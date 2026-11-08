Colombia

Vicky Dávila y María Jimena Duzán se ‘sacaron los trapitos al sol’ y Claudia López restó importancia al reaccionar con curioso meme

Las periodistas se pelearon en redes sociales ante las denuncias por presunta adicción a las drogas por parte del expresidente Gustavo Petro, lo que provocó la intervención de la exalcaldesa de Bogotá

(Vicky Dávila - Claudia López/Facebook - @mariajimenaduzan/Instagram)
Claudia López reaccionó con ironía a la pelea de Vicky Dávila con María Jimena Duzán por defensa o no de Petro (Vicky Dávila - Claudia López/Facebook - @mariajimenaduzan/Instagram)
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Las periodistas Vicky Dávila y María Jimena Duzán protagonizaron un duro cruce de señalamientos en redes sociales tras la publicación de la columna titulada Se los dije, en la cual la comunicadora rola reiteró denuncias sobre la vida privada del expresidente Gustavo Petro, una discusión digital a la que se sumó la exalcaldesa de Bogotá Claudia López con comentarios de respaldo y una curiosa reacción.

La controversia comenzó cuando Duzán publicó su texto dominical en el que hizo memoria de una carta abierta divulgada en noviembre de 2023, donde aseguraba que fuentes directas le confirmaron problemas de adicción del ex jefe de Estado que le generaban ausencias en compromisos de la agenda gubernamental (para ese momento fungía como primer mandatario).

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En la nueva entrega periodística, la columnista sostuvo que sus afirmaciones no obedecían a rumores, sino a testimonios recogidos durante meses, al detallar que antes de la posesión presidencial, Gustavo Petro habría permanecido en la habitación de un hotel del que tuvo que salir asistido tras recibir a diversas personas, episodio que estuvo cerca de conocerse públicamente.

La periodista María Jimena Duzán volvió a reiterar su conocimiento sobre la presunta adicción del expresidente Gustavo Petro a las drogas ( Presidencia)
La periodista María Jimena Duzán volvió a reiterar su conocimiento sobre la presunta adicción del expresidente Gustavo Petro a las drogas ( Presidencia)

Duzán afirmó además que el entorno del exmandatario alquiló viviendas en Bogotá, ubicadas en sectores como La Calera y en cercanías a Corferias, para realizar reuniones privadas cuyos asistentes presuntamente recibían contratos públicos a cambio de silencio, al señalar también que personas cercanas como Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Manuel Grau, Xavier Vendrell y su exesposa Verónica Alcocer habrían utilizado esas situaciones para ejercer presiones sobre las decisiones del exmandatario.

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Vicky Dávila recordó el supuