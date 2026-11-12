Colombia

Prepara tu propia pasta de tomate típica y tradicional con el secreto de los chefs

Hacerla de ceros en casa requiere pocos ingredientes y una cocción lenta para obtener una textura espesa, brillante y llena de sabor

Mesa de madera con paquetes de pasta, olla de salsa de tomate, carne picada, queso rallado, rodajas de pan y hojas verdes en recipientes.
Ideal para realzar sopas, guisos, arroces, pastas, pizzas, salsas y hogao - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una cucharada de pasta de tomate puede transformar un guiso, una sopa o un hogao en una preparación más intensa y sabrosa. Su textura espesa concentra el sabor del tomate maduro y permite aprovechar una cosecha abundante.

Aunque no es una receta originaria de Colombia, esta conserva hace parte de la tradición mediterránea, especialmente de zonas italianas como Emilia-Romaña. En la cocina colombiana funciona muy bien para reforzar salsas, arroces, estofados, sopas y preparaciones con carne.

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Receta de pasta de tomate tradicional

La pasta de tomate se prepara con tomates maduros, triturados y colados para retirar pieles y semillas. Después, la pulpa se cocina a fuego bajo durante varias horas, hasta evaporar buena parte del agua y obtener una crema espesa, de color rojo oscuro y sabor concentrado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 4 horas, aproximadamente.
  • Tiempo total: 4 horas y 25 minutos.

El tiempo puede variar según la cantidad de agua de los tomates y el grosor de la olla.

Ingredientes

  1. 3,5 kg de tomates maduros y carnosos, preferiblemente tipo pera, chonto o Roma.
  2. 10 g de sal, opcional.
  3. 15 ml de aceite de oliva, opcional.
  4. Agua, solo la necesaria para escaldar los tomates.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El secreto está en una cocción lenta y a fuego bajo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer pasta de tomate tradicional, paso a paso

  1. Lave muy bien los tomates y retire el tallo. Deseche las piezas golpeadas, con moho o con partes dañadas.
  2. Haga un corte en forma de cruz en la parte inferior de cada tomate. Este corte facilita retirar la piel después de la cocción.
  3. Caliente una olla con agua. Cuando hierva, sumerja los tomates durante 1 o 2 minutos, hasta que la piel empiece a abrirse.
  4. Retire los tomates con una espumadera y páselos a un recipiente con agua fría. Espere unos minutos.
  5. Quite la piel y corte los tomates en cuartos. Retire el tallo y la mayor parte de las semillas.
  6. Ponga los tomates en una olla amplia. Cocínelos a fuego medio durante 20 a 30 minutos, hasta que se ablanden por completo.
  7. Triture los tomates con una licuadora, un procesador o un prensapuré.
  8. Pase la mezcla por un colador fino. Presione con una cuchara para separar la pulpa de las semillas y los restos de piel.
  9. Regrese la pulpa a una olla ancha. Añada la sal y el aceite de oliva, si decide utilizarlos.
  10. Cocine a fuego bajo durante 3 a 4 horas. Revuelva con frecuencia a medida que la mezcla espese.
  11. Use una olla amplia y de fondo grueso. Así se evapora el agua con mayor facilidad y se reduce el riesgo de que la pasta se pegue.
  12. Baje el fuego cuando la mezcla esté muy espesa. En esta etapa puede quemarse con rapidez.
  13. La pasta estará lista cuando tenga una textura firme, brillante y concentrada. Al pasar una espátula por el fondo, el surco debe permanecer abierto durante unos segundos.
  14. Deje enfriar por completo. Guarde la pasta en frascos limpios y herméticos, o distribúyala en cubetas de hielo para congelarla en porciones pequeñas.
Un tomate cortado a la mitad y en rodajas sobre una tabla de madera con un cuchillo en un mostrador de cocina.
Una conserva versátil que permite aprovechar los tomates maduros y tener sabor casero siempre a la mano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde cerca de 30 cucharadas de pasta de tomate, según el nivel de reducción y el tipo de tomate utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 1 cucharada de pasta de tomate:

  • Calorías: 28 kcal.
  • Carbohidratos: 6 g.
  • Proteína: 1 g.
  • Grasa: 0,5 g, aproximadamente.
  • Fibra: 1 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una preparación casera para concentrar el sabor del tomate maduro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, la pasta de tomate puede conservarse entre 5 y 7 días dentro de un recipiente hermético.

Para prolongar su duración, congélela en cucharadas o cubos pequeños. Luego pase las porciones a una bolsa para congelador. De esta manera puede utilizar solo la cantidad necesaria para un guiso, una sopa o un hogao.

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La pasta congelada puede conservarse entre 6 y 12 meses. Descongele únicamente la porción que vaya a utilizar y no vuelva a congelar un producto que ya haya sido descongelado.

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