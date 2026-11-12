Colombia

El Teatro Libre retoma 'Las tres hermanas' de Chéjov con una nueva temporada desde el 13 de noviembre

Bajo la dirección de Ricardo Camacho, el montaje regresa a la sede Centro con funciones los viernes, sábados y domingos, en un ciclo que la compañía ha sostenido durante varios años con la dramaturgia chejoviana

El Teatro Libre abre este viernes 13 de noviembre la cuarta temporada de Las tres hermanas, la obra del dramaturgo ruso Antón Chéjov que, bajo la dirección de Ricardo Camacho, se ha consolidado como uno de los montajes más consistentes de la compañía bogotana.
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El Teatro Libre abre este viernes 13 de noviembre la cuarta temporada de Las tres hermanas, la obra del dramaturgo ruso Antón Chéjov que, bajo la dirección de Ricardo Camacho, se ha consolidado como uno de los montajes más consistentes de la compañía bogotana. Las funciones se realizarán en la sede Centro los viernes a las 8:00 p.m. y los sábados y domingos a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Más que una reposición, este regreso confirma la relación sostenida que el Teatro Libre ha construido con la dramaturgia chejoviana a lo largo de los últimos años. La compañía no vuelve a la obra por inercia de repertorio: vuelve porque el texto lo justifica, y porque la puesta en escena ha demostrado, temporada tras temporada, que tiene algo que decirle al público contemporáneo.

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Chéjov escribió la obra en 1900 y se estrenó en Moscú un año después

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tres hermanas pertenece a la etapa final de Chéjov como dramaturgo. La escribió en 1900, cuando ya era una figura consagrada tanto en la narrativa como en el teatro, y se estrenó en el Teatro de Arte de Moscú en 1901.

Las tres hermanas pertenece a la etapa final de Chéjov como dramaturgo. La escribió en 1900, cuando ya era una figura consagrada tanto en la narrativa como en el teatro, y se estrenó en el Teatro de Arte de Moscú en 1901. Médico de formación, Chéjov trasladó a su escritura una capacidad de observación que rara vez se inclinaba hacia el juicio: sus personajes no son buenos ni malos, son humanos con una coherencia interna que el autor respetaba incluso en sus contradicciones.

En sus obras, como señala Ricardo Camacho, “casi nada pasa, y sin embargo todo ocurre”. El director lo explicó en declaraciones previas al estreno: “Después de Shakespeare, es el dramaturgo más representado en el mundo. Su teatro es una profunda disección del alma humana, donde se entrelazan la vida íntima con el contexto social y político de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sus personajes son inolvidables porque encarnan contradicciones: llevan en sí lo bueno y lo malo, el bien y el mal, y se expresan en un humor melancólico que, aunque triste, sigue siendo humor.”

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Olga, Masha e Irina sueñan con regresar a Moscú y el viaje nunca llega

Ricardo Camacho ha sido claro sobre el criterio que orienta la selección del repertorio: "No escogemos Las tres hermanas por su relación con la situación actual de Colombia, sino por su valor intrínseco como obra de arte".

La obra sigue a tres hermanas —Olga, Masha e Irina Prózorov— que viven en una ciudad de provincias de Rusia tras la muerte de su padre, un general que las llevó desde Moscú años atrás. Desde entonces, el regreso a la capital se convierte en la promesa que organiza sus vidas: una promesa que nunca termina de cumplirse.

Moscú no funciona en la obra como una ciudad real, sino como la imagen de una vida distinta, más plena, más significativa. Olga, la mayor, acumula responsabilidades como profesora y como cabeza del hogar. Masha sostiene un matrimonio sin amor con el maestro Kulyguin y encuentra en el teniente coronel Vershinin una relación afectiva sin salida. Irina, la menor, comienza con expectativas sobre el trabajo y el futuro, y las ve erosionarse con el paso del tiempo.

El hermano de las tres, Andrei Prózorov, representa una variante del mismo patrón: aspira a una carrera académica, pero la abandona tras casarse con Natasha, quien va ganando terreno dentro de la casa hasta desplazar a las hermanas del espacio familiar. La transformación de cada personaje no ocurre por un golpe de fortuna ni por una decisión dramática, sino por la acumulación de renuncias cotidianas.

El conflicto central de la obra está en lo que se pospone y en lo que no se dice

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tres hermanas pertenece a la etapa final de Chéjov como dramaturgo. La escribió en 1900, cuando ya era una figura consagrada tanto en la narrativa como en el teatro, y se estrenó en el Teatro de Arte de Moscú en 1901.

El procedimiento de Chéjov consiste en desplazar el dramatismo hacia lo ordinario. Los grandes acontecimientos —una muerte, un duelo, un incendio, una partida militar— tienen consecuencias profundas, pero quedan, en su mayoría, fuera de escena. Lo que el espectador presencia son las conversaciones, las pausas, los malentendidos, las expectativas que los personajes no logran convertir en actos.

Esa es la operación que el montaje del Teatro Libre busca preservar. El equipo de escenografía, musicalización y diseño de vestuario trabaja en función de esa atmósfera: un universo escénico que potencia la dimensión poética del texto sin imponerle una lectura exterior. El elenco, integrado por actores con experiencia en la dramaturgia chejoviana, construye interpretaciones contenidas que revelan la complejidad psicológica de unos personajes que dicen tanto en lo que callan como en lo que enuncian.

Camacho ha sido claro sobre el criterio que orienta la selección del repertorio: “No escogemos Las tres hermanas por su relación con la situación actual de Colombia, sino por su valor intrínseco como obra de arte. Todo el teatro de Chéjov, incluida su narrativa, es una creación que ha influido enormemente en escritores, dramaturgos, artistas y públicos de los siglos XX y XXI.”

Las funciones son los viernes, sábados y domingos en la sede Centro del Teatro Libre

La temporada arranca este viernes 13 de noviembre en la sede Centro del Teatro Libre, ubicada en Bogotá. El horario de funciones es el siguiente: viernes a las 8:00 p.m.; sábados y domingos a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

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