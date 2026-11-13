Abelardo de la Espriella tiene un índice de aprobación de casi 50% en sus primeros 100 días de gobierno, reveló encuesta de AltasIntel

Abelardo de la Espriella registró un índice de aprobación de 48,3% en sus primeros 100 días de gobierno (Cristian Bayona/Colprensa)

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A cien días de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia, el 48,3% de los colombianos aprobó su desempeño, mientras que el 46,6% calificó su administración como excelente o buena, reveló una encuesta de AltasIntel para Bloomberg.

Más allá de la imagen del Ejecutivo, la encuesta identifica los asuntos que los ciudadanos consideran prioritarios. La corrupción ocupa el primer lugar, mencionada por el 48,4% de los consultados. En segundo lugar aparece la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico, con 39,1%. El listado continúa con pobreza, desempleo y falta de oportunidades, señalados por el 33,8%, seguidos por el estado del sistema de salud, con 31%.

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La situación económica y la inflación fueron mencionadas por el 23,1% de los encuestados, mientras que las deficiencias del sistema judicial alcanzaron el 18,3%. Estos resultados muestran que la percepción ciudadana concentra sus alertas en problemas institucionales, sociales y de orden público.

La economía recibe una evaluación más negativa que positiva

Los resultados muestran que la percepción ciudadana concentra sus alertas en problemas institucionales, sociales y de orden público - (Lucas Molet/Reuters)

La medición también consultó por el estado de la economía colombiana. El 47% la calificó como mala, frente a un 26% que la considera buena. Aun así, el 44% cree que la situación mejorará durante los próximos seis meses.

La diferencia entre la evaluación actual y las expectativas hacia el futuro refleja una percepción negativa sobre las condiciones económicas presentes, junto con una expectativa de cambio en una parte importante de los consultados. El estudio no detalla en el resultado divulgado cuáles son las razones que sustentan esas valoraciones.

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En la pregunta sobre favorabilidad de figuras públicas, De la Espriella obtuvo 48%, el registro más alto de los nombres incluidos en el sondeo. Le siguieron el expresidente Gustavo Petro, con 46%, y el exministro José Manuel Restrepo, con 45%.

Más atrás aparecen Iván Cepeda, con 38%; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con 36%; Sergio Fajardo, con 33%; e Iván Duque, con 31%. La encuesta incluyó otros personajes públicos, cuyos datos no fueron detallados en la información divulgada.

La popularidad de Abelardo de la Espriella comparada con los demás presidentes Latinoaméricanos

Abelardo de la Espriella obtuvo 46,9% de valoración favorable y 51,7% de desfavorable, según la medición mensual de CB Global Data (CB Global Data) (CB Global Data)

Abelardo de la Espriella registró en noviembre de 2026 una imagen positiva de 46,9% y ocupó el séptimo puesto entre los presidentes de América Latina evaluados por CB Global Data. La aprobación del mandatario colombiano cayó 2,8 puntos porcentuales frente a octubre y quedó por debajo de su valoración desfavorable, situada en 51,7%.

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La encuesta se realizó entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026 en 18 países de la región, con muestras de entre 1.930 y 3.931 casos por nación. El estudio empleó un muestreo estratificado por distritos nacionales y cuestionarios cerrados aplicados por internet mediante el sistema “CB CAWI Research”. El margen de error medio informado por país fue de entre 1,6% y 2,2%.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la medición con 69,8% de imagen positiva, seguida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 69,5%. La diferencia entre la aprobación de la mandataria mexicana y la del presidente colombiano fue de 22,9 puntos porcentuales.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el ranking con 69,8% de imagen positiva y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quedó en segundo lugar con 69,5% (CB Global Data)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ocupó el tercer lugar con 52,3%. De la Espriella quedó por encima de Keiko Fujimori, de Perú; Rodrigo Paz, de Bolivia; y Javier Milei, de Argentina, dentro del grupo medio de la clasificación.

En el extremo inferior del listado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, obtuvo 24,7% de imagen positiva. El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, registró 31,4%, y el presidente chileno, José Antonio Kast, alcanzó 33,5%.

La mayor mejora mensual correspondió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya valoración favorable subió 5,1 puntos porcentuales frente a octubre. Peña registró la caída más pronunciada del relevamiento, con un descenso de 18,2 puntos.

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