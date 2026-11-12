Laura Sarabia cuestionó que Angie Rodríguez usara la bandera de “guerra a muerte” como una crítica en su contra: “¿Qué mensaje pretenden enviarme?”

Laura Sarabia cuestionó públicamente el significado de la bandera de la guerra a muerte que Angie Rodríguez aseguró haber exhibido como un mensaje dirigido contra ella (Andrea Puentes/Presidencia)

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La ex jefa de gabinete y excanciller Laura Sarabia cuestionó públicamente el alcance de los presuntos actos de intimidación en su contra tras conocerse que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez ondeó la bandera histórica de la “guerra a muerte” en la plaza de Bolívar como un mensaje personal dirigido hacia ella.

La controversia se trasladó al debate público luego de que Angie Rodríguez admitiera en una entrevista que el símbolo patrio libertario exhibido el primero de mayo de 2025 junto al entonces presidente Gustavo Petro no pretendía confrontar al Congreso, sino responder a los choques cotidianos que mantenía con Laura Sarabia dentro de la Casa de Nariño.

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A través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de la red social X reaccionó al trasfondo de las imágenes que se transmitieron en cadena nacional durante las marchas del Día del Trabajo, alertando sobre la gravedad de las expresiones utilizadas en su contra en escenarios de gobierno.

“Hoy me entero de que, en repetidas ocasiones, sacaban por mí una bandera roja y negra, asociada históricamente con la ‘guerra a muerte’. Me pregunto qué mensaje pretenden enviarme”, posteó Sarabia.

Laura Sarabia advirtió que ninguna diferencia personal o política puede justificar expresiones que puedan interpretarse como amenazas contra la vida (@laurisarabia/X)

La exfuncionaria, que fue la mano derecha del entonces presidente Gustavo Petro por años, agregó a su publicación: “Ninguna diferencia política o personal puede justificar una amenaza contra la vida. Hay símbolos que, por su historia y significado, no pueden tomarse a la ligera”.

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Estas fueron las polémicas revelaciones que hizo Angie Rodríguez sobre Laura Sarabia

Las declaraciones de Rodríguez se divulgaron en un adelanto periodístico del programa digital Indagatoria, conducido por el periodista Melquisedec Torres, donde relató los detalles de la tensión que fracturó las relaciones laborales en la cúpula del anterior Ejecutivo.

En la grabación audiovisual, la exdirectora del Dapre reconoció que portó el estandarte motivada por el malestar que le generaban las directrices de su compañera de gabinete: “Entonces yo le dije: ‘Dile que esa bandera de guerra a muerte la estoy sacando es por ella [Laura Sarabia]’, porque ya me tenía aburrida. Eso era, perdóname, una jodedera por todo. Perdóname que hable así vulgar, pero de verdad era una cosa así”.

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Rodríguez relató que le pidió a Armando Benedetti, quien entonces ocupaba el Ministerio del Interior, transmitir el propósito detrás de la bandera, pues, según explicó, estaba librando una disputa con ella. La mención al ex alto funcionario estaría relacionada con el respaldo que este le habría brindado a Laura Sarabia en su trayectoria política, luego de que ella trabajara como asesora durante su paso por el Congreso.

“Esa bandera la hizo Simón Bolívar”, aseguró Petro mientras mostraba el estandarte rojo con centro blanco y cuadrado negro - crédito @infopresidencia/X

Angie Rodríguez narró además la forma en que la puesta en escena derivó en un mensaje institucional imprevisto una vez el primer mandatario intervino ante los manifestantes: “Entonces, yo salgo el primero de mayo con la bandera y el presidente ve la bandera y empieza a dar un discurso contra el Congreso. Entonces, se me desdibujó como el tema, pero pues obviamente yo siempre que la usaba era por eso”.

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Durante el diálogo, el Melquisedec indagó sobre la desconexión entre la intención del símbolo y las palabras presidenciales frente al Capitolio Nacional: “O sea, ese día que sale el presidente con el discurso de la guerra a muerte usando la bandera y habla del Congreso de la República (...)”.

Frente a esa observación, la exdirectora del Dapre sostuvo que el mandatario desvió el propósito original del acto e interrumpió al periodista y dijo: “Él lo distorsionó, no fue mi culpa, yo lo hacía era por (...) [Laura Sarabia]”.

Al ser consultada sobre si Gustavo Petro conocía el destino de la confrontación interna, Rodríguez respondió: “No, no, solo [Armando] Benedetti”, descartando que el jefe de Estado estuviera enterado de la disputa y ratificando que el origen del hecho era una rencilla laboral porque la entonces canciller “no dejaba trabajar”.

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La exdirectora del Dapre aseguró que Gustavo Petro desconocía el propósito personal detrás de la bandera de Simón Bolívar y terminó utilizando el símbolo durante su discurso contra el Congreso (Ovidio González/Presidencia - @laurasarabia/X)

Esta revelación ocurrió a la par de las determinaciones de una jueza de la República que concedió una acción de tutela a favor de Laura Sarabia —a la que Angie Rodríguez calificó como “inmamable” en la entrevista con Melquicedec— para proteger sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

El fallo judicial obligó a Angie Rodríguez a retractarse de las acusaciones públicas en las que vinculaba a la exjefa de gabinete con la supuesta facilitación de encuentros íntimos para el expresidente y el presunto uso de información de inteligencia para presionar nombramientos en cargos del Estado.

En acatamiento a la orden judicial, Rodríguez publicó una declaración escrita reconociendo que las imputaciones que difundió con certeza en medios y plataformas digitales carecían del respaldo probatorio necesario para ser presentadas como hechos reales.

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