Colombia

Caso de Álvaro Uribe quedó en manos de la Fiscalía, por ahora: la Corte Constitucional no resolvió el choque de competencias

La Sala Plena se declaró inhibida para resolver el conflicto entre la entidad judicial y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, por lo que el expediente del expresidente continuará en la justicia ordinaria

La Corte Constitucional se abstuvo de resolver el conflicto de competencias por el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez (Sergio Acero/Reuters)
La Corte Constitucional se abstuvo de resolver el conflicto de competencias por el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez (Sergio Acero/Reuters)
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La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, una determinación que mantiene, por ahora, el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo la instrucción de la justicia ordinaria.

La controversia procesal no definía la culpabilidad o inocencia del exmandatario, sino la autoridad facultada para investigarlo.

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El alto tribunal debía pronunciarse de fondo y asignar formalmente el caso a una de las dos instancias en disputa: dejarlo en manos de los fiscales delegados o trasladar las actuaciones a la célula legislativa del Congreso encargada de investigar a los jefes de Estado bajo el fuero presidencial.

Sin embargo, tras la sesión extraordinaria que inició a las 9:00 a. m. del lunes 9 de noviembre de 2026, los nueve magistrados concluyeron que no estaban dadas las condiciones jurídicas para emitir una orden que zanjara el choque de poderes. La Sala Plena decidió abstenerse de tomar partido, al dejar el expediente en la misma instancia judicial donde se venía tramitando.

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La policía investiga la muerte de una mujer hallada en un motel de La Estrella tras una fiesta con alcohol y drogas - crédito Colprensa
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema continuará al frente de las investigaciones por hechos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990 (Colprensa)

La ponencia que acogió la corporación estuvo a cargo de la magistrada Paola Meneses, actual presidenta del tribunal constitucional. La votación culminó con una mayoría de siete votos a favor de la inhibición frente a dos salvamentos de voto de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés presentó una aclaración de voto.

A través de un reporte oficial divulgado tras la votación, del que tuvo conocimiento y lo divulgó la revista Semana, el alto tribunal resumió el motivo técnico de su determinación, al señalar que la Sala Plena decidió “declararse inhibida para resolver el conflicto, por la no configuración de los presupuestos normativo y objetivo”, cerrando la discusión procesal sin alterar las competencias actuales.

El fuero presidencial, en el centro del pulso entre la Fiscalía y el Congreso

Con este pronunciamiento, las diligencias penales permanecerán en el despacho de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Este organismo adelanta las investigaciones por hechos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, entre ellos las masacres de El Aro y La Granja en el municipio de Ituango, la conformación de grupos de autodefensas en el municipio de San Roque y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, todos estos hechos en Antioquia.

El expresidente Álvaro Uribe es investigado por la masacre de El Aro y La Granja, ya que en ese momento fungía como servidor público (Biel Aliño/EFE)
El expresidente Álvaro Uribe es investigado por la masacre de El Aro y La Granja, ya que en ese momento fungía como servidor público (Biel Aliño/EFE)

El origen de la disputa institucional comenzó el 26 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclamó la totalidad de las carpetas para asumir las pesquisas desde el Capitolio Nacional.

En esa ocasión, el representante Carlos Alberto Cuenca, el entonces presidente de la comisión legislativa, envió una solicitud formal al fiscal general argumentando que la reclamación se sustentaba en la presunta participación de Uribe Vélez en concierto para delinquir “por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización”.

El congresista Cuenca sostuvo que las conductas investigadas se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003. Con base en esa hipótesis, el legislador recordó que Uribe gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, al señalar que “existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que Álvaro Uribe Vélez fungió como presidente de la República”.

Los magistrados Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil figuran como investigados en la investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes - crédito Mariano Vimos/Colprensa
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclamó los expedientes de Álvaro Uribe para asumir las investigaciones desde el Congreso (Mariano Vimos/Colprensa)

Por su parte, la Fiscalía se opuso de forma tajante al envío del material judicial. La delegada del ente acusador argumentó que las conductas punibles bajo indagación ocurrieron entre 1995 y 1997, periodo en el que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, razón por la cual no aplica el fuero especial de los mandatarios nacionales al tratarse de actuaciones previas a su llegada a la Casa de Nariño.

Al advertir que en la solicitud del Congreso no confluían los presupuestos objetivos y normativos requeridos para configurar un conflicto real de competencias, la Corte Constitucional optó por inhibirse. De este modo, la Fiscalía mantendrá el curso de las indagaciones y la práctica de pruebas testimoniales programadas en el proceso penal.

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