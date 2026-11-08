Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: le mutilaron un brazo y alcalde anunció reparación

La escultura del Cacique de La Junta, ubicada en la glorieta Los Juglares de Valledupar, perdió su brazo derecho tras un nuevo acto de vandalismo. - crédito @ErnestoOrozcoD/X

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La estatua de Diomedes Díaz en Valledupar fue vandalizada nuevamente. La figura, instalada en la glorieta Los Juglares, perdió su brazo derecho, una de las extremidades que hacen parte de la representación del cantante vallenato. El hecho fue rechazado por el alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco Durán, quien anunció que la Administración municipal gestionará la reparación de la obra.

El daño se conoció luego de que el mandatario divulgará fotografías de la escultura en su cuenta de X. En su publicación, pidió respeto por los bienes públicos y el patrimonio cultural de la capital del Cesar, además de informar que impartió instrucciones a la Oficina de Cultura para atender la afectación.

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La figura se encuentra en el Parque de la Provincia, un espacio de Valledupar en el que se rinde homenaje a representantes de la música vallenata. Su diseño permite que los visitantes se sienten junto al artista y se tomen fotografías, una de las actividades habituales de quienes llegan hasta este punto turístico.

Alcalde de Valledupar ordenó reparar la estatua de Diomedes Díaz

Tras conocerse la mutilación del brazo derecho, Ernesto Orozco Durán se pronunció sobre el daño y solicitó a los visitantes respetar las esculturas instaladas en los espacios públicos de la ciudad.

En su cuenta de X, el alcalde confirmó que la dependencia municipal encargada de gestionar la recuperación de la figura será la Oficina de Cultura de Valledupar.

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“Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones a la Oficina de Cultura de Valledupar para que se encargue de arreglarlo”, escribió el mandatario.

Ernesto Orozco rechazó los daños en la figura de Diomedes Díaz y anunció que la Oficina de Cultura municipal se encargará de gestionar su reparación. - crédito @ErnestoOrozcoD/X

Con esta instrucción, la Administración municipal anunció las gestiones para recuperar la parte afectada de la escultura. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el costo de los trabajos, el tiempo estimado de intervención o la fecha en la que estaría terminada la restauración.

Tampoco se ha informado sobre la identificación de las personas responsables del daño ni sobre eventuales medidas para esclarecer cómo ocurrió la mutilación.

¿Por qué se ha deteriorado la escultura del Cacique de La Junta?

El nuevo daño se suma a otros episodios que han afectado la estatua de Diomedes Díaz. De acuerdo con información publicada por El Heraldo, comerciantes y testigos del sector atribuyen parte del deterioro de la obra al comportamiento de algunos turistas y visitantes que la utilizan para tomarse fotografías.

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Según los testimonios recogidos por este medio, algunas personas acostumbran subirse a la figura, sentarse sobre las piernas del cantante y apoyarse en sus extremidades. Estas prácticas han sido señaladas como posibles causas de los daños que ha presentado la estructura.

Jhon Jaider Peñaloza Almanza y Carlos Misael Martínez Bello fueron los artistas encargados de elaborar la representación de Diomedes Díaz. - crédito Colprensa

No obstante, no se ha establecido que esos comportamientos hayan ocasionado directamente la mutilación del brazo derecho reportada el 7 de noviembre.

La escultura también había requerido intervenciones anteriores. En mayo de 2022 fue objeto de trabajos de reparación y, posteriormente, en enero de 2026, volvió a presentar afectaciones en sus manos y perdió el diamante que tenía en su dentadura.

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Estos antecedentes fueron reportados por el medio, que documentó las intervenciones a las que ha tenido que someterse la representación del artista. Con el daño más reciente, la figura vuelve a requerir trabajos para recuperar su estado.

¿Quién hizo la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar?

La escultura fue elaborada por los artistas Jhon Jaider Peñaloza Almanza y Carlos Misael Martínez Bello. El proceso de creación se desarrolló en un taller ubicado en el barrio Doce de Octubre, en Valledupar, y la obra fue terminada después de la muerte del cantante, ocurrida en diciembre de 2013.

La representación muestra al intérprete sentado, sonriente y con los brazos abiertos, una postura que permite a los visitantes ubicarse a su lado para tomar fotografías. Su instalación en la glorieta Los Juglares convirtió el lugar en uno de los puntos asociados con la memoria del artista en la capital del Cesar.

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Ana del Castillo confirmó su embarazo posando junto a la famosa estatua de Diomedes Díaz en el Parque de la Provincia, en Valledupar - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Alrededor de la figura también surgió una creencia popular relacionada con la maternidad. Según el mito que circula entre habitantes y visitantes, las mujeres que se sientan sobre las piernas de la estatua de Diomedes Díaz podrían quedar embarazadas. Se trata de una superstición sin fundamento científico que se ha convertido en una curiosidad para quienes visitan el monumento.

La creencia ha acompañado algunas de las fotografías que se toman junto a la escultura. Incluso, la cantante vallenata Ana del Castillo ha posado junto a la representación del artista y compartido imágenes en momentos relacionados con su embarazo.

Diomedes Díaz, conocido como el Cacique de La Junta, fue uno de los principales exponentes del vallenato. Su trayectoria musical y reconocimiento entre los seguidores del género motivaron este homenaje en Valledupar.

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