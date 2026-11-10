Abelardo de la Espriella anunció $630.000 millones para vías de Boyacá en 2027: estos son los corredores priorizados

El presidente explicó cómo se distribuirán los recursos previstos para 2027 y anunció los corredores viales que tendrán prioridad, además del programa Caminos del Tigre para los 123 municipios del departamento. - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella, anunció una inversión de 630.000 millones de pesos para la infraestructura vial de Boyacá durante 2027. El anuncio se realizó durante el encuentro ‘El Milagro de las Regiones’, una jornada de trabajo con el Gobierno nacional, la Gobernación y representantes de los 123 municipios, posterior al Consejo de Seguridad realizado en el departamento.

Los recursos estarán destinados a corredores viales y al desarrollo de ‘Caminos del Tigre’, un programa que permitirá a las administraciones municipales participar en proyectos de infraestructura mediante asociaciones entre la Nación, los municipios, las comunidades y los empresarios de la región.

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Durante su intervención, el mandatario también identificó dos proyectos específicos: el corredor Tibaná-Chinavita-Garagoa-Las Juntas, que será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, y la vía Muzo-La Vega del Tigre-Cantino-Cóper, para la cual ordenó destrabar y priorizar recursos de regalías.

Caminos del Tigre: así podrán participar los municipios de Boyacá

Uno de los componentes de la inversión anunciada es Caminos del Tigre, una iniciativa que tendrá alcance en los 123 municipios de Boyacá y que funcionará mediante proyectos asociativos.

La propuesta contempla la participación del Gobierno nacional, las alcaldías, las comunidades y los empresarios de cada región, con el propósito de desarrollar intervenciones viales a partir de las necesidades identificadas en los territorios.

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La dirección de este programa estará a cargo del director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, según lo señalado por el presidente durante su intervención.

“Vamos a destinar, y esto no es una promesa, es un compromiso, en vías para el departamento de Boyacá en el próximo año 2027, 630.000 millones de pesos para corredores del departamento y abriremos a los 123 municipios la posibilidad de participar en los Caminos del Tigre”, expresó De la Espriella.

El mandatario indicó que las administraciones locales deberán presentar y seleccionar sus iniciativas teniendo en cuenta las necesidades de cada municipio y las posibilidades de financiación.

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En ese sentido, pidió a los alcaldes establecer cuáles son las intervenciones prioritarias, pues el Gobierno deberá evaluar las propuestas antes de definir cuáles pueden recibir recursos nacionales y cuáles requieren esquemas de cofinanciación.

La vía del corredor Tibaná-Chinavita-Garagoa-Las Juntas será incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y tendrá gestiones para conseguir los recursos de financiación. - crédito Gobernación de Boyacá

Tibaná-Chinavita-Garagoa-Las Juntas será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo

El primer corredor identificado por el presidente fue Tibaná-Chinavita-Garagoa-Las Juntas, una conexión que, según explicó, resulta fundamental para la interconexión de Boyacá.

Para avanzar en este proyecto, De la Espriella anunció que será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y que el Ejecutivo adelantará las gestiones necesarias para conseguir su financiación.

“Vamos a incluir también en ese programa de vías el corredor Tibaná-Chinavita-Garagoa-Las Juntas, y lo vamos a hacer en el Plan Nacional de Desarrollo y vamos a gestionar la financiación”, afirmó.

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La declaración establece dos acciones para esta infraestructura: su incorporación en la planeación nacional y la búsqueda de recursos para financiarla. Durante el encuentro no se precisó el presupuesto individual del corredor, los municipios beneficiados más allá de los mencionados en su trazado ni una fecha para el comienzo de las obras.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó los compromisos del Gobierno nacional para mejorar la infraestructura vial de Boyacá durante 2027. - crédito @mindefensa/X

Corredor Muzo-La Vega del Tigre-Cantino-Cóper: ordenan priorizar recursos de regalías

El segundo proyecto anunciado corresponde al corredor Muzo-La Vega del Tigre-Cantino-Cóper. En este caso, el presidente manifestó que impartió instrucciones para destrabar y priorizar los recursos de regalías destinados a la intervención.

“También ordené destrabar y priorizar los recursos de regalías para el corredor Muzo-La Vega del Tigre-Cantino-Cóper”, indicó.

El mandatario aseguró que el Gobierno avanzará en las gestiones para liberar esos recursos, aunque no especificó el monto disponible, el estado de los trámites ni el plazo para completar el proceso.

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Este anuncio se diferencia del realizado para Tibaná-Chinavita-Garagoa-Las Juntas, pues en este último caso la instrucción está relacionada con su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y la gestión de financiación, mientras que para el corredor Muzo-La Vega del Tigre-Cantino-Cóper se mencionaron directamente recursos de regalías.

El Instituto Nacional de Vías estará a cargo de la dirección del programa Caminos del Tigre, que permitirá la participación de los 123 municipios de Boyacá. - crédito Invías

Invías estará a cargo de la dirección del programa vial

La ejecución de Caminos del Tigre estará bajo la dirección de Invías, entidad que tendrá un papel central en la articulación de los proyectos con las administraciones municipales y los demás participantes.

El presidente señaló que la iniciativa busca que las propuestas no dependan exclusivamente de la gestión del Gobierno nacional, sino que también cuenten con la participación de las comunidades y los sectores productivos de cada territorio.

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De la Espriella reconoció que la situación fiscal del país representa una limitación para atender todas las solicitudes de los municipios. Por ello, durante la reunión solicitó a los alcaldes priorizar las obras que consideren más necesarias para avanzar en su financiación.

La jornada de trabajo continuaría con reuniones ampliadas para revisar los proyectos presentados por cada localidad. En esos espacios se buscaría identificar las iniciativas que puedan recibir recursos y establecer los mecanismos de cofinanciación correspondientes.

Por el momento, el Gobierno no presentó la distribución detallada de los 630.000 millones de pesos entre los corredores ni un calendario de ejecución de las intervenciones anunciadas.

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