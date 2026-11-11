Colombia

Fuerzas Militares de Colombia le expusieron a EE. UU. la radiografía de los grupos armados ilegales y zonas donde hacen presencia

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, expuso un informe detallado ante el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, y que lidera el Escudo de las Américas, durante su visita a Bogotá

La reunión se llevó a cabo el martes 10 de de noviembre de 2026 en la capital colombiana (@COMANDANTE_FFMM/X)
La reunión se llevó a cabo el martes 10 de de noviembre de 2026 en la capital colombiana (@COMANDANTE_FFMM/X)
Guardar

Las Fuerzas Militares de Colombia presentaron a Estados Unidos una actualización de su Conteo del enemigo, como se denomina un documento que registra 29.062 integrantes vinculados con grupos armados distribuidos en 165 estructuras.

El diagnóstico fue expuesto en Bogotá por el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, ante el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el

PUBLICIDAD

La información incluyó mapas de calor sobre la presencia territorial de las organizaciones armadas y cifras con corte a julio de 2026.

El inventario ubica al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las cuatro facciones de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como los principales grupos por número de integrantes.

El reporte que conoció el diario El Tiempo fue presentado durante la visita de Caine a Colombia, en una jornada centrada en cooperación militar, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y operaciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico.

Las cifras muestran que las cuatro facciones de las disidencias reúnen el mayor número de personas en conjunto, con 10.569 integrantes. De forma individual, el Clan del Golfo encabeza la lista con 10.268 miembros, seguido por el ELN, que registra 7.230.

PUBLICIDAD

(@COMANDANTE_FFMM/X)
"Las amenazas narcoterroristas trascienden las fronteras nacionales y exigen una respuesta coordinada entre los Estados", señaló el general Rodríguez luego de su encuentro con el general Caine (@COMANDANTE_FFMM/X)

El Clan del Golfo concentra 10.268 integrantes en seis estructuras

El Clan del Golfo representa el 35,3% de las personas incluidas en el conteo oficial.

Según el documento, la organización cuenta con seis estructuras principales y 39 subestructuras.

Del total de integrantes identificados, 3.617 están clasificados como hombres en armas.

Los otros 6.651 hacen parte de los llamados componentes criminales focalizados, categoría que incluye redes y colaboradores que no están incorporados a las unidades armadas de la organización.

La proporción indica que cerca de dos de cada tres personas vinculadas con el Clan del Golfo no pertenecen a su componente armado.

Esa composición muestra el peso de las redes de apoyo y de las estructuras encargadas de labores logísticas, financieras y territoriales.

Los mapas entregados a la delegación estadounidense ubican zonas de concentración de la organización en:

  • Córdoba
  • Sucre
  • Bolívar
  • Antioquia
  • Chocó

Las áreas señaladas conectan el noroccidente colombiano con rutas hacia las costas Caribe y Pacífica.

La fuerza pública destruyó motores y embarcaciones vinculadas a la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el municipio de La Pintada - crédito prensa Ejército Nacional
La minería ilegal es una de las fuentes de ingresos por parte del Clan del Golfo en Antioquia (Ejército Nacional)

En el mismo entorno regional, las Fuerzas Militares registran la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. Esta estructura aparece con 743 integrantes distribuidos en cuatro frentes.

De ese grupo, 421 personas están identificadas como hombres en armas y 322 como integrantes de componentes criminales focalizados.

Su presencia se concentra en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las autoridades mantienen alertas por el control de economías ilegales y corredores estratégicos.

El ELN registra menos integrantes que el Clan del Golfo, pero más estructuras

El ELN es la segunda organización con mayor número de integrantes en el inventario, con 7.230 personas.

Sin embargo, ocupa el primer lugar en cantidad de estructuras registradas por las Fuerzas Militares.

El informe contabiliza siete frentes de guerra, cinco direcciones regionales, 34 frentes guerrilleros, seis frentes urbanos, 19 compañías, dos comisiones y tres células urbanas. En conjunto, suma 64 estructuras.

La composición del ELN incluye 3.568 hombres en armas, 3.388 integrantes de redes de apoyo al terrorismo y 274 personas vinculadas con componentes urbanos, una distribución casi equilibrada entre combatientes y redes de apoyo.

Los hombres en armas representan el 49,3% de los integrantes de la guerrilla, mientras que las redes de apoyo reúnen el 46,9%. El porcentaje restante corresponde a los componentes urbanos identificados en el documento.

Los mapas de calor presentados en Bogotá señalaron una concentración relevante del ELN en:

  • Norte de Santander
  • Arauca

Ambos departamentos que comparten frontera con Venezuela. En esas zonas, la organización mantiene presencia en corredores de movilidad, áreas rurales y puntos de conexión fronteriza.

Una de las zonas de operación del ELN se concentra en el departamento de Chocó (Jair Coll/Reuters)
Una de las zonas de operación del ELN se concentra en el departamento de Chocó (Jair Coll/Reuters)

El reporte también advierte que la actividad del ELN no se limita al nororiente colombiano.

