Colombia

Cayó en Bogotá alias El Temible, jefe urbano de Los Pachenca: era buscado por homicidio, extorsión agravada y porte ilegal de armas

Durante labores de patrullaje y control, uniformados de la Estación de Policía Ciudad Bolívar capturaron a un hombre de 50 años que era buscado por la justicia

Policía de Bogotá confirma la captura de alias El Temible, presunto jefe de Los Pachenca (Policía Metropolitana de Bogotá)
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Uniformados de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, capturaron durante labores de patrullaje y control a un hombre de 50 años que tenía una orden judicial vigente por los delitos de extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información entregada por el teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la Estación de Policía, los servidores públicos ubicaron al sospechoso y, al verificar sus antecedentes, confirmaron que era requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas.

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La Policía señaló que el detenido también registra 12 anotaciones por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Además, indicó que el hombre es conocido en Santa Marta con el alias de “El Temible”, y se había consolidado como jefe urbano de Los Pachenca.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería y recibió una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La información suministrada no precisa las circunstancias de los procesos relacionados con las anotaciones registradas ni el lugar en el que se habrían cometido los hechos.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar situaciones sospechosas que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana. Los casos pueden ser informados a la línea de emergencias 123.

De acuerdo con la información entregada por el teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la Estación de Policía, los servidores públicos ubicaron al sospechoso y, al verificar sus antecedentes, confirmaron que era requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas (Mebog)
De acuerdo con la información entregada por el teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la Estación de Policía, los servidores públicos ubicaron al sospechoso y, al verificar sus antecedentes, confirmaron que era requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas (Mebog)

Falso guía espiritual abusó de al menos seis mujeres en Antioquia

Un juez de Medellín condenó a 17 años de prisión a José Fabio Salazar Castaño, de 63 años, tras declararlo responsable de abusar sexualmente de al menos seis mujeres en Antioquia. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2022 en el corregimiento de San Antonio de Prado y en el municipio de San Carlos.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Salazar Castaño se presentaba como guía espiritual y convocaba a las víctimas a su vivienda con el argumento de realizar limpiezas ancestrales, tratamientos energéticos y rituales con plantas medicinales.

La investigación, a cargo del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), determinó que el condenado aprovechaba esas reuniones para someter a las mujeres a agresiones sexuales. Las víctimas tenían entre 16 y 26 años al momento de los hechos, y una de ellas era menor de edad.

Ilustración de una mujer sentada abrazando sus rodillas junto a una sombra oscura proyectada en la pared.
Un juez de Medellín condenó a 17 años de prisión a José Fabio Salazar Castaño, de 63 años, tras declararlo responsable de abusar sexualmente de al menos seis mujeres en Antioquia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso también estableció que el hombre entregó marihuana a varias mujeres durante los supuestos rituales. En otro caso, tomó fotografías de las partes íntimas de una víctima durante una consulta que presentó como espiritual.

La justicia lo halló culpable de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir. La Fiscalía sostuvo que utilizó su reconocimiento como figura espiritual dentro de la comunidad para generar una relación de poder y vulnerabilidad frente a las víctimas.

La sentencia corresponde a primera instancia, por lo que la defensa puede presentar recursos para que una autoridad judicial superior revise la decisión.

Una mujer vestida con un suéter gris está sentada en el suelo apoyada contra una pared donde se proyecta su sombra.
Una mujer permanece sentada en el suelo junto a una pared que proyecta su sombra en una representación sobre la violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos de violencia de género en Colombia durante 2026

La violencia de género en Colombia abarca feminicidios, agresiones físicas, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, amenazas, violencia económica y ataques motivados por prejuicios contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Uno de los focos de alerta está en Atlántico, donde se registraron 74 mujeres asesinadas hasta el 11 de noviembre de 2026, frente a 41 casos en el mismo periodo de 2025. La cifra representa un aumento cercano al 78%.

Las organizaciones sociales y especialistas advierten que los crímenes responden tanto a ataques de parejas o exparejas como a hechos asociados con estructuras criminales. No todos los homicidios de mujeres son clasificados judicialmente como feminicidios, pues esa tipificación exige probar un contexto de violencia basada en género.

Entre los casos recientes se encuentra el asesinato de Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, ocurrido en Barranquilla. Las autoridades investigan a su expareja como presunto responsable. El hecho reabrió los reclamos por medidas de protección para mujeres que enfrentan violencia en sus relaciones afectivas.

La Defensoría del Pueblo informó que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 21.723 delitos sexuales en el país. Del total, 16.450 afectaron a niñas y adolescentes, 4.719 a mujeres mayores de edad y 250 a personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas

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