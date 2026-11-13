Murió el subintendente Marcelo Miranda tras luchar dos días por su vida luego de ataque terrorista en Hato Corozal, Casanare: su familia pedía trasladarlo a Bogotá

El subintendente Marcelo Miranda Cordero falleció en Yopal y elevó a dos el número de policías muertos tras el atentado en Hato Corozal, Casanare (@StevenLievano/X y Policía Nacional)

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El subintendente Marcelo Miranda Cordero, de la Policía Nacional de Colombia, falleció en la madrugada del 13 de noviembre de 2026 tras dos días de lucha por su vida en un hospital de Yopal, lugar al que fue trasladado después de sufrir heridas graves en un ataque armado contra una patrulla motorizada en el municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare.

Con su muerte, el atentado perpetrado el 11 de noviembre ya deja dos uniformados fallecidos.

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Según la información preliminar recabada por las autoridades, Miranda Cordero se movilizaba en una motocicleta institucional junto al patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas cuando ambos cumplían tareas de registro y control en la zona céntrica de Hato Corozal. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas los interceptaron y les dispararon en forma indiscriminada mientras circulaban por la vía pública.

Quintero Caldas, de 37 años, murió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas. Miranda Cordero, en tanto, quedó con heridas críticas y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

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El gobernador de Casanare, César Ortiz, confirmó además que una mujer civil resultó lesionada durante el ataque, aunque precisó que sus heridas no comprometían su vida. Según el mandatario regional, los agresores también habrían sustraído las armas de dotación de los uniformados tras dispararles.

El gobernador César Ortiz confirmó que una mujer civil sufrió lesiones y que los atacantes hurtaron las armas de dotación oficial de los uniformados fallecidos (Gobernación de Casanare)

Tras ingresar al centro asistencial, Miranda Cordero fue sometido a dos cirugías para intentar contener el daño sufrido en una de sus extremidades, que había quedado seriamente comprometida por los disparos. Pese a las intervenciones, el equipo médico concluyó que el subintendente debía ser trasladado en avión ambulancia a un centro con mayor capacidad de respuesta para su estado de salud.

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El traslado, sin embargo, no llegó a concretarse. Familiares del uniformado insistieron durante días ante las autoridades para que se agilizara su remisión a Bogotá. “Nos han dicho que se va a hacer un traslado, pero que está en procesos administrativos, pero no nos han dado más información. No sabemos a qué horas está el helicóptero allá”, declaró Lorena Miranda, hermana del subintendente, en diálogo con Noticias Caracol.

A la fecha se desconoce si el trámite llegó a surtir efecto antes de la muerte del uniformado.

La Policía Nacional lamentó la pérdida de ambos efectivos

El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera Peña, anunció que la institución buscará llevar a los responsables ante la justicia (@DIrectorPolicia/X)

La Policía Nacional confirmó la muerte del subintendente Marcelo Miranda Cordero a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y anunció respaldo institucional para sus seres queridos. La institución había manifestado previamente “profundo dolor e indignación” por el ataque que, según indicó, “acabó con la vida del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas y dejó herido al subintendente Marcelo Miranda Cordero”.

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El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de X. “Nuestra familia policial esté de luto, falleció el señor subintendente Marcelo Miranda Cordero, herido en el ataque criminal en Hato Corozal, Casanare. A su familia, mi respaldo”, escribió Barrera Peña, quien agregó: “Honraremos su memoria y no descansaremos hasta llevar a los responsables ante la justicia”.

La alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabá Gutiérrez, también se había pronunciado tras el atentado. En un primer momento lamentó la muerte de Quintero Caldas y deseó la recuperación de Miranda Cordero. “Reiteramos el apoyo de las instituciones del orden departamental y nacional para garantizar la vida de todos nuestros ciudadanos”, expresó la funcionaria.

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Las autoridades buscan a los responsables

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación prioritaria para identificar y capturar a los autores del ataque armado en Casanare (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó a las autoridades adelantar las investigaciones con el objetivo de capturar a los responsables del ataque. “He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes”, manifestó el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, la Policía Nacional informó que inició las pesquisas correspondientes. “La Policía Nacional inició las investigaciones que permitan capturar a los responsables y reitera su compromiso de colaboración con las demás autoridades competentes para esclarecer este reprochable hecho”, sostuvo la institución.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de los agresores ni las motivaciones detrás del ataque.