Colombia

Pico y Placa Cali evita multas este jueves 12 de noviembre

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido transitar este jueves, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el Pico y Placa de este jueves 12 de noviembre no lo tome por sorpresa; revise si puede manejar su automóvil en Cali y evitesanciones.La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 3 y 4

Motos: No aplica

Taxis: No aplica

Transporte público colectivo: 8 y 9

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas. En el caso del transporte público colectivo, este horario comprende desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se suspende los fines de semana, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, la alcaldía de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Laura Sarabia cuestionó que Angie Rodríguez usara la bandera de “guerra a muerte” como una crítica en su contra: “¿Qué mensaje pretenden enviarme?”

La excanciller cuestionó el significado de los mensajes que, según reveló la exdirectora del Dapre, estaban dirigidos contra ella durante sus enfrentamientos internos en la Casa de Nariño

Laura Sarabia cuestionó que Angie Rodríguez usara la bandera de “guerra a muerte” como una crítica en su contra: “¿Qué mensaje pretenden enviarme?”

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

El atacante falleció en su Medellín natal a los 76 años. Vistió los colores de Independiente Medellín, Atlético Nacional, América, Millonarios y Quindío, y representó al combinado nacional en unos Juegos Olímpicos

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

Prepara tu propia pasta de tomate típica y tradicional con el secreto de los chefs

Hacerla de ceros en casa requiere pocos ingredientes y una cocción lenta para obtener una textura espesa, brillante y llena de sabor

Prepara tu propia pasta de tomate típica y tradicional con el secreto de los chefs

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Mini Whitney Houston es la ganadora de la etapa de los niños en la temporada 11

Tres imitadores demostraron su talento y se ganaron el respaldo de los televidentes, pero solo uno se convirtió en el nuevo ganador del formato musical infantil

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Mini Whitney Houston es la ganadora de la etapa de los niños en la temporada 11
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Mini Whitney Houston es la ganadora de la etapa de los niños en la temporada 11

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Mini Whitney Houston es la ganadora de la etapa de los niños en la temporada 11

Murió Jorge Latorre, ‘Kch’, baterista y pionero del rock colombiano: esta es su historia

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

Deportes

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

Fredy Guarín confesó que quiso volver a jugar fútbol pese al largo tiempo fuera de las canchas: “Me preparé”

Estos serán los árbitros que impartirán justicia en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Jugador de Once Caldas se responsabilizó del gol que les anotó James Rodríguez con Atlético Nacional: " Yo no podía dejar salir así a Tesillo

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League