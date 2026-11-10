Colombia

Habló sobreviviente del accidente que dejó cuatro muertos en el túnel de la vía Cali-Buenaventura: “Había muchas personas agonizando”

El sobreviviente de 30 años relató que el tractocamión golpeó la parte trasera del autobús y que permaneció inmovilizado hasta la llegada de los equipos de emergencia, antes de auxiliar a otros pasajeros

(@PachoRodriG/X)
(@PachoRodriG/X)
Guardar

Cuatro muertos en el túnel número seis de la vía entre Cali y Buenaventura (Valle del Cauca) dejó el choque entre un tractocamión tipo niñera, un bus de servicio intermunicipal y una motocicleta.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía del lunes 9 de noviembre, en el kilómetro 55, sector de Los Naranjos.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen cerrado el túnel afectado mientras investigan las circunstancias de la colisión. Para permitir la circulación hacia el puerto de Buenaventura, habilitaron un paso alterno de un carril con un sistema de “pare y siga” por el costado derecho.

El accidente dejó cuatro personas sin vida, entre ellas el conductor del transporte público y una niña de tres años. Otras siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Dagua.

Entre los lesionados está una bebé de 17 meses, que viajaba en brazos de su madre cuando se produjo el impacto. Los organismos de investigación buscan establecer si hubo una invasión de carril o qué maniobra realizó el vehículo de carga antes del choque.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Accidente túnelVía Cali-BuenaventuraSobrevivienteSector Los NaranjosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP: fueron acusados de violencia sexual, esclavitud y persecución contra civiles

La Sala de Reconocimiento atribuyó violencia sexual, esclavitud y persecución contra civiles, por responsabilidad de mando y autoría directa, tras analizar declaraciones de 743 personas afectadas y versiones de 54 antiguos integrantes guerrilleros

La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP: fueron acusados de violencia sexual, esclavitud y persecución contra civiles

Aida Victoria Merlano podría tener otro hijo y darle un hermanito a Emiliano: reveló que Escro le propuso agrandar la familia

La barranquillera aseguró que ella y David Darville contemplan agrandar la familia, pero solo después de celebrar su matrimonio, mientras su compromiso sigue despertando conversación entre sus casi diez millones de seguidores

Aida Victoria Merlano podría tener otro hijo y darle un hermanito a Emiliano: reveló que Escro le propuso agrandar la familia

Gabriela Muñoz defendió a Petro de los ataques de la prensa tras declaraciones de Deicy Jiménez: “No todo lo que reciben debe convertirse en entretenimiento”

La integrante del Pacto Histórico calificó de “morbo” la circulación de grabaciones sobre la vida privada del expresidente y sostuvo que los eventuales señalamientos deben investigarse con pruebas

Gabriela Muñoz defendió a Petro de los ataques de la prensa tras declaraciones de Deicy Jiménez: “No todo lo que reciben debe convertirse en entretenimiento”

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano podría tener otro hijo y darle un hermanito a Emiliano: reveló que Escro le propuso agrandar la familia

Aida Victoria Merlano podría tener otro hijo y darle un hermanito a Emiliano: reveló que Escro le propuso agrandar la familia

Este es el video del accidente de la camarógrafa de Karol G en pleno concierto de ‘La Bichota’ en México: salió volando del escenario y se fracturó la pierna en cuatro partes

Emiro Navarro, después de sus quebrantos de salud, regresó a los entrenamientos para su pelea en ‘Stream Fighters 5’ de Westcol: “Estoy sano”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27