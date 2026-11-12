Salario mínimo de 2027 podría acercarse a $1,9 millones: así avanza la negociación y estas son las fechas clave

Las estimaciones de los analistas contemplan un aumento del mínimo de entre 8% y 9%, que llevaría el salario básico a un monto cercano a los $1,9 millones. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El salario mínimo de Colombia para 2027 podría ubicarse cerca de los $1,9 millones, según las proyecciones de analistas económicos y entidades financieras conocidas antes del inicio formal de la negociación. Los cálculos contemplan incrementos de entre 8% y 9%, aunque las centrales obreras preparan una propuesta superior para llevar a la mesa de concertación.

El proceso contará con la participación del Gobierno nacional, los representantes de los empresarios y las organizaciones sindicales. La instalación formal está prevista para el 18 de noviembre, después de los encuentros preparatorios que comenzaron el día 10 con entidades estatales e investigadores.

PUBLICIDAD

Actualmente, el salario mínimo básico es de $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte corresponde a $249.095. Ambos conceptos suman $2.000.000 mensuales para los trabajadores que tienen derecho a recibir este beneficio.

¿Cuánto quedaría el salario mínimo en Colombia para 2027?

De acuerdo con los escenarios económicos publicados por Portafolio, un incremento del 8% llevaría el salario básico a $1.890.977, mientras que un ajuste del 9% lo ubicaría en $1.908.486. Estas proyecciones no incluyen el auxilio de transporte.

Entre los expertos consultados está Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, quien consideró que un aumento del 8% sería razonable. En declaraciones a Blu Radio, explicó que su estimación tiene en cuenta una inflación para 2026 inferior al 7% y una productividad cercana al 1%.

PUBLICIDAD

Una posición similar presentó Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, quien recomendó un incremento del 8%. Según declaraciones recogidas por La FM, el cálculo debe reconocer la inflación causada y la productividad por trabajador.

Por su parte, Wilson Rodríguez, profesor de la Universidad de La Sabana, proyectó un aumento de entre 8,5% y 9%, según publicó Infobae Colombia. Con el primer porcentaje, el salario básico llegaría a $1.899.732.

Las entidades financieras también han presentado sus estimaciones. Según información divulgada por este medio, Bancolombia contempló un incremento de entre 8,4% y 9%, mientras que Davivienda proyectó un ajuste de 8,5%.

PUBLICIDAD

Sobre este último escenario, Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda, explicó que la estimación combina una inflación proyectada de 6,91% para el cierre de 2026, una productividad media del trabajo de -0,32% y un componente adicional de 1,91% que la entidad denomina ‘sorpresa política’, relacionado con decisiones de años anteriores sobre el salario mínimo.

La negociación definirá el aumento que recibirán los trabajadores a partir del primero de enero de 2027. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

CUT prepara una propuesta de aumento de dos dígitos

Las aspiraciones sindicales se encuentran por encima de las estimaciones presentadas por los analistas. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, manifestó a La FM, el 10 de noviembre, que las centrales obreras buscan un incremento de al menos dos dígitos, aunque todavía no han definido una cifra conjunta.

PUBLICIDAD

La intención es unificar las posiciones de la CUT, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y dos confederaciones de pensionados, a través del Comando Nacional Unitario.

En la información suministrada sobre la negociación también figura un incremento del 38,5% atribuido a la CUT. Si se aplicara ese porcentaje al salario básico vigente de $1.750.905, el resultado sería de aproximadamente $2.425.003, sin incluir el auxilio de transporte.

Alarcón defendió el concepto de salario mínimo vital y sostuvo que los trabajadores no deberían asumir el costo de las dificultades fiscales del país. También señaló que la propuesta sindical tendrá en cuenta estudios técnicos, estadísticas y variables económicas y laborales.

PUBLICIDAD

Inflación y productividad serán determinantes en la concertación

El comportamiento de los precios y la productividad estarán entre los principales elementos técnicos de la discusión. Según el Dane, la inflación anual llegó al 6,30% en octubre de 2026, frente al 5,51% registrado en el mismo mes de 2025. En lo corrido del año, el indicador acumuló 5,94%.

A este resultado se sumará la productividad. De acuerdo con la información publicada por La República, la productividad por trabajador aumentó apenas 0,1%. El dato de productividad total de los factores correspondiente al año corrido se conocerá a finales de noviembre.

Los analistas también han advertido sobre las consecuencias de un incremento salarial que supere ampliamente la inflación y la productividad. Según un análisis de Bancolombia, un aumento del 1% podría elevar la inflación de 2027 entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales.

PUBLICIDAD

Juan David Ballén, en declaraciones al medio mencionado, señaló que un ajuste elevado podría dificultar la reducción de la inflación, especialmente en el sector de servicios, donde los costos laborales tienen un peso importante. También mencionó posibles efectos sobre la generación de empleo formal y las obligaciones fiscales.

Por su parte, Hernando Zuleta advirtió sobre el riesgo de que las empresas trasladen los mayores costos laborales a los precios de bienes y servicios, lo que podría generar nuevas presiones inflacionarias.

La variación anual del IPC llegó al 6,30% en octubre de 2026, un indicador que incidirá en las discusiones sobre el aumento salarial. - crédito Visuales IA

Gobierno comenzó los preparativos para definir el salario mínimo

El Ministerio del Trabajo lideró el 10 de noviembre una reunión preparatoria con representantes de seis entidades estatales para coordinar los análisis técnicos que respaldarán la negociación.

PUBLICIDAD

En la jornada participaron funcionarios del Ministerio de Hacienda, el Dane, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Durante la reunión se revisaron variables como inflación, productividad, empleo, informalidad y poder adquisitivo. También se analizaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, explicó que el Gobierno busca ampliar los espacios de participación para que las decisiones tengan en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano.

PUBLICIDAD

“Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”, señaló Blu Radio.

A su vez, la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, destacó la importancia de revisar las condiciones de informalidad, los ingresos y las oportunidades laborales para que la discusión responda a las realidades económicas y sociales del país.

Fechas clave para definir el salario mínimo de 2027

El cronograma de concertación contempla la publicación de indicadores económicos y varios plazos para que las partes presenten sus propuestas y alcancen un acuerdo.

La negociación contempla la instalación de la mesa tripartita el 18 de noviembre y tiene como fecha límite el 30 de diciembre para expedir el decreto del nuevo salario mínimo. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si empresarios y trabajadores no alcanzan un consenso el 15 de diciembre, tendrán 48 horas para presentar sus salvedades y la Comisión contará con otras 48 horas para estudiarlas.

Después podrán convocarse reuniones adicionales antes de finalizar el año. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno nacional podrá establecer el incremento mediante decreto, a más tardar el 30 de diciembre.