Colombia

Hotel La Luna de Cali será demolido tras nuevo desprendimiento de escombros: autoridades ampliaron el perímetro de seguridad

Los trabajos estarán a cargo de los propietarios del inmueble, en coordinación con la Secretaría de Gestión del Riesgo, tras los graves daños que sufrió durante el terremoto del 10 de agosto

El edificio del Hotel La Luna sufrió graves daños durante el terremoto del 10 de agosto y registró un nuevo desprendimiento de escombros el domingo 8 de noviembre. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali
El edificio del Hotel La Luna sufrió graves daños durante el terremoto del 10 de agosto y registró un nuevo desprendimiento de escombros el domingo 8 de noviembre. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali
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El Hotel La Luna de Cali, ubicado en la intersección de la Autopista Suroriental con calle 13, será demolido luego de que registrara un nuevo movimiento estructural y un desprendimiento de escombros durante la tarde del domingo 8 de noviembre. Tras el incidente, las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad para proteger a peatones y conductores que transitan por el sector.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali realizó una inspección en el inmueble para evaluar lo ocurrido y verificar las condiciones de la estructura. Según la entidad, la caída de material no dejó personas lesionadas ni víctimas.

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El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, confirmó que la demolición comenzará la próxima semana y explicó que la ampliación del cerramiento busca reducir los riesgos mientras se adelanta el procedimiento.

Hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio”, indicó el funcionario.

Las imágenes muestran la caída de material de la estructura, que resultó gravemente afectada por el terremoto del 10 de agosto. El incidente llevó a las autoridades a ampliar el perímetro de seguridad. - crédito X

Hotel La Luna ya tiene aprobación para su demolición

El inmueble cuenta con la aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para adelantar su demolición. El procedimiento estará a cargo de los propietarios, quienes actualmente participan en mesas técnicas preparatorias con funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, entre las acciones previas se contempla la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la implementación de estrategias para el ahuyentamiento de animales que puedan encontrarse en la edificación.

También está prevista la coordinación con propietarios y arrendatarios de los inmuebles ubicados en la zona para revisar la clasificación de elementos antes de iniciar los trabajos.

Mientras se concreta la intervención, la Secretaría de Gestión del Riesgo, en articulación con la Secretaría de Movilidad, mantiene el perímetro de cerramiento ampliado alrededor del hotel. La restricción busca reducir la exposición de quienes circulan por este punto del sur de Cali ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo aprobó la demolición del inmueble, que estará a cargo de sus propietarios. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali
El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo aprobó la demolición del inmueble, que estará a cargo de sus propietarios. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

El hotel resultó afectado por el terremoto del 10 de agosto

El Hotel La Luna fue una de las edificaciones que sufrió graves daños durante el terremoto del 10 de agosto, que afectó diferentes sectores de Cali. Durante el movimiento telúrico, gran parte de su estructura original colapsó, por lo que el inmueble quedó incluido entre las construcciones que requieren intervención.

Desde entonces, la Administración distrital adelanta un proceso de evaluación y demolición de edificaciones que representan riesgos para las personas, las vías y las viviendas cercanas.

Según el balance de la Secretaría de Gestión del Riesgo, el Consejo Distrital ya aprobó 82 demoliciones y, hasta la fecha del reporte, se habían demolido 11 edificaciones.

Entre los inmuebles intervenidos están María Mercedes Lloreda, Cali Express, D’Corpus, CR Guadalupe y el antiguo motel Molino Rojo, además de otras seis estructuras ubicadas en el centro de la ciudad.

Otro de los trabajos corresponde al Hotel Metrópolis, ubicado en la calle 9 con carrera 44, donde se adelanta la etapa final de demolición.

Las autoridades ampliaron el cerramiento alrededor de la estructura para proteger a peatones y conductores. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali
Las autoridades ampliaron el cerramiento alrededor de la estructura para proteger a peatones y conductores. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Edificio Arábico también hace parte del proceso de recuperación

En el Edificio Arábico, localizado en la calle 5 con carrera 66, los trabajos comenzaron oficialmente el jueves 22 de octubre. La empresa SDI Demoliciones y Excavaciones estimó un plazo aproximado de tres semanas para derribar la estructura y una semana adicional para retirar los materiales.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, las vías adyacentes a esta edificación ya pueden volver a utilizarse.

Ricardo Peñuela explicó que las siguientes intervenciones se definirán progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones de riesgo de cada inmueble y su cercanía con vías, personas y viviendas.

En el momento en que vayamos culminando con las demoliciones, vamos a seguir progresivamente con las que tengan muchos más riesgos sobre vías, personas o viviendas colindantes”, señaló el secretario.

En el caso del Hotel La Luna, el inicio de los trabajos está previsto para la próxima semana, mientras los propietarios y la Secretaría de Gestión del Riesgo avanzan en las actividades técnicas y preparatorias.

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