Agentes del CTI liberados por el ELN en Arauca contaron la historia de ‘Pacho’, el gato que se trajeron consigo tras permanecer en cautiverio más de un año y medio

Rodrigo Antonio López Estrada decidió quedarse con 'Pacho', como se llama el felino que le hizo más llevadero el cautiverio, que duró más de un año y medio (Oscar Quin-Casanare Noticias/Facebook)

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El ELN liberó el jueves 12 de noviembre a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que habían sido secuestrados en Arauca desde mayo de 2025.

La entrega puso fin a cerca de 18 meses de cautiverio y permitió el reencuentro de los investigadores con sus familias.

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Los funcionarios fueron recibidos durante una misión humanitaria por una delegación integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia.

Ambos agentes habían sido retenidos el 8 de mayo de 2025 mientras cumplían labores judiciales y de protección en una zona rural de Arauca, en el trayecto entre los municipios de Fortul y Arauquita.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención luego del regreso a la libertad de ambos es que López Estrada regresó con una gato que adoptó en medio del cautiverio. Su nombre es Pacho.

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El medio regional Casanare Noticias compartió detalles inéditos luego de que, custodiados por integrantes del ELN, ambos agentes del CTI ofrecieron una entrevista en la que contaron cómo terminaron con el felino que les hizo más ameno su retención, que se extendió más de un año y medio.

“Nuestro guía”: así describieron ambos agentes del CTI a ‘Pacho’

Rodrigo explicó que “‘Pacho’ llegó al grupo y (...)”, Jesús le contestó: “Se hizo muy amigo de nosotros”.

“Nuestro compañero, nuestra guía”, así lo describió Pacheco Oviedo al recordar que incluso el felino dormía con ellos.

López Estrada contó que ‘Pacho’ “un día se puso bravo conmigo porque trajo una lagartija, ¿sí? Entonces, la lagartija se metió como en una bolsa y yo quise ayudarle a la lagartija y se nos fue y él se puso bravo y él me reclamaba que dónde estaba la lagartija (...) porque él me maullaba (...) pensó que yo me le comía la lagartija y yo me iba y él detrás conmigo que diciendo que dónde estaba la lagartija"

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Por lo anterior, Rodrigo añadió que “‘Pacho’ es un comando”.

Por su parte, Jesús afirmó que el gato “es muy amigo de cualquiera”, y al final su colega decidió quedárselo, con lo que al final fueron tres los que terminaron en libertad.

El caso se hizo viral en redes sociales, y en algunos comentarios los usuarios destacaron la acción, e incluso uno de las internautas afirmó que ‘Pacho’ fue el ángel que los acompañó“.

Detalles de la liberación de los dos agentes del CTI en Arauca

La Defensoría del Pueblo confirmó que participó en la recepción de los dos integrantes del CTI junto con las demás entidades de la misión.

La institución señaló que la liberación cerró un período de privación de la libertad que afectó tanto a los investigadores como a sus allegados.

El reclamo por todos los secuestrados

La entidad había mantenido contactos con los familiares de Pacheco y López durante el cautiverio. Esos encuentros permitieron conocer “de primera mano la angustia y la incertidumbre que han vivido durante este tiempo”.

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El organismo describió el desenlace como un alivio para las familias, aunque advirtió que el regreso de los funcionarios no disminuye la gravedad del secuestro.

“Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir”, menciona el documento oficial.

La Defensoría del Pueblo exigió además la liberación de todas las personas retenidas por el ELN y por otros grupos armados, y ratificó su compromiso de acompañar a las víctimas de secuestro y a sus entornos familiares.

La institución ya había cuestionado el anuncio del ELN sobre un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos investigadores de la Fiscalía y otros dos miembros de la Policía Nacional.

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Para el organismo, ese procedimiento carece de validez y legitimidad.