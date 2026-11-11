Colombia

La congresista Jennifer Pedraza cuestionó las contrataciones en el Fondo Milagro: “No sirvió para atender el terremoto”

El fondo, utilizado para atender las emergencias derivadas del terremoto del 10 de agosto de 2026, contempla una planta inicial de hasta 130 cargos y actualmente hay 26 personas vinculadas

- crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza aseguró que el Fondo Milagro no estaría sirviendo para el motivo para el cual fue creado (@JenniferPedraz/X)
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Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro, envió al Senado de la República y a la Cámara de Representantes un documento en el que se detalla el funcionamiento del fondo, los recursos administrados para la atención de víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026, los procesos de contratación y demás datos de rendición de cuentas.

Esa información debía presentarla de manera presencial en una sesión de la Comisión Accidental Bicameral, programada para el 11 de noviembre, pero el funcionario no pudo asistir debido a que fue convocado para acompañar un compromiso del presidente Abelardo de la Espriella.

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“Presento las respuestas del cuestionario formulado y ofrezco excusas por no poder atender de manera presencial esta invitación, debido a que fui convocado de manera extraordinaria a acompañar una agenda del señor Presidente de la República para el día de hoy miércoles 11 de noviembre en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, lugar en el cual se adelantará la entrega de beneficios de vivienda previstos por el Fondo”, indicó el gerente en la comunicación que allegó al Legislativo.

Jaime Andrés Uribe Tamayo señaló que fue convocado de manera extraordinaria a acompañar la agenda presidencial - (Fondo Milagro)
Jaime Andrés Uribe Tamayo señaló que fue convocado de manera extraordinaria a acompañar la agenda presidencial (Fondo Milagro)

Dudas por las contrataciones en el Fondo Milagro

La ausencia del gerente causó indignación entre algunos congresistas, pero no fue el único motivo de su disgusto. La información que figura en el reporte que presentó al Legislativo generó cuestionamientos y críticas.

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La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, es una de las congresistas que se pronunció al respecto. De acuerdo con la servidora pública, los procesos de contratación que se han adelantado hasta el momento generan dudas por el tipo de vinculación laboral que se está aplicando.

“El Fondo Milagro no sirvió para atender el terremoto, pero sí para CONTRATAR. Se han vinculado 26 personas con contrato a término indefinido y se contempla una planta de hasta 130 cargos. ¿Por qué “indefinido” si es un fondo transitorio que ejecuta proyectos?”, cuestionó Pedraza en su cuenta de X.

De igual manera, indicó que, según los datos presentados por el gerente, de los $624.566 millones en recursos asignados al fondo, solo están por ejecutar el 7%. “Eso es el 0,01% de los $58 billones que, según el propio Gobierno, costará la reconstrucción”, detalló la congresista en la red social.

La congresista Jennifer Pedraza Sandoval cuestionó la contratación que se está haciendo en el Fondo Milagro (@JenniferPedraz/X)
La congresista Jennifer Pedraza Sandoval cuestionó la contratación que se está haciendo en el Fondo Milagro (@JenniferPedraz/X)

Detalles sobre la constitución y el funcionamiento del Fondo Milagro

De acuerdo con el informe presentado por Jaime Andrés Uribe, el Fondo Milagro inició su organización y funcionamiento tras la firma del contrato de fiducia mercantil con la Sociedad Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex), efectuada el 5 de octubre de 2026. La sociedad en cuestión se encarga de administrar el patrimonio autónomo y de gestionar sus recursos, según las instrucciones de la gerencia.

En el texto, el gerente también explicó que la estructura del Fondo está encabezada por un Consejo Directivo, responsable de definir las prioridades, aprobar los programas y proyectos financiables y supervisar el uso de los recursos. La Gerencia General coordina la operación, ejecuta esas decisiones y articula el trabajo con Fiducoldex y las entidades competentes; el gerente está vinculado desde el 9 de octubre de 2026 mediante un contrato de trabajo celebrado por la sociedad fiduciaria.

Manos en traje firman un papel con pluma sobre una carpeta de cuero marrón con un emblema circular, sobre una mesa de madera con documentos.
En el Fondo Milagro se contempla una planta inicial de hasta 130 cargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, según Uribe, el personal se incorpora de forma gradual según las necesidades operativas. El programa de intervenciones aprobado por el Consejo Directivo contempla una planta inicial de hasta 130 cargos y actualmente hay 26 personas vinculadas, incluido el gerente, mediante contratos laborales indefinidos y no por prestación de servicios.

De acuerdo con la explicación otorgada por el gerente en el documento, estas contrataciones están para “garantizar la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Fondo en los territorios afectados”.

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