Colombia

Cuatro secuestrados habrían muerto durante bombardeo contra el ELN en El Tambo, aseguró el grupo terrorista: “Estaban a punto de ser liberados”

La guerrilla aseguró que las víctimas estaban en un campamento atacado el 22 de octubre, donde cayó alias Marcos Pacífico, y cuestionó el silencio de las autoridades sobre su situación

Imagen de referencia. Soldado del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: AFP
Un comunicado insurgente afirmó que esas personas, privadas de la libertad por motivos económicos, fallecieron durante la Operación Ónix contra una estructura armada en zona rural de El Tambo (AFP)
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunció que cuatro civiles que permanecían secuestrados murieron en el bombardeo del 22 de octubre de 2026 en El Tambo, Cauca, operación en la que también falleció alias Marcos Pacífico.

La guerrilla acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de ocultar qué ocurrió con esas personas, cuya presencia no figura en la información oficial sobre el operativo.

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La denuncia apareció en un comunicado firmado por el Frente de Guerra Suroccidental Comandante Carlos Alberto Troches Zuleta, difundido el 9 de noviembre de 2026. Esa estructura afirmó que los civiles estaban en un campamento del Frente Guerrillero José María Becerra y que permanecían retenidos “por razones económicas”.

ELN (Voces)
El ELN afirmó que los civiles estaban en un campamento del Frente Guerrillero José María Becerra y que permanecían retenidos “por razones económicas” (Voces)

De acuerdo con el texto, los cuatro estaban próximos a quedar en libertad cuando ocurrió el ataque. “Murió nuestro comandante Américo o Marcos, junto a otros compañeros de su unidad, además de 4 civiles que se mantenían en ese campamento en calidad de retenidos”, indicó la organización armada.

El ELN afirmó que los cuatro civiles murieron durante el ataque y, al mismo tiempo, acusó al Gobierno de “ocultar la suerte que corrieron”. La organización no divulgó sus identidades ni aportó información adicional sobre las circunstancias de sus muertes.

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El reporte oficial no mencionó a los civiles que el ELN dijo tener retenidos

La Presidencia informó que la Operación Ónix, ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en una zona rural de El Tambo, dejó diez integrantes del ELN muertos. El reporte oficial identificó entre ellos a alias Marcos Pacífico y a alias Ochenta o Murillo, señalados como dos de los principales cabecillas de esa guerrilla.

“En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la Operación Ónix, en la que diez integrantes del ELN murieron en desarrollo de operaciones, entre ellos alias ‘Marcos Pacífico’ y alias ‘Ochenta’ o ‘Murillo’”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

Las Fuerzas Militares abatieron a nueve integrantes del ELN en un bombardeo en la zona rural de El Tambo, Cauca - crédito Composición fotográfica Ejército Nacional; Fuerzas Militares
El ELN afirmó que los civiles estaban en un campamento del Frente Guerrillero José María Becerra y que permanecían retenidos “por razones económicas” (Composición fotográfica Ejército Nacional-Fuerzas Militares)

La información divulgada por el Gobierno no hizo referencia a personas retenidas, a víctimas civiles ni a un eventual hallazgo de cuerpos ajenos a la estructura armada. Tampoco precisó cuántas personas había en el área al momento de la operación.

Según la versión de las autoridades, durante la intervención incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas. Además, localizaron una zona de campamento con capacidad para cerca de 25 integrantes.

El Gobierno sostuvo que el resultado afectó la cadena de mando y la capacidad de combate del ELN en corredores que conectan con el Pacífico colombiano. De la Espriella afirmó que las operaciones contra las estructuras armadas continuarán.

“Seguiremos persiguiendo a sus cabecillas, desmantelando sus estructuras y recuperando cada territorio donde pretendan imponer el terror”, señaló el mandatario tras anunciar el resultado de la operación.

Alias Marcos Pacífico fue reconocido por las dos partes como una baja de la operación

El comunicado insurgente se refirió a alias Marcos Pacífico como comandante Américo y sostuvo que llevaba 30 años en la organización. El ELN lo describió como un integrante de origen afro, vinculado a comunidades del Pacífico y de las cordilleras andinas del suroccidente colombiano.

La guerrilla calificó el ataque como un “bombardeo indiscriminado” y responsabilizó al presidente por la muerte de sus integrantes. El reporte estatal no detalló el tipo de armamento empleado ni respondió a esa caracterización del operativo.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella calificó la acción como el golpe más duro de los últimos ocho años contra el ELN - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Para las autoridades, Marcos Pacífico ocupaba una posición de mando dentro del ELN. El presidente incluyó su muerte entre los principales resultados de la Operación Ónix, junto con la de alias Ochenta o Murillo.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, sostuvo que la acción representó un avance contra la presencia armada de la guerrilla en Cauca. “Diez delincuentes muertos en desarrollo de operaciones militares en la Operación Ónix, incluidos dos de sus principales cabecillas. En el Cauca, el Estado avanza y el crimen retrocede”, afirmó.

La denuncia del ELN dejó pendiente información sobre la identidad de los cuatro civiles que dijo tener retenidos, las circunstancias en las que habrían muerto y si las autoridades ubicaron sus cuerpos tras el bombardeo.

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