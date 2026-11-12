Colombia

Subsecretario de Estado de EE. UU. destacó los resultados del gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días: especialmente la neutralización de cabecillas terroristas

Thomas G. DiNanno considera fundamentales las acciones del Ejecutivo contra narcoterroristas y las órdenes de extradición

Subsecretario de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional reconoció los resultados del Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días - crédito (U.S Embassy/Reuters)
Subsecretario de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional reconoció los resultados del Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días - crédito (U.S Embassy/Reuters)
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A más de 100 días de gobierno, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, enfrenta el desafío de convertir su política de seguridad, sus reformas económicas y su agenda institucional en resultados frente a los grupos armados, el déficit fiscal y una oposición que cuestiona la concentración de poder.

De acuerdo con un análisis publicado por The Economist, la primera prueba política se perfila para el 19 de noviembre de 2026, cuando sectores del Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes convocaron a una jornada nacional contra los recortes del gasto público. El mandatario colombiano ha calificado a sus críticos como una “pequeña minoría que quiere detener a Colombia”.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Abelardo de la Espriella lleva 100 días al mando de Colombia (Cristian Bayona/Colprensa)

Las escenas nocturnas difundidas en redes sociales se volvieron una marca de su administración. Con una pistola en el cinturón y un radio de comunicación en la mano, De la Espriella acompaña operativos de las fuerzas de seguridad, se burla de presuntos delincuentes esposados y les dice: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

La estrategia de mano dura busca responder al cansancio ciudadano por la delincuencia, pero el alcance de los operativos sigue bajo discusión. La revista británica advirtió que “se necesitará mucho más que videos de TikTok para quebrar la influencia que ejercen los grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal en amplias zonas del país”.

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A pesar de las críticas, desde Estados Unidos, la administración de su homólogo Donald Trump está complacida con el cambio de dirección realizado por el líder del movimiento Defensores de la Patria.

El Departamento de Estado dijo al corresponsal ante la Casa Blanca, Juan Esteban Silva, que el “subsecretario de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional Thomas G. DiNanno reconoció los resultados del Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros tres meses”.

Thomas G. DiNanno considera fundamentales las acciones del Ejecutivo en materia de neutralización de cabecillas narcoterroristas y las órdenes de extradición (@juanestebansr/X)
Thomas G. DiNanno considera fundamentales las acciones del Ejecutivo en materia de neutralización de cabecillas narcoterroristas y las órdenes de extradición (@juanestebansr/X)

A su vez, sostuvo que el alto funcionario considera fundamentales las acciones del Ejecutivo en materia de neutralización de cabecillas narcoterroristas y las órdenes de extradición.

Washington también apoya las iniciativas que impulsen la erradicación de cultivos y la incautación de cocaína. Incluso, el corresponsal reveló que desde el país norteamericano “entregaron simuladores de entrenamiento de armas de fuego a la Policía colombiana y destacó el ejercicio militar conjunto Southern Vanguard, con cerca de 800 participantes”.

Y agregó: “El mensaje de Washington: espera que Colombia profundice los resultados contra la producción y el tráfico de cocaína y desmantele las organizaciones narcoterroristas”.

Estados Unidos otorgó a Colombia el control total del centro de entrenamiento de aviación militar

Estados Unidos otorgó a Colombia el control total del centro de entrenamiento de aviación militar - (Jonathan Drake/Reuters)
Estados Unidos otorgó a Colombia el control total del centro de entrenamiento de aviación militar - (Jonathan Drake/Reuters)

El Ejército Nacional de Colombia quedó a cargo del Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria (Ceaar), tras concluir un programa de cooperación con Estados Unidos que se extendió durante siete años. La institución asumió la administración, operación y formación de pilotos, tripulaciones y personal técnico especializado en helicópteros.

La transferencia incluyó la puesta en servicio del Hangar de Instrucción Sargento Viceprimero Javier Elías Reino Badel, una obra financiada con recursos estadounidenses y apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país. El espacio se encuentra en el Fuerte Militar de Tolemaida, sede del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (Betra), responsable de coordinar el programa.

El balance del Ceaar registra 2.098 personas capacitadas, de las cuales 385 llegaron desde diez países aliados. Además, el centro impartió 359 cursos y superó las 8.000 horas de vuelo destinadas a ejercicios de preparación y entrenamiento.

El programa comenzó en 2019 a partir de un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. La iniciativa permitió que la formación de aviadores latinoamericanos en helicópteros se realizara en territorio colombiano, sin necesidad de trasladar a parte de los alumnos a bases del Ejército estadounidense.

La capacitación se sustentó en la experiencia de la Aviación del Ejército en el manejo de helicópteros UH-60 Black Hawk y UH-1H-II Huey II. Colombia dispuso aeronaves, instalaciones, instructores de vuelo, servicios aeronáuticos y conocimiento operacional; Estados Unidos aportó instructores de tierra, asesoría técnica, doctrina y recursos para la infraestructura académica.

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