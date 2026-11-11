Fuerzas Militares de Colombia le expusieron a EE. UU. la radiografía de los grupos armados ilegales y zonas donde hacen presencia

La reunión se llevó a cabo el martes 10 de de noviembre de 2026 en la capital colombiana (@COMANDANTE_FFMM/X)

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Las Fuerzas Militares de Colombia presentaron a Estados Unidos una actualización de su Conteo del enemigo, como se denomina un documento que registra 29.062 integrantes vinculados con grupos armados distribuidos en 165 estructuras.

El diagnóstico fue expuesto en Bogotá por el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, ante el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el

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La información incluyó mapas de calor sobre la presencia territorial de las organizaciones armadas y cifras con corte a julio de 2026.

El inventario ubica al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las cuatro facciones de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como los principales grupos por número de integrantes.

El reporte que conoció el diario El Tiempo fue presentado durante la visita de Caine a Colombia, en una jornada centrada en cooperación militar, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y operaciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico.

Las cifras muestran que las cuatro facciones de las disidencias reúnen el mayor número de personas en conjunto, con 10.569 integrantes. De forma individual, el Clan del Golfo encabeza la lista con 10.268 miembros, seguido por el ELN, que registra 7.230.

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"Las amenazas narcoterroristas trascienden las fronteras nacionales y exigen una respuesta coordinada entre los Estados", señaló el general Rodríguez luego de su encuentro con el general Caine (@COMANDANTE_FFMM/X)

El Clan del Golfo concentra 10.268 integrantes en seis estructuras

El Clan del Golfo representa el 35,3% de las personas incluidas en el conteo oficial.

Según el documento, la organización cuenta con seis estructuras principales y 39 subestructuras.

Del total de integrantes identificados, 3.617 están clasificados como hombres en armas.

Los otros 6.651 hacen parte de los llamados componentes criminales focalizados, categoría que incluye redes y colaboradores que no están incorporados a las unidades armadas de la organización.

La proporción indica que cerca de dos de cada tres personas vinculadas con el Clan del Golfo no pertenecen a su componente armado.

Esa composición muestra el peso de las redes de apoyo y de las estructuras encargadas de labores logísticas, financieras y territoriales.

Los mapas entregados a la delegación estadounidense ubican zonas de concentración de la organización en:

Córdoba

Sucre

Bolívar

Antioquia

Chocó

Las áreas señaladas conectan el noroccidente colombiano con rutas hacia las costas Caribe y Pacífica.

La minería ilegal es una de las fuentes de ingresos por parte del Clan del Golfo en Antioquia (Ejército Nacional)

En el mismo entorno regional, las Fuerzas Militares registran la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. Esta estructura aparece con 743 integrantes distribuidos en cuatro frentes.

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De ese grupo, 421 personas están identificadas como hombres en armas y 322 como integrantes de componentes criminales focalizados.

Su presencia se concentra en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las autoridades mantienen alertas por el control de economías ilegales y corredores estratégicos.

El ELN registra menos integrantes que el Clan del Golfo, pero más estructuras

El ELN es la segunda organización con mayor número de integrantes en el inventario, con 7.230 personas.

Sin embargo, ocupa el primer lugar en cantidad de estructuras registradas por las Fuerzas Militares.

El informe contabiliza siete frentes de guerra, cinco direcciones regionales, 34 frentes guerrilleros, seis frentes urbanos, 19 compañías, dos comisiones y tres células urbanas. En conjunto, suma 64 estructuras.

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La composición del ELN incluye 3.568 hombres en armas, 3.388 integrantes de redes de apoyo al terrorismo y 274 personas vinculadas con componentes urbanos, una distribución casi equilibrada entre combatientes y redes de apoyo.

Los hombres en armas representan el 49,3% de los integrantes de la guerrilla, mientras que las redes de apoyo reúnen el 46,9%. El porcentaje restante corresponde a los componentes urbanos identificados en el documento.

Los mapas de calor presentados en Bogotá señalaron una concentración relevante del ELN en:

Norte de Santander

Arauca

Ambos departamentos que comparten frontera con Venezuela. En esas zonas, la organización mantiene presencia en corredores de movilidad, áreas rurales y puntos de conexión fronteriza.

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Una de las zonas de operación del ELN se concentra en el departamento de Chocó (Jair Coll/Reuters)

El reporte también advierte que la actividad del ELN no se limita al nororiente colombiano.

La estructura conserva presencia en otras regiones del país, aunque la cartografía presentada a Estados Unidos resaltó las zonas de mayor concentración en los departamentos fronterizos.

Las disidencias de las Farc suman 10.569 integrantes en cuatro facciones

Las cuatro facciones de las disidencias de las antiguas Farc reúnen 10.569 integrantes, equivalentes al 36,4% del total nacional consignado en el documento.

De ellos, 6.804 están clasificados como hombres en armas y 3.765 como integrantes de redes de apoyo.

La facción de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, aparece como la más numerosa, con 4.511 integrantes.

Esa organización cuenta con 16 estructuras, cuatro subestructuras y cuatro comisiones.

Dentro de ese mismo grupo de “Mordisco”, las Fuerzas Militares identifican a 2.991 hombres en armas y a 1.520 personas vinculadas con redes de apoyo. Los combatientes representan el 66,3% de su estructura total.

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La segunda organización por número de integrantes es la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que registra 3.002 personas.

El inventario le atribuye 12 estructuras, tres subestructuras y dos comisiones.

De ese total, 1.737 son hombres en armas y 1.265 hacen parte de redes de apoyo.

Entre las facciones de Iván Mordisco y Calarcá reúnen 7.513 integrantes, es decir, el 71% de las personas contabilizadas dentro de las disidencias.

Colombia registra 29.062 integrantes de grupos armados ilegales, liderados por las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (lideradas por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza) registra 2.463 integrantes, y el documento indica que 1.939 de ellos pertenecen a su componente armado y 524 a redes de apoyo.

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Esta facción cuenta con ocho estructuras y una comisión.

Por su parte, la Segunda Marquetalia (bajo el mando de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez) aparece con 593 integrantes en cuatro estructuras. La composición registrada incluye 337 hombres en armas y 256 personas asociadas con redes de apoyo.

Los mapas de calor consignados en la presentación incluyen áreas de concentración de las disidencias en:

Cauca

Nariño

Valle del Cauca

Meta

Guaviare

Caquetá

Putumayo

La cartografía también marca corredores del Pacífico y del suroriente colombiano, regiones donde las autoridades ubican una presencia persistente de estas organizaciones, y que son de paso corredores estratégicos para rutas de narcotráfico.

La presentación ante el general Dan Caine se desarrolló dentro del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional promovida por Estados Unidos.

La agenda incluyó asuntos relacionados con inteligencia, seguridad fronteriza y operaciones contra grupos vinculados con el narcotráfico.