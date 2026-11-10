Habló sobreviviente del accidente que dejó cuatro muertos en el túnel de la vía Cali-Buenaventura: “Había muchas personas agonizando”

(@PachoRodriG/X)

Guardar

Cuatro muertos en el túnel número seis de la vía entre Cali y Buenaventura (Valle del Cauca) dejó el choque entre un tractocamión tipo niñera, un bus de servicio intermunicipal y una motocicleta.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía del lunes 9 de noviembre, en el kilómetro 55, sector de Los Naranjos.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen cerrado el túnel afectado mientras investigan las circunstancias de la colisión. Para permitir la circulación hacia el puerto de Buenaventura, habilitaron un paso alterno de un carril con un sistema de “pare y siga” por el costado derecho.

El accidente dejó cuatro personas sin vida, entre ellas el conductor del transporte público y una niña de tres años. Otras siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Dagua.

Entre los lesionados está una bebé de 17 meses, que viajaba en brazos de su madre cuando se produjo el impacto. Los organismos de investigación buscan establecer si hubo una invasión de carril o qué maniobra realizó el vehículo de carga antes del choque.

PUBLICIDAD