en pronunciarse públicamente sobre los comicios, mientras Brasil y Chile reclamaban la publicación detallada de los resultados. De igual manera, recordó que Colombia se abstuvo el 31 de julio de 2024 en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre una resolución que exigía a Caracas publicar de inmediato los resultados desagregados. La iniciativa recibió 17 respaldos y quedó a un voto de los 18 requeridos para ser aprobada.

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El centro estadounidense consideró que esa abstención redujo la presión regional sobre Maduro, ya que el voto favorable de Colombia o de alguno de los demás países que no acompañaron la iniciativa habría permitido su aprobación. El análisis, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy, describió ese efecto como un “blanqueo” institucional que disminuyó el aislamiento internacional del Gobierno venezolano.

Tras la publicación del informe, el expresidente Petro utilizó sus redes sociales para recordar que su administración no reconoció la victoria de Nicolás Maduro. Según expuso, la razón está vinculada a la falta de garantías de los comicios por factores internos y externos.

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El expresidente de la República señaló que la intervención electoral en el vecino país no fue un caso aislado, sino que el mismo fenómeno ocurrió en Colombia durante las presidenciales de 2026 - (@petrogustavo/X)

“Señor Luis Carlos Sarmiento, dueño de @ELTIEMPO , mi gobierno no reconoció las últimas elecciones de Venezuela porque se desarrollaron bajo chantaje externo a Venezuela: el bloqueo de EEUU, e, internos: la falta de garantías democráticas (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En el mensaje, el líder político del Pacto Histórico también señaló que la intervención electoral no fue un caso aislado, sino que el mismo fenómeno ocurrió en Colombia durante las presidenciales de 2026. De acuerdo con Petro, hubo un sabotaje a la contienda que benefició al actual presidente Abelardo de la Espriella.

Incluso, señaló que adelantó acciones judiciales para que las autoridades colombianas investiguen acciones fraudulentas en las elecciones.

“En las últimas elecciones en Colombia también tuvimos interferencia del gobierno de los EEUU prohibida por la Constitución Nacional y falta total de garantías de transparencia electoral, al afectarse los algoritmos del software privado de los hermanos Bautista desde el extranjero para imponer a Abelardo de la Espriella fraudulentamente, denuncia que colocamos ante el poder judicial”, aseveró el político de izquierda.

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Gustavo Petro respondió tras tutela que interpuso en su contra Hernán Penagos por presunto fraude electoral

El expresidente Gustavo Petro respondió a la tutela admitida por el Consejo de Estado a petición del registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y afirmó que sus denuncias sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2026 “están en manos de la justicia”. El recurso solicita que rectifique las declaraciones que vincularon a Penagos y a la Registraduría Nacional del Estado Civil con una supuesta alteración de los comicios en los que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia.

Penagos invocó la protección de su honra, su buen nombre y su derecho a la rectificación, además de los derechos de la entidad responsable de organizar las elecciones. La tutela deberá establecer si las publicaciones atribuidas a Petro vulneraron esas garantías y si corresponde ordenar una rectificación.

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El ex primer mandatario sostuvo que la falta de transparencia de la Registraduría afectó su derecho a elegir. También pidió que el registrador respondiera públicamente o dentro del proceso judicial dos preguntas sobre los mecanismos aplicados durante la votación.

La primera inquietud se centró en el código Hash, una herramienta de seguridad que permite verificar si un archivo digital fue modificado. Petro afirmó que el 97% de los archivos PDF de los formularios E-14 publicados en Internet por Thomas Gregg and Sons carecía de ese mecanismo.

El lider de izquierda señaló que los resultados de mesa de la elección que lo llevó a la Presidencia sí contaban con esa garantía, pero aseguró que dejó de utilizarse en procesos posteriores. “¿Por qué no tenían el código Hash?”, preguntó.

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Gustavo Petro exigió al registrador explicar la ausencia de código Hash en formularios E-14 -(@petrogustavo/X)

Petro también planteó si las elecciones locales de 2027 se desarrollarán sin ese mecanismo. “¿Va a efectuar las próximas elecciones locales también sin código Hash en los formularios, haciéndolas perder su transparencia?”, cuestionó.

La acusación contra Hernán Penagos incluyó el señalamiento de que habría presentado como código Hash una identificación alfanumérica de los formularios E-14 que, según Petro, no podía asegurar la inalterabilidad de los documentos.

“Usted, señor registrador le mintió al pueblo colombiano cuando afirmó ante la prensa que había dotado de código Hash los formularios PDF E-14 y sólo puso un código alfanumérico de denominación de los formularios E-14 sin capacidad para hacerlos inmodificables violando la ley”, señaló el exjefe de Estado.

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