Colombia

Abogado de Juan de Bedout rechazó las acusaciones por el presunto envenenamiento con talio de su esposa Alicia Graham

La familia de Graham pidió investigar si su muerte, ocurrida en agosto de 2021, estuvo vinculada con una presunta intoxicación por talio

El abogado Fabio Humar se pronunció sobre la denuncia presentada contra Juan de Bedout por la familia de Alicia Graham Sardi - @HumarFabio/X/Juan de Bedout/Linkedin
El abogado Fabio Humar se pronunció sobre la denuncia presentada contra Juan de Bedout por la familia de Alicia Graham Sardi - @HumarFabio/X/Juan de Bedout/Linkedin
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Fabio Humar, abogado colombiano, respondió a la denuncia presentada contra Juan de Bedout por parte de la familia de Alicia Graham Sardi, su exesposa, y aseguró que su cliente entregará a la Fiscalía General de la Nación toda la información que le sea solicitada, el jueves 12 de noviembre de 2026. La acción judicial pide investigar si la muerte de Graham, ocurrida el 17 de agosto de 2021, estuvo relacionada con un presunto envenenamiento con talio.

Estaremos atentos a los llamados que haga la Justicia para esclarecer lo que corresponda y, desde luego, he recibido instrucciones de mi cliente, Juan de Bedout, para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera”, afirmó Humar el mismo día en una declaración a Caracol Radio.

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La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por familiares de Alicia Graham Sardi, mediante el abogado penalista David Espinosa Acuña. Los denunciantes cuestionan la explicación médica conocida inicialmente sobre el fallecimiento y solicitan que se determine si Graham fue intoxicada de manera progresiva y sistemática con talio.

El abogado David Espinosa solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue el envenenamiento con talio que causó la muerte de Alicia Graham en 2021 - crédito David Espinosa Acuña & Asociados S.A.S / Facebook
El abogado David Espinosa solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue el envenenamiento con talio que causó la muerte de Alicia Graham en 2021 - crédito David Espinosa Acuña & Asociados S.A.S / Facebook

Graham murió en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su muerte fue atribuida entonces a un cáncer terminal y no fue investigada inicialmente como un hecho violento. Después de su fallecimiento, su cuerpo fue cremado, una circunstancia que impidió la realización posterior de una necropsia judicial.

Los elementos entregados a la Fiscalía

La familia de Graham aportó documentos, conversaciones, audios, entrevistas y registros clínicos con los que busca que la Fiscalía reconstruya las circunstancias de la muerte. Entre los elementos mencionados en la denuncia figura un examen de orina de 24 horas realizado por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021, 14 días antes del fallecimiento.

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Según la representación de los familiares, el análisis registró 672,9 microgramos por litro de talio. El resultado habría sido remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá el 14 de agosto de 2021, tres días antes de la muerte de Graham. La familia sostiene que el reporte no aparece en la copia de la historia clínica que recibió posteriormente.

Juan De Bedout, padre de niña envenenada con talio y pieza clave en la investigación, declaró en la Fiscalía - crédito Fiscalia/X
Juan De Bedout, padre de niña envenenada con talio y pieza clave en la investigación, declaró en la Fiscalía - crédito Fiscalia/X

El escrito también plantea que Juan de Bedout habría pedido el cambio de una especialista que mantenía la hipótesis de una intoxicación con talio. La Fiscalía deberá contrastar esa versión con las historias clínicas completas, los informes de laboratorio, las decisiones médicas y los testimonios de las personas que participaron en la atención de Graham.

Según la denuncia presentada por la familia de Alicia Graham ante la Fiscalía, la mujer fue diagnosticada con cáncer en 2016 y, tras varios tratamientos, entró en seguimiento médico. En septiembre de 2020 comenzó a presentar dolores en las piernas y fatiga intensa. En diciembre de 2020, el médico Carlos Julio Portocarrero concluyó que estaba siendo envenenada con talio.

Después de un proceso de desintoxicación, los niveles de talio en el organismo de Graham habrían disminuido y ella presentó una mejoría. Sin embargo, la familia sostiene que sus síntomas regresaron durante un viaje posterior a Estados Unidos y Europa, antes de que fuera hospitalizada en Bogotá en agosto de 2021.

La declaración de Fabio Humar, abogado de Juan De Bedout, a Caracol Radio el 13 de noviembre del 2026 - (@UltimaHoraCR/X)
La declaración de Fabio Humar, abogado de Juan De Bedout, a Caracol Radio el 13 de noviembre del 2026 - (@UltimaHoraCR/X)

El antecedente de las frambuesas contaminadas

La denuncia contra De Bedout se conoce mientras continúa la investigación por las frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio que fueron entregadas el 4 de abril de 2025 a una vivienda vinculada a él en Bogotá. Dos adolescentes, de 13 y 14 años, murieron después de consumirlas. Una de ellas era Inés de Bedout Graham, hija de Alicia Graham y Juan de Bedout.

Otras dos personas resultaron intoxicadas en ese episodio y sobrevivieron. En el caso aparece mencionada Zulma Guzmán Castro, quien habría mantenido una relación extramatrimonial con De Bedout entre 2017 y 2018, según información expuesta durante la investigación.

Guzmán fue capturada en Londres el 16 de diciembre de 2025 y permanece detenida mientras avanzan los trámites para su extradición a Colombia. La Fiscalía busca imputarle los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio por el caso de las frambuesas, pero una audiencia prevista para noviembre de 2026 no se realizó porque la procesada no se conectó desde Reino Unido.

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