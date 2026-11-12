Colombia

Golpe a la Segunda Marquetalia en Guainía: cinco integrantes se sometieron a la justicia y entregaron armas

La operación se desarrolló en Barrancominas y permitió incautar tres fusiles, 16 proveedores, 692 cartuchos y tres chalecos multipropósito. Los integrantes pertenecían a la estructura Acacio Medina

Cinco integrantes de la estructura Acacio Medina de la Segunda Marquetalia se sometieron a la justicia en Barrancominas, Guainía. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Cinco integrantes de la estructura Acacio Medina de la Segunda Marquetalia se sometieron a la justicia en Barrancominas, Guainía. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Cinco integrantes de la Segunda Marquetalia se sometieron a la justicia en una operación de la Fuerza Pública en Barrancominas, Guainía, en el suroriente de Colombia. El procedimiento también dejó la incautación de tres fusiles, 16 proveedores, 692 cartuchos calibre 5,56 milímetros y tres chalecos multipropósito.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el resultado el miércoles 11 de noviembre a través de sus redes sociales. Según la información que compartió, las cinco personas pertenecían a la estructura Acacio Medina, una de las facciones de las disidencias de las Farc que integran la Segunda Marquetalia.

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“En Barrancominas, Guainía, nuestra Fuerza Pública logró el sometimiento a la justicia de cinco integrantes de la estructura narcoterrorista de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia – Acacio Medina”, escribió el mandatario.

El balance presentado por el jefe de Estado incluyó los elementos incautados durante el procedimiento. El material reportado comprende armamento, munición y equipos de protección que estaban en poder de los integrantes de esta organización.

Hasta el momento, el presidente no ha divulgado las identidades de las cinco personas que se sometieron a la justicia ni ha entregado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el procedimiento en el municipio de Guainía.

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Armas, municiones y elementos de protección incautados durante el operativo contra la estructura Acacio Medina. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Armas, municiones y elementos de protección incautados durante el operativo contra la estructura Acacio Medina. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella se refirió a las operaciones contra grupos armados

Tras anunciar el resultado en Barrancominas, De la Espriella reiteró su postura frente a las organizaciones armadas ilegales y aseguró que su Gobierno continuará con las operaciones de la Fuerza Pública para desmantelar sus estructuras.

A los grupos narcoterroristas les advierto: no vamos a permitir que sigan imponiendo su ley del terror. Vamos a desmantelar sus estructuras, arrebatarles sus armas y recuperar cada rincón del territorio nacional”, manifestó.

El presidente utilizó el anuncio para insistir en que las autoridades mantendrán las acciones contra los grupos que operan en distintas regiones del país. Su declaración estuvo acompañada del balance de personas sometidas y material incautado en Guainía.

En su publicación tampoco entregó información sobre las funciones que cumplían los cinco integrantes dentro de la estructura Acacio Medina, el tiempo que llevaban vinculados a la organización o las condiciones en las que se adelantó su sometimiento.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el sometimiento de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia y el resultado de la operación en Guainía. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el sometimiento de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia y el resultado de la operación en Guainía. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Combate contra los Comandos de Frontera dejó una integrante muerta en Putumayo

El anuncio sobre la operación en Guainía se conoció después de otro resultado militar esta semana contra una facción de la Segunda Marquetalia en Putumayo. El martes 10 de noviembre, el presidente informó sobre un combate entre tropas de la Fuerza Pública y los Comandos de Frontera, organización vinculada a la facción Walter Mendoza.

Los enfrentamientos se registraron en el municipio de Puerto Guzmán y dejaron como resultado la muerte de alias Maryi, señalada de pertenecer a esa estructura armada y de desempeñarse como enfermera.

De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, durante el procedimiento también fueron incautadas tres armas largas, material de guerra, elementos de intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar.

Al comunicar el resultado, el mandatario aseguró que las operaciones estaban dirigidas a debilitar las capacidades armadas, logísticas y de apoyo de estas organizaciones.

Seguimos debilitando las capacidades armadas, logísticas y de apoyo de estas estructuras criminales. No les vamos a permitir que sigan amenazando a las comunidades ni imponiendo su violencia en el territorio”, expresó.

De la Espriella también se refirió a la presencia de estos grupos armados en el departamento y sostuvo que el Estado continuará enfrentándolos.

Los narcoterroristas no van a someter al Putumayo ni a ningún rincón de Colombia. El Estado los va a enfrentar con toda su capacidad, sin contemplaciones”, afirmó el presidente.

El presidente Abelardo de la Espriella informó el pasado 10 de noviembre sobre el combate contra los Comandos de Frontera en Puerto Guzmán, Putumayo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella informó el pasado 10 de noviembre sobre el combate contra los Comandos de Frontera en Puerto Guzmán, Putumayo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Los dos anuncios fueron realizados por el mandatario a través de sus redes sociales, con dos días de diferencia.

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