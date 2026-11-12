Álvaro Uribe presentó las propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Fiscal: estos son los puntos que llevará al Gobierno y Congreso

Entre los principales planteamientos del Centro Democrático se encuentran la simplificación del sistema tributario, la protección de la canasta familiar y la exclusión de nuevas cargas que afecten a los sectores sociales y a los colombianos de ingresos medios (@AlvaroUribeVel/X)

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó detalles de la segunda reunión de la bancada del Centro Democrático sobre la Ley de Rescate de la Economía y de Ajuste Fiscal, iniciativa presentada por el Gobierno nacional para atender la situación de las finanzas públicas. Al término del encuentro, el exmandatario explicó que la subcomisión designada por la colectividad presentó un informe detallado, que fue revisado y complementado con las observaciones de representantes y senadores.

De acuerdo con Uribe, el documento será la base para avanzar en conversaciones con el Gobierno nacional y las demás bancadas del Congreso, con el propósito de presentar alternativas frente al proyecto. La colectividad señaló que sus planteamientos están orientados a proteger el bolsillo de los colombianos, promover el crecimiento económico y contribuir al ajuste de las finanzas públicas.

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En un video publicado en su cuenta de X, Uribe explicó los resultados de la reunión y los asuntos que hacen parte del documento elaborado por la subcomisión. También se refirió a las propuestas relacionadas con la reducción del tamaño del Estado, la protección de los trabajadores próximos a pensionarse y el tratamiento tributario de los servicios de alojamiento.

Las propuestas que llevará la colectividad al Gobierno

La colectividad también busca impulsar la inversión y el crecimiento económico, así como reducir el tamaño del Estado mediante un retén social que proteja a las madres cabeza de familia, las personas próximas a jubilarse y las personas con discapacidad (@CeDemocratico/X)

Al explicar el contenido del informe, el expresidente indicó que las propuestas buscan simplificar la tributación, evitar nuevos gravámenes sobre los productos de la canasta familiar y proteger a los sectores sociales y a los colombianos de ingresos medios.

Asimismo, mencionó la necesidad de estimular la inversión y el crecimiento de la economía, junto con una reducción del tamaño del Estado que contemple mecanismos de protección para las personas que podrían resultar afectadas por los ajustes administrativos.

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Sobre este último punto, precisó que la propuesta contempla un retén social para evitar que las medidas perjudiquen a poblaciones específicas, entre ellas las madres cabeza de familia, las personas próximas a jubilarse y las personas con discapacidad.

La discusión de la iniciativa continúa en medio de diferencias entre las colectividades por el alcance de las medidas tributarias y de ahorro, especialmente frente a los posibles cambios en el IVA, los impuestos a la nómina y sus efectos sobre los hogares y las empresas (Mauricio Alvarado/Colprensa)

“Reducir el tamaño del Estado con un retén social, que no afecte a la madre cabeza de familia, no afecte al próximo a jubilarse, tampoco al discapacitado”, señaló Uribe al explicar uno de los componentes de las alternativas que prepara la colectividad.

Otro de los asuntos mencionados durante la reunión fue la actividad turística, particularmente las condiciones tributarias de los establecimientos hoteleros frente a las viviendas que se ofrecen como alojamientos.

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Uribe explicó que el Centro Democrático busca atender las inquietudes de los hoteles por la competencia de los servicios informales de hospedaje. Según indicó, la propuesta consiste en establecer condiciones tributarias equivalentes para quienes desarrollan esta actividad económica. “Esa queja de los hoteles por la competencia de la informalidad se busca nivelarla, que así como los hoteles pagan impuestos, las casas que sirven de hoteles también los paguen”, manifestó el expresidente.

Revisión del informe y conversaciones con otras bancadas

La subcomisión designada por el partido se reunirá con representantes del Gobierno y de las demás bancadas legislativas para examinar en detalle el informe y avanzar en la construcción de planteamientos alternativos (@CeDemocratico/X)

La reunión del jueves 12 de noviembre corresponde a un nuevo encuentro de la bancada del Centro Democrático para revisar el trabajo de la subcomisión designada la semana anterior. Durante la sesión, el documento fue sometido a una retroalimentación con las observaciones de los congresistas asistentes.

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La subcomisión tendrá ahora la tarea de reunirse con representantes del Gobierno nacional y de las demás bancadas del Congreso para examinar en detalle las propuestas. El propósito es avanzar en la construcción de planteamientos alternativos a la iniciativa gubernamental.

Este proceso se desarrolla después de que el Centro Democrático presentara al Ejecutivo, el 7 de noviembre en Barranquilla, un primer borrador con observaciones y propuestas para modificar la ley de rescate fiscal. En ese encuentro participaron congresistas, expertos, representantes de asociaciones comerciales y sectores sociales.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó la participación de varias bancadas

Henríquez afirmó que desde la Presidencia del Senado se promoverá un debate amplio, plural y respetuoso de las diferentes posiciones políticas, orientado al diálogo y la construcción de consensos (@honohenriquez)

En paralelo a las discusiones sobre el contenido de la ley de rescate fiscal, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, se pronunció sobre el trámite legislativo de la iniciativa y celebró que el Gobierno nacional haya acogido la propuesta de contar con varios ponentes para su estudio.

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A través de una declaración en X, Henríquez destacó la importancia de que el proyecto tenga una discusión con participación de las diferentes fuerzas políticas y garantías para las bancadas que integran el Congreso. “Celebro que el Gobierno nacional haya acogido la propuesta de contar con varios ponentes para el estudio de la ley de rescate fiscal. Una iniciativa de esta importancia, requiere una discusión amplia, plural y rigurosa, con plenas garantías para todas las bancadas”, señaló.

Henríquez también aseguró que desde la Presidencia de esa corporación se garantizará el respeto por las distintas posiciones políticas durante el debate y se promoverán espacios de diálogo para buscar consensos: “Como siempre, desde la Presidencia del Senado garantizaremos un debate con respeto por todas las posiciones, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos, siempre pensando en lo mejor para el país”.

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Foto de archivo. Legisladores de Colombia se reúnen en el salón del Congreso durante un debate sobre la reforma tributaria, en Bogotá. 2 de noviembre, 2022. REUTERS/Luisa González

La discusión de la iniciativa continúa en medio de las diferencias entre las colectividades sobre el alcance de las medidas tributarias y de ahorro propuestas por el Ejecutivo. Entre los asuntos que han generado reparos se encuentran los posibles cambios en el impuesto al valor agregado (IVA), los impuestos a la nómina y los efectos que las disposiciones podrían tener sobre los hogares y las empresas.

En este escenario, el Centro Democrático continuará con la revisión de su documento y las conversaciones con el Gobierno y las demás bancadas, mientras avanza el proceso de discusión de la ley en el Congreso.

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