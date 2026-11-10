Novia de Ramsés Felipe Vargas, exalumno del Gimnasio Moderno que fue hallado sin vida en Bogotá, advirtió que el crimen habría sido planeado: “Le tenían envidia”

Uniformados de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de Ramsés Felipe Vargas Quevedo con heridas de bala en los Cerros Orientales de Bogotá. (Alcaldía Bogotá/Gimnasio Moderno)

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El asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, exalumno del Gimnasio Moderno, es investigado por las autoridades de Bogotá. Uniformados de la estación de Policía de Chapinero encontraron el cuerpo sin vida en la mañana del viernes 6 de noviembre en una zona boscosa del barrio Paraíso, en los Cerros Orientales de Bogotá.

Las verificaciones iniciales establecieron que el joven tenía heridas provocadas por arma de fuego. Tras el procedimiento en el lugar, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió las diligencias, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación avanzan en el esclarecimiento del homicidio.

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Vargas Quevedo, de 27 años, había perdido contacto con su familia el 5 de noviembre, cuando se dirigía hacia una finca. De acuerdo con la información conocida, se movilizaba en una camioneta blindada que le habían obsequiado pocos días antes.

Mientras avanza la investigación del caso, se conoció el testimonio de una de las personas cercanas a Vargas Quevedo. Se trata de María Paula Morera, quien era su pareja sentimental, en la que se refirió a los últimos instantes que compartió con el joven, su interpretación de lo ocurrido y una situación que, según dijo, estaría relacionada con el extranjero.

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La novia del joven afirmó que se habían reconciliado pocos días antes de que se conociera su muerte (gimnasiomoderno/IG)

Los últimos momentos

En diálogo con Blu Radio, la novia de Ramsés Felipe Vargas Quevedo contó que lo vio dos días antes de conocer la noticia de su muerte. En ese encuentro, según ella, conversaron sobre asuntos pendientes y se reconciliaron, una despedida que ahora recuerda como su último momento juntos.

“Nos vimos por última vez, teníamos que hablar muchas cosas, en su momento nos pedimos perdón, hablamos, quedamos bien y fue como la última vez que lo miré. El día que llegó a su casa le pregunté si había llegado bien y me respondió que todo estaba bien. Al otro día le escribí ‘buenos días’ y su último mensaje fue como ‘buenos días’ y ya”, relató Morera a la cadena radial mencionada.

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La joven afirmó que conocía a Vargas Quevedo desde hacía más de un año, aunque precisó que su relación no había sido formalizada ante la familia de él. También explicó que, según la información de la que disponía, el joven fue al aeropuerto a recoger a un amigo de infancia antes de emprender el trayecto que habría terminado en la finca ubicada entre Mosquera y Bogotá.

Morera planteó la posibilidad de que el crimen hubiera sido planeado, una versión que no ha sido confirmada por las autoridades - crédito red social X

Crimen sería planeado, según Morera

María Paula Morera también sostuvo que su interpretación inicial de la muerte de Ramsés Felipe Vargas sería un posible asalto durante el recorrido. En ese contexto, planteó que él habría intentado resistirse, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

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“Yo conozco a Ramsés. Ramsés quizás puso fuerza y, lamentablemente, fue donde estas personas actuaron injustamente contra él. Lo encontraron con tiros traumáticos en la cabeza y lo botaron en un basurero, básicamente”, afirmó durante la entrevista.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el hecho hubiera sido planeado, Morera señaló que no sabía de amenazas ni conflictos previos. Describió a su novio como alguien que no tenía enemigos, pero consideró que la adquisición de una camioneta distinta a la que usaba habitualmente le resultó llamativa.

“Siento que realmente fue algo planeado. Yo digo que Ramsés no tenía enemigos, porque Ramsés era una persona muy noble, muy sencilla. Él trataba a las personas superbién, dentro de lo que yo conocí de él. Era una persona muy amable y siento que, de las cosas que tenía, tenía personas que quizás le tenían envidia (sic)”, manifestó.

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La novia de la víctima añadió que conocía de un asunto relacionado con el extranjero, pero evitó dar detalles por respeto a la familia. “Un tema, de pronto sí supe un tema sobre el extranjero, que por respeto a la familia tal vez no pueda contar, pero quizás podría haber sido eso”, puntualizó Morera, sin precisar de qué situación se trataba ni establecer un vínculo directo con el homicidio.

Ramsés Felipe Vargas Quevedo fue encontrado sin vida en una zona boscosa de los Cerros Orientales de Bogotá - crédito Eaab

Detalles de la investigación

El vehículo que conducía no estaba en el sitio del hallazgo y tampoco fueron localizados sus teléfonos. La ausencia de la camioneta y de los dispositivos móviles es uno de los elementos centrales de la investigación, pues las autoridades buscan establecer si se trató de un hurto vinculado con el asesinato o de hechos separados.

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Fuentes de la Fiscalía consultadas por El Tiempo señalaron que el robo figura entre las hipótesis bajo análisis, sin que exista una conclusión sobre el móvil. Los investigadores revisan cámaras de seguridad, reconstruyen los últimos desplazamientos de la víctima y recogen testimonios de familiares y allegados para determinar quiénes estuvieron con él antes del ataque.

Otra línea de interés surgió a partir de unos audios divulgados por Caracol Radio, en los que Vargas Quevedo hablaba de una obligación económica superior a $100 millones. En una de las grabaciones, dijo: “Estoy buscando la manera de pagar la plata. Son más de 100 millones de pesos”. Ese material también es revisado dentro del expediente, aunque las autoridades no han confirmado una relación entre la deuda y el crimen.

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El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la autopsia. El resultado del examen deberá aportar datos sobre las circunstancias de la muerte. El Gimnasio Moderno, donde el joven cursó y se graduó con la promoción de 2013, expresó sus condolencias a la familia, amigos y excompañeros.

El Gimnasio Moderno expresó condolencias a los allegados de Vargas Quevedo, quien se graduó en esa institución en 2013 (gimnasiomoderno/IG)