La estructura conserva presencia en otras regiones del país, aunque la cartografía presentada a Estados Unidos resaltó las zonas de mayor concentración en los departamentos fronterizos.

Las disidencias de las Farc suman 10.569 integrantes en cuatro facciones

Las cuatro facciones de las disidencias de las antiguas Farc reúnen 10.569 integrantes, equivalentes al 36,4% del total nacional consignado en el documento.

De ellos, 6.804 están clasificados como hombres en armas y 3.765 como integrantes de redes de apoyo.

La facción de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, aparece como la más numerosa, con 4.511 integrantes.

Esa organización cuenta con 16 estructuras, cuatro subestructuras y cuatro comisiones.

Dentro de ese mismo grupo de “Mordisco”, las Fuerzas Militares identifican a 2.991 hombres en armas y a 1.520 personas vinculadas con redes de apoyo. Los combatientes representan el 66,3% de su estructura total.

La segunda organización por número de integrantes es la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que registra 3.002 personas.

El inventario le atribuye 12 estructuras, tres subestructuras y dos comisiones.

De ese total, 1.737 son hombres en armas y 1.265 hacen parte de redes de apoyo.

Entre las facciones de Iván Mordisco y Calarcá reúnen 7.513 integrantes, es decir, el 71% de las personas contabilizadas dentro de las disidencias.

Colombia registra 29.062 integrantes de grupos armados ilegales, liderados por las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Colombia registra 29.062 integrantes de grupos armados ilegales, liderados por las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (lideradas por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza) registra 2.463 integrantes, y el documento indica que 1.939 de ellos pertenecen a su componente armado y 524 a redes de apoyo.

Esta facción cuenta con ocho estructuras y una comisión.

Por su parte, la Segunda Marquetalia (bajo el mando de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez) aparece con 593 integrantes en cuatro estructuras. La composición registrada incluye 337 hombres en armas y 256 personas asociadas con redes de apoyo.

Los mapas de calor consignados en la presentación incluyen áreas de concentración de las disidencias en:

  • Cauca
  • Nariño
  • Valle del Cauca
  • Meta
  • Guaviare
  • Caquetá
  • Putumayo

La cartografía también marca corredores del Pacífico y del suroriente colombiano, regiones donde las autoridades ubican una presencia persistente de estas organizaciones, y que son de paso corredores estratégicos para rutas de narcotráfico.

La presentación ante el general Dan Caine se desarrolló dentro del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional promovida por Estados Unidos.

La agenda incluyó asuntos relacionados con inteligencia, seguridad fronteriza y operaciones contra grupos vinculados con el narcotráfico.

Temas Relacionados

Visita de Dan Caine a ColombiaInforme de las Fuerzas MilitaresEstados UnidosRadiografía de grupos armados ilegalesPresencia en ColombiaDisidencias de las FarcClan del GolfoELNSegunda MarquetaliaCoordinadora Nacional Ejército BolivarianoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 11 de noviembre: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 11 de noviembre: ganadores del último sorteo

A diez años del Acuerdo de Paz de 2016, solo el 4,6% de las víctimas ha culminado su proceso de reparación: “No se firmó para una sola orilla del dolor”

La Defensoría del Pueblo advirtió que persisten los retrasos en la atención a las víctimas del conflicto armado: ocho de cada diez no han accedido a atención psicosocial y apenas el 2,9% de los planes de retorno, reubicación e integración local ha completado sus acciones

A diez años del Acuerdo de Paz de 2016, solo el 4,6% de las víctimas ha culminado su proceso de reparación: “No se firmó para una sola orilla del dolor”

Alias Kaloy, rector de la Universidad de La Guajira, junto con su hijo, habrían contratado a ‘Bendito Menor’ para atentar contra abogado en Riohacha

Carlos Arturo Robles Julio y Carlos Robles Daza son señalados de pagarle $100 millones al otrora cabecilla de Los Pachencas, abatido en un operativo que anunció el presidente De La Espriella, para ejecutar el crimen del abogado Rafael Freyle Brochero

Alias Kaloy, rector de la Universidad de La Guajira, junto con su hijo, habrían contratado a ‘Bendito Menor’ para atentar contra abogado en Riohacha

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, fue ‘pillado’ usando camioneta blindada de la UNP para cargar materiales de construcción: “Como vehículo de acarreo”

Las imágenes registradas en el barrio Santa Lucía muestran al antiguo funcionario junto al automotor, mientras trabajadores y su acompañante de seguridad trasladaban materiales de construcción adquiridos en comercios del sur de Bogotá

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, fue ‘pillado’ usando camioneta blindada de la UNP para cargar materiales de construcción: “Como vehículo de acarreo”

A 100 días de mandato, popularidad de Abelardo de la Espriella sigue cayendo entre los presidentes de Latinoamérica, según encuesta internacional

El mandatario colombiano terminó noviembre con 46,9% de aprobación y 51,7% de rechazo, tras perder 6,7 puntos de valoración favorable desde septiembre de 2026

A 100 días de mandato, popularidad de Abelardo de la Espriella sigue cayendo entre los presidentes de Latinoamérica, según encuesta internacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata