Colombia

Golpe financiero al ELN: la Policía, Fiscalía y SAE ejecutaron medidas de extinción de dominio sobre 83 bienes avaluados en $36.310 millones

Las autoridades atribuyen el patrimonio a una organización que presuntamente producía cocaína en Teorama y usaba Cartagena como punto de salida hacia Centroamérica

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X publicado por la cuenta verificada de Abelardo De La Espriella con texto en español
La Operación Fénix afectó 83 bienes que, según el Gobierno, estarían vinculados a una estructura del ELN (Abelerdo de la Espriella/X)
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El Gobierno colombiano informó la ocupación con fines de extinción de dominio de 83 bienes, valorados en $ 36.310 millones, que estarían vinculados a una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La medida hizo parte de la denominada Operación Fénix, según un mensaje difundido por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario señaló que el procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La acción apunta, según explicó, a afectar las fuentes de financiación de una red que prestaba servicios al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

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Los 83 bienes están avaluados en $36.310 millones

El conjunto de activos intervenidos incluye seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes.

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X publicado por la cuenta verificada de Abelardo De La Espriella con texto en español
Policía, Fiscalía y SAE participaron en las medidas de extinción de dominio sobre activos valorados en $ 36.310 millones (Abelerdo de la Espriella/X)

De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, los bienes estaban ubicados en Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander.

La extinción de dominio es un mecanismo judicial que permite al Estado perseguir bienes cuyo origen o destinación esté presuntamente relacionado con actividades ilegales. Las medidas anunciadas corresponden a un proceso que deberá surtir las etapas previstas por la ley.

La estructura operaba predios rurales en Teorama, según el Gobierno

El presidente De la Espriella firmó que la organización estaba al servicio del Frente Camilo Torres Restrepo y que sus presuntos cabecillas, identificados con los alias de “Wilson”, “Cantante” y “José”, ya habían sido capturados.

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Captura de pantalla de un mensaje en la red social X publicado por la cuenta verificada de Abelardo De La Espriella con texto en español
El Gobierno indicó que la operación busca afectar las finanzas de una red que operaba para el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN )(Abelerdo de la Espriella/X

“Esta organización, cuyos cabecillas alias ‘Wilson’; alias ‘Cantante’ y alias ‘José’, ya habían sido capturados, utilizaba predios rurales en Teorama para producir cocaína, enviarla a Centroamérica por el puerto de Cartagena y distribuirla en ciudades como Bogotá y Medellín”, precisó el jefe de Estado.

Según el mensaje, la red utilizaba predios rurales de Teorama, en Norte de Santander, para la producción de cocaína. Desde allí, la droga era enviada hacia Centroamérica por el puerto de Cartagena y, posteriormente, distribuida en ciudades como Bogotá y Medellín.

“Cada peso que les quitemos es una capacidad criminal menos para atacar a Colombia”, escribió el mandatario al referirse al alcance de la operación.

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X publicado por la cuenta verificada de Abelardo De La Espriella con texto en español
Entre los bienes intervenidos hay apartamentos, fincas, vehículos, establecimientos comerciales y sociedades (Abelerdo de la Espriella/X)

Policía, Fiscalía y SAE participaron en la Operación Fénix

El presidente De la Espriella felicitó a las instituciones que participaron en el operativo y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra los recursos usados, según dijo, para financiar actividades delictivas del ELN: “¡Felicito a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional por este resultado".

La información entregada hasta ahora no precisa en qué etapa judicial se encuentran los procesos sobre cada activo ni la identidad de sus propietarios formales. Se espera que las autoridades amplíen los detalles de las medidas y de la investigación que las sustenta.

Operación NOAH dejó seis capturados y cuatro muertos en Tibú

En un anuncio separado, el presidente Abelardo de la Espriella informó que autorizó un bombardeo contra la estructura 33 de la facción de Calarcá en una zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Según el mandatario, la operación militar, denominada NOAH, fue desarrollada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. El balance preliminar divulgado por la Presidencia es de seis personas capturadas y cuatro muertas en desarrollo de operaciones militares.

Tropas del Ejército y la Fuerza Aérea participaron en la operación contra la estructura 33 de la facción de Calarcá, según informó la Presidencia (Abelardo de la Espriella)

Entre los detenidos se encuentra alias “Barba Chivo” o “Costeño”, a quien el Gobierno identificó como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias “Andrey Avendaño”, señalado como máximo jefe de la estructura 33. De la Espriella afirmó que el capturado llevaba cerca de 11 años en actividades delictivas y que habría liderado confrontaciones armadas en Tibú.

El presidente también indicó que las tropas incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones, y que afectaron tres áreas campamentarias con capacidad para alojar a unas 35 personas.

El mandatario ordenó mantener la ofensiva contra esa estructura en el Catatumbo. Las autoridades no han informado si habrá nuevos comunicados sobre el desarrollo de la operación o sobre la situación judicial de los detenidos.

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