Flip cuestionó orden de la Fiscalía de Colombia de inspeccionar la sede del medio informativo Casa Macondo: “Sin reserva de la fuente no hay periodismo”

La Flip señaló que el director del medio, Juan Pablo Barrientos, enfrenta 13 denuncias penales activas, y calificó este caso como "presión judicial" (archivo Colprensa/Mariano Vimos-@Casa_Macondo/X-@JPBarrientosH/X)

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le pidió a la Fiscalía General de la Nación revisar una orden de inspección dirigida al medio Casa Macondo, al advertir que la diligencia puede comprometer la reserva de las fuentes y otros elementos protegidos del trabajo periodístico.

La actuación fue ordenada por la Fiscalía 315 Local de Bogotá dentro de una denuncia relacionada, según la organización, con publicaciones que habrían afectado a Francisco Bernate.

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Desde la Flip se mencionó que Casa Macondo no ha investigado a Bernate y que el alcance del requerimiento incluye verificar soportes, correos, documentos, comunicaciones y fechas de recepción de información.

Para la fundación, ese tipo de acceso puede revelar datos sobre el proceso de reportería y permitir la identificación indirecta de las fuentes, incluso si la diligencia no exige de manera expresa sus nombres.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó el anuncio por parte de la Fiscalía al señalar que se ponen en riesgo la reserva de las fuentes (@FLIP_org/X)

La orden contempla correos, documentos y comunicaciones del medio

La inspección contempla revisar información disponible en el sitio web de Casa Macondo o solicitarla por escrito.

El ente investigador busca determinar la existencia de soportes relacionados con la información publicada.

Por lo anterior, la Flip sostuvo en su comunicado que los documentos y las circunstancias en que una fuente entrega información pueden revelar su identidad, aun si la orden no pide directamente identificarla.

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“La aclaración de la orden sobre no exigir la identificación de fuentes protegidas no elimina el riesgo”, señaló la organización.

El secreto profesional periodístico protege a los comunicadores frente a exigencias que puedan exponer a quienes suministran información para investigaciones de interés público.

En este caso, la fundación considera que el requerimiento debe ser modificado o dejado sin efecto para impedir que la diligencia afecte esa garantía.

La Flip citó una directiva de la propia Fiscalía

Tanto la Flip como El Veinte recordaron el Decreto 003 de 2023 “por medio de la cual se imparten lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal”, señala el comunicado, que sentó un precedente para la libertad de prensa en Colombia (Álvaro Tavera/Colprensa-@FiscaliaCol/X)

La organización recordó que la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación establece que sus funcionarios deben abstenerse de ordenar actividades investigativas que pongan en peligro el secreto periodístico.

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Para la Flip, dicha instrucción incluye inspecciones en medios de comunicación cuando estas puedan afectar la confidencialidad de fuentes, documentos o procesos de reportería.

Por esa razón, la entidad presentó una solicitud de revisión y llevó la situación al conocimiento del despacho de la fiscal general.

La petición busca una respuesta de fondo sobre el caso y una revisión inmediata de la orden de inspección.

La organización afirmó que las garantías para el ejercicio de la prensa deben aplicarse en las decisiones cotidianas de fiscales y policías judiciales, y puntualizó en el documento: “Una directiva que protege el secreto profesional pierde su propósito si los despachos ordenan diligencias que lo ponen en riesgo”.

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Juan Pablo Barrientos enfrenta 13 denuncias penales activas

El director del medio Casa Macondo, el periodista Juan Pablo Barrientos, anunció la acción por parte de la Fiscalía vía X la tarde del lunes 9 de noviembre de 2026 (@JPBarrientosH/X)

El caso se suma a las presiones judiciales que enfrenta Juan Pablo Barrientos, periodista y director de Casa Macondo. De acuerdo con la Flip, hay 13 denuncias penales activas en su contra.

Por este motivo, la fundación pidió examinar el efecto acumulado de esos procesos sobre la labor informativa.

Lo anterior incluye atender múltiples actuaciones judiciales exige tiempo, recursos y asistencia legal, lo que puede limitar la capacidad de un periodista para continuar con investigaciones y publicaciones de interés público.

El comunicado también cuestionó la falta de claridad sobre el origen de la denuncia. Y es que según la información conocida por la Flip, Barrientos no sabe quién presentó la acción.

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Aunque la orden menciona a una persona que habría resultado afectada, no identifica al denunciante y Bernate sería el abogado de quien promovió el proceso.

“La @FiscaliaCol acaba de ordenar una inspección judicial a @Casa_Macondo, en contravía de la Directiva 003 de 2023, que prohíbe a los fiscales realizar estas diligencias. Nos quieren aniquilar de una u otra forma. Estamos solos, pero no nos vamos a dejar silenciar”, destacó Barrientos en el mensaje que compartió vía X la tarde del lunes 9 de noviembre de 2026.

El documento fue calificado en su momento de "inédito" por parte del ente investigador, y se firmó por el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa (Fiscalía)

La fundación pidió acceso a la información del expediente

Por parte de la Flip se solicitó que la Fiscalía garantice a Barrientos y a su defensa el acceso a la información necesaria para conocer el alcance de la actuación y ejercer sus derechos.

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La entidad pidió dejar sin efecto los requerimientos que puedan comprometer información amparada por el secreto profesional y evitar que el sistema penal sea utilizado como un mecanismo para restringir el trabajo de periodistas.

Sumado al pronunciamiento de la Flip, la ONG El Viente, que investiga hechos de violencia digital en contra de periodistas, también se refirió al anuncio por parte de la Fiscalía.

En su comunicado, la organización adujo que, “aunque el acto afirma que no se exigirá la identificación de fuentes protegidas, pide revisar correos recibidos, documentos de soporte, comunicaciones aportadas y fechas de recepción”, y “ese es justamente el material que puede revelar quién le habló a un periodista, y la reserva de la fuente no se protege solo con no preguntar un nombre, sino con no escudriñar los archivos de un medio”, añade el documento.

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El decreto protege el secreto profesional de los periodistas en relación con las investigaciones penales (Fiscalía)

Desde El Veinte se recalcó que “sin reserva de la fuente no hay periodismo de investigación, y sin periodismo de investigación no hay control ciudadano al poder”.

Por lo anterior, en el comunicado se resaltó que “someter a un medio a una inspección por lo que publica es una forma de presión que genera autocensura y envía un mensaje intimidatorio a toda la prensa, especialmente a los medios independientes y alternativos”.

Desde El Veinte se dejó en claro que “en una democracia, la verdad de lo que publica un medio se discute con la réplica, la rectificación y el debate público, no con la intromisión de la autoridad penal en sus archivos”.

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Al final, la ONg se solidarizó con Casa Macondo y con “todos los periodistas que ejercen su labor bajo presión”.

La organización El Veinte advirtió que con la acción por parte de la Fiscalía se va en contravía de su Directiva 003 de 2023 (@ElVeinteOrg/X)