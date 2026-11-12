Ministro de Defensa confirmó que pidió ayuda a EE. UU. para la búsqueda de la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN: “Un esfuerzo”

El grupo armado aseguró que la uniformada está en buenas condiciones (@dmarcordoba/X)

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Las autoridades continúan la búsqueda de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, del Ejército Nacional, que fue secuestrada en Saravena, Arauca, y realizan acercamientos para obtener ayuda internacional.

Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2026. El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó que la guerrilla está detrás del secuestro. “El día 4 de noviembre de 2026, en acción de registro y control urbano, unidades especializadas del Frente de Guerra Oriental, después de un arduo trabajo de inteligencia, se captura a la subteniente del cuerpo élite de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, María Camila Pantoja Hernández”, indicó el vocero de la guerrilla.

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El grupo armado aseguró que la uniformada se encuentra bien y que respetará sus derechos “de acuerdo con las realidades de la guerra que vive la región”.

“Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida. Tercero, saludamos a su familia”, añadió el vocero.

Ayuda solicitada a Estados Unidos

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, se pronunció ante los medios de comunicación al respecto y aseguró que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, y la fuerza pública, continúan trabajando para lograr el rescate de la subteniente.

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El ELN confirmó que secuestró a la uniformada María Camila Pantoja el 4 de noviembre de 2026 (AFP y @ABDELAESPRIELLA/X)

Según explicó, se solicitó el apoyo de Estados Unidos. “Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando”, precisó el jefe de la cartera ante la prensa.

De igual manera, afirmó que ese acercamiento al país norteamericano y su respaldo a través de Venezuela servirá también para reformar la acción de la fuerza pública del otro lado de la frontera.

“Que con esta transición que está sucediendo en Venezuela, pues haya una cooperación en materia, no solamente inteligencia en el caso de la subteniente, sino en todos los aspectos que queremos para que haya una verdadera contención del otro lado, para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación del territorio al otro lado”, detalló.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, afirmó que el Gobierno de De la Espriella espera que haya haya una cooperación con Estados Unidos y Venezuela para el caso de la uniformada secuestrada y otros aspectos de seguridad (Fernando Vergara/AP)

El 11 de noviembre, en el norte de Bogotá, se llevó a cabo una velatón para exigir la liberación de la uniformada. Desde allí, familiares, amigos y allegados de la subteniente hicieron un llamado para garantizar su retorno seguro. Bernardo Pantoja, padre de la víctima, habló con Noticias Caracol y aseguró que la familia tiene la esperanza de que su hija sea liberada pronto.

“Seguimos con la expectativa de que mi hija llegue a la casa. Es una situación que cada día, cada noche, para nosotros es una situación complicada, no solamente como padre, sino como familia. No solamente a nuestro núcleo familiar, sino a todos nuestros allegados, que realmente necesitamos que María Camila llegue a nuestro seno familiar”, indicó.

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El padre de la uniformada aseguró que el comunicado del ELN sobre el secuestro de su hija no dá esperanzas (Europa Press)

El papá de la víctima afirmó que tiene conocimiento de que el Gobierno nacional está haciendo “lo que corresponde” en este caso y que las Fuerzas Militares también están actuando para recuperar a la uniformada. Sin embargo, advirtió que el comunicado que emitió el ELN sobre el secuestro de la subteniente no brinda una voz de esperanza.

“Necesitamos con certeza que nuestra hija esté bien, que se le respete la vida, que se le respete su integridad, que se le respete todos los derechos que debe tener el ser humano, porque no se puede aceptar a estas alturas de la vida lo que es el secuestro. A nadie se lo deseo, ni al peor enemigo. Realmente, el secuestro acaba con toda una familia. Nosotros como familia nos encontramos en este momento en una situación muertos en vida”, añadió.

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