Colombia

Pico y Placa Bogotá: evita multas este jueves

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
Guardar

Antes de salir de casa, revise si su carro tiene permitido circular debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa en Bogotá.

No olvide que el Pico y Placa es distinto según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta o taxi.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este jueves 12 de noviembre, según la alcaldía de la ciudad.

La aplicación del Pico y Placa

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

PUBLICIDAD

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Secretaría de Movilidad)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Secretaría de Movilidad)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

¿Cómo se aplica el Pico y Placa Regional?

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Sanciones

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golpe a la Segunda Marquetalia en Guainía: cinco integrantes se sometieron a la justicia y entregaron armas

La operación se desarrolló en Barrancominas y permitió incautar tres fusiles, 16 proveedores, 692 cartuchos y tres chalecos multipropósito. Los integrantes pertenecían a la estructura Acacio Medina

Golpe a la Segunda Marquetalia en Guainía: cinco integrantes se sometieron a la justicia y entregaron armas

Gobernación de La Guajira ofrece $300 millones por información sobre Nancy Gómez, secuestrada en Uribia

La primera dama del municipio fue secuestrada durante la mañana del 11 de noviembre. La Policía y el Ejército adelantan operaciones por tierra y aire para establecer su paradero, mientras las autoridades mantienen la atención sobre la frontera con Venezuela

Gobernación de La Guajira ofrece $300 millones por información sobre Nancy Gómez, secuestrada en Uribia

Lotería de Manizales resultados miércoles 11 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

<p>Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales </p>

Lotería de Manizales resultados miércoles 11 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Lotería del Valle resultados miércoles 11 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle resultados miércoles 11 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Ataque armado en Casanare dejó un policía muerto y otro herido: Abelardo de la Espriella ordenó operativos

El patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, de 37 años, fue atacado mientras realizaba labores de vigilancia en Hato Corozal. Una ciudadana también resultó lesionada y el gobernador César Ortiz rechazó lo ocurrido

Ataque armado en Casanare dejó un policía muerto y otro herido: Abelardo de la Espriella ordenó operativos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Mini Whitney Houston es la ganadora de la etapa de los niños en la temporada 11

Murió Jorge Latorre, ‘Kch’, baterista y pionero del rock colombiano: esta es su historia

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Deportes

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

Fredy Guarín confesó que quiso volver a jugar fútbol pese al largo tiempo fuera de las canchas: “Me preparé”

Estos serán los árbitros que impartirán justicia en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Jugador de Once Caldas se responsabilizó del gol que les anotó James Rodríguez con Atlético Nacional: " Yo no podía dejar salir así a Tesillo

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League