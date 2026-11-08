Colombia

Senador del Pacto Histórico pidió al Congreso de Estados Unidos investigar a Abelardo de la Espriella: “Empresas fachada”

Kevin Gómez Paz mencionó 14 sociedades registradas en Florida, operaciones inmobiliarias y relaciones económicas señaladas en una carta previa de legisladores del Partido Demócrata

Kevin Gómez Paz reclamó transparencia sobre bienes, transacciones y donaciones vinculadas a De la Espriella - (@ckevingomez/X - Luisa González/REUTERS)
Kevin Gómez Paz reclamó transparencia sobre bienes, transacciones y donaciones vinculadas a De la Espriella - (@ckevingomez/X - Luisa González/REUTERS)
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El senador del Pacto Histórico, Cristian Kevin Gómez Paz, envió una carta a congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos para solicitar seguimiento institucional a cuestionamientos e investigaciones que, según afirmó, involucran al presidente Abelardo de la Espriella en ese país.

La comunicación, fechada el 6 de noviembre de 2026, pide información sobre eventuales actuaciones de autoridades estadounidenses y reclama que sus resultados se divulguen “de manera oportuna”.

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El documento fue dirigido a los representantes demócratas Greg Casar, Summer Lee, Maxwell Frost, Mike Quigley, Jonathan Jackson, Delia Catalina Ramírez, Pramila Jayapal y Jan Schakowsky, además de otros miembros de esa colectividad en el Congreso estadounidense.

Gómez Paz sostuvo que su solicitud se fundamenta en una carta que, según su versión, un grupo de representantes demócratas remitió el 17 de junio de 2026 al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche.

Kevin Gómez Paz pidió a demócratas de Estados Unidos seguir cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella - (@ckevingomez/X)
Kevin Gómez Paz pidió a demócratas de Estados Unidos seguir cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella - (@ckevingomez/X)

En esa comunicación previa, de acuerdo con la misiva del senador colombiano, los legisladores estadounidenses habrían expuesto preocupaciones sobre actuaciones de funcionarios de ese país durante el proceso electoral colombiano y sobre antecedentes económicos del entonces candidato presidencial De la Espriella.

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El senador pidió información sobre revisiones o investigaciones en Estados Unidos

Gómez Paz solicitó a los congresistas demócratas consultar ante los departamentos y autoridades competentes cuál es el estado de las revisiones o indagaciones mencionadas en la carta de junio.

“Solicito que promuevan, en el ámbito de sus competencias, el seguimiento a los hechos expuestos”, expresó el senador en el documento. También pidió que se invite a las instituciones estadounidenses a divulgar los resultados que tengan carácter público.

La carta hace referencia a actividades económicas y transacciones inmobiliarias realizadas por De la Espriella en Estados Unidos. Gómez Paz mencionó cuestionamientos sobre relaciones económicas con personas investigadas en ese país, entre ellas el empresario colombiano-venezolano Alex Saab.

El legislador también aludió a la asesoría jurídica y defensa de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como de personas señaladas o condenadas por narcotráfico.

Kevin Gómez Paz solicitó información sobre indagaciones en Estados Unidos vinculadas a De la Espriella - (@ckevingomez/X)
Kevin Gómez Paz solicitó información sobre indagaciones en Estados Unidos vinculadas a De la Espriella - (@ckevingomez/X)

“Se trata de señalamientos de particular gravedad que merecen ser examinados con rigor”, indicó Gómez Paz, quien pidió que las instancias competentes aclaren esos puntos.

La carta menciona 14 sociedades registradas en Florida

Otro de los apartados de la solicitud se refiere a 14 sociedades registradas en Florida que, según el senador, estarían vinculadas con De la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda.

Gómez Paz afirmó que algunas de esas compañías tendrían características de sociedades fantasma o de “empresas fachada”, una calificación que atribuyó a señalamientos incluidos en la comunicación de los congresistas demócratas. Además, planteó interrogantes sobre operaciones inmobiliarias millonarias, el origen de los recursos utilizados y el cumplimiento de obligaciones legales y financieras.

“Ambas naciones y pueblos merecen conocer la verdad”, escribió el parlamentario colombiano.

Carta de Kevin Gómez Paz plantea preguntas por sociedades en Florida y ayudas tras el terremoto - (@ckevingomez/X)
Carta de Kevin Gómez Paz plantea preguntas por sociedades en Florida y ayudas tras el terremoto - (@ckevingomez/X)

El senador señaló que la condición de ciudadano estadounidense que atribuye al mandatario vuelve pertinente que se examine el cumplimiento de las normas tributarias, legales y financieras aplicables en Estados Unidos. Aclaró que su petición no busca anticipar conclusiones sobre una eventual responsabilidad o juicio.

Gómez Paz también pidió transparencia sobre ayudas tras el terremoto

El documento incluyó un llamado a aclarar el manejo de donaciones nacionales e internacionales destinadas a los afectados por el terremoto del 10 de agosto. Según Gómez Paz, Ana Lucía Pineda fue autorizada para administrar parte de esas ayudas.

El congresista pidió una verificación “legal y pública” de esos recursos, tras mencionar cuestionamientos sobre su administración.

Gómez Paz se presentó como integrante de la oposición y sostuvo que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos debe mantenerse dentro del respeto mutuo, la soberanía nacional y la transparencia institucional.

“La defensa de estos principios no es incompatible con la cooperación entre nuestros países”, indicó. El senador pidió mantener canales de diálogo entre ambos congresos y que las autoridades estadounidenses informen cualquier avance que pueda ser divulgado legalmente.

“No más opacidad con los bienes sin justificar, ni con los nexos con capos, ni con las donaciones del terremoto que maneja su esposa. La defensa de la soberanía exige transparencia y verdad para ambas naciones. ¡Colombia se respeta, la soberanía se defiende y la dignidad no se vende!“, finalizó.

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