Gabriela Muñoz defendió a Petro de los ataques de la prensa tras declaraciones de Deicy Jiménez: “No todo lo que reciben debe convertirse en entretenimiento”

Gabriela Muñoz aseguró que nunca fue víctima de las conductas atribuidas a Gustavo Petro - (@gabymunozz_/X)

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La militante del Pacto Histórico, Gabriela Muñoz, rechazó la circulación de grabaciones y versiones sobre la vida privada del expresidente Gustavo Petro, y reclamó que cualquier acusación sea analizada por las autoridades competentes.

En una publicación en X, afirmó que la exposición de material íntimo ha derivado en un espectáculo público que puede afectar derechos y profundizar disputas políticas.

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“¡Qué asco el nivel de morbo al que estamos llegando en Colombia!”, escribió Muñoz al comienzo de su mensaje. La dirigente cuestionó que nuevos contenidos aparezcan de manera recurrente y que la intimidad del exjefe de Estado se presente, según su definición, como una producción por entregas.

La militante sostuvo que las discusiones sobre eventuales denuncias no deberían habilitar la difusión de escenas privadas. “¿Desde cuándo una acusación justifica exhibir la vida privada de dos personas ante todo un país?”, preguntó.

Su pronunciamiento se concentra en la manera en que redes sociales, medios y actores políticos han abordado contenidos vinculados con Petro tras las declaraciones de Deicy Jiménez y el video donde aparece el expresidente junto a ella. Muñoz planteó que la existencia de versiones o señalamientos no releva a quienes los reciben de evaluar los límites legales y éticos de su publicación.

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Gabriela Muñoz rechazó los videos sobre Gustavo Petro y pidió que intervengan las autoridades - (@gabymunozz_/X)

Muñoz aseguró que nunca fue víctima de las conductas insinuadas

En su texto, Gabriela Muñoz se refirió de forma directa a las menciones de su nombre en algunas versiones. Dijo que conoce a Gustavo Petro y que puede hablar desde su experiencia como mujer.

“Jamás fui víctima de ninguna de las conductas que algunos pretenden insinuar al involucrar mi nombre”, sostuvo.

Muñoz describió al expresidente como alguien respetuoso de las libertades, la autonomía y la dignidad de otras personas.

También se refirió a las imágenes que han circulado. A su juicio, los videos muestran manifestaciones de afecto y cercanía entre dos personas que mantuvieron un vínculo.

Para Muñoz, una posible investigación debe tramitarse por canales institucionales y sustentarse en pruebas, sin que ello implique llevar elementos de la intimidad a la exposición masiva.

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Gabriela Muñoz rechazó los videos sobre Gustavo Petro y pidió que intervengan las autoridades - (@gabymunozz_/X)

La militante pidió que las denuncias sean investigadas con pruebas

“Si existen denuncias serias”, afirmó, las autoridades deben intervenir. En ese sentido, cuestionó la necesidad de convertir la vida privada de los involucrados en un “circo mediático” y planteó que las investigaciones requieren procedimientos y evidencia.

La dirigente del Pacto Histórico también expresó preocupación por el lugar de las mujeres que presentan acusaciones en medio de controversias políticas. Como defensora de los derechos de las mujeres, consideró que una denunciante puede terminar instrumentalizada por intereses ajenos a su situación.

“Me preocupa ver cómo una mujer que denuncia termina siendo instrumentalizada políticamente”, expresó. Agregó que esa exposición puede afectar la propia intimidad de quien decide hacer pública una acusación.

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La dirigente llamó a separar el interés informativo de la divulgación de contenidos personales. Según indicó, los materiales que llegan a las redacciones o a los usuarios de redes sociales no deben circular de manera automática.

“No todo debe ser entretenimiento”, el reclamo de Gabriela Muñoz por videos sobre Gustavo Petro - (@gabrielaa.muol/Instagram)

Advirtió que divulgar material sin consentimiento puede tener consecuencias legales

Muñoz dirigió parte de su publicación a los periodistas. “Difundir material íntimo sin consentimiento puede vulnerar derechos y tener consecuencias legales”, señaló, sin especificar normas, procesos o casos judiciales relacionados con esa advertencia.

La militante pidió que los medios y comunicadores revisen los criterios con los que manejan ese tipo de registros. “No todo lo que reciben debe convertirse en entretenimiento nacional”, agregó.

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Para la integrante del oficialismo, la divulgación de contenidos íntimos ha pasado a ser un recurso dentro de la confrontación política. “Estamos presenciando una de las formas más sucias de utilizar la intimidad como arma política”, afirmó.

Muñoz extendió su reflexión a los familiares de las personas involucradas. Indicó que detrás de los videos, comentarios y publicaciones existen hijas, familiares y allegados que también pueden sufrir consecuencias en su tranquilidad y salud mental.

“Lo rechazo categóricamente”, escribió al cierre. La militante sostuvo que la dignidad humana no debe quedar subordinada al interés por asuntos privados ni a disputas partidarias. “La dignidad humana no puede sacrificarse para alimentar el morbo ni para librar disputas políticas”, concluyó.

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