Colombia

Alejandro Ordóñez reaccionó contra quienes critican la expresión ‘Viva Cristo Rey’ por parte de De La Espriella: “No se escandalicen”

El ministro del Interior aseguró que esa frase resume lo que representó el presidente en campaña y lo que refleja ahora en su Gobierno

El ministro Alejandro Ordóñez aseguró que es intolerante criticar a Abelardo de la Espriella por decir "Viva Cristo Rey" (Luisa González/Reuters - @A_OrdonezM/X)
El ministro Alejandro Ordóñez aseguró que es intolerante criticar a Abelardo de la Espriella por decir "Viva Cristo Rey" (Luisa González/Reuters - @A_OrdonezM/X)
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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió a la polémica que ha surgido alrededor de la expresión “Viva Cristo Rey”, que tanto él como el presidente Abelardo de la Espriella suelen utilizar en sus pronunciamientos.

En diálogo con la revista Semana, el funcionario, que ahora reemplaza a Rodrigo Lara como titular de la cartera, afirmó que esa expresión responde a una realidad cultural que, a su juicio, se evidencia en Colombia, la cual, desde su perspectiva, resulta perjudicial para la población.

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“Son intolerantes los que critican eso. Porque mire, todo este tema cultural que estamos viviendo de la disolución de la sociedad, de la disolución de la familia, de las crisis generalizadas que se viven, pues es consecuencia de eso, de que Cristo ya no reina en los corazones, en las sociedades”, precisó el funcionario en la entrevista con el medio de comunicación citado.

Ordóñez aseguró que la expresión "Viva Cristo Rey" que utiliza Abelardo de la Espriella responde a una "batalla cultural" (Lucas Molet/Reuters)
Ordóñez aseguró que la expresión "Viva Cristo Rey" que utiliza Abelardo de la Espriella responde a una "batalla cultural" (Lucas Molet/Reuters)

Según detalló, cuando el presidente dice “Viva Cristo Rey”, también hace referencia a lo que representa su Gobierno en medio de esa “batalla cultural” que se estaría presentando. En ese sentido, cuestionó a las personas que critican el uso de expresión por parte del primer mandatario y de otros funcionarios de su administración; considera errado que busquen impedir su uso, al mismo tiempo que defienden el concepto de libertad.

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“Pero, ¿por qué no voy a pensar eso si usted piensa esto? Es incoherente, son más intolerantes estos que dicen: ‘Usted no puede pensar eso, usted no puede gritar eso’. Pero, ¿por qué? Si es un resumen de lo que él (el presidente Abelardo de la Espriella) ha venido sosteniendo en el transcurso de toda su campaña”, indicó Ordóñez.

El ministro indicó que buena parte de la población colombiana (casi 13 millones de personas) eligió a De la Espriella en las urnas por sus posturas, incluyendo la religiosa. En campaña, se refirió a temas morales, políticos y religiosos que terminaron siendo aprobados por los votantes. “Eso está resumido en el ‘Viva Cristo Rey’. Entonces no se escandalicen, eso es un acto de intolerancia, escandalizarse con eso”, aseveró el jefe de la cartera.

Esta fue la primera intervención de Alejandro Ordólez ante la OEA (OEA)

No es la primera vez que Ordóñez habla sobre la postura del Gobierno nacional en cuanto a las creencias religiosas. En octubre de 2026, cuando intervino por primera vez como embajador de Colombia ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ahora ministro del Interior afirmó que hay una “batalla cultural” y que la fe en Dios es uno de los fundamentos de la administración actual, junto con “el orden moral”.

“Estos principios de política exterior no pueden entenderse separados de la visión de país que el presidente ha propuesto para Colombia. La Patria Milagro tiene unos fundamentos claros: la fe, la creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas, un principio que algunos han querido borrar del debate nacional, pero que permanece vivo en el corazón de nuestra gente”, dijo el jefe de la cartera en su momento.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. La congresista Jennifer Pedraza cuestionó sus afirmaciones, específicamente aquellas relacionadas con la “batalla cultural”, porque, a su juicio, podrían implicar un intento por limitar las libertades individuales de la población colombiana, que reside en un país laico que, por la Constitución Política, garantiza la libertad de cultos.

Jennifer Pedraza cuestionó declaraciones de Ordóñez en la OEA (@JenniferPedraz/X)
Jennifer Pedraza cuestionó declaraciones de Ordóñez en la OEA (@JenniferPedraz/X)

La “batalla cultural” del quema libros de Ordóñez en la OEA es el oscurantismo disfrazado de política exterior. Quieren devolvernos a las viejas tradiciones que nos callaban, a modelos únicos de ciudadanía, familia y quitarnos libertades individuales. Desde la comisión II citaremos a debate de Control a la Cancillería invocando la constitución que (así les estorbe) nos protege de las tinieblas”, indicó la senadora y exrepresentante a la Cámara en su cuenta de X.

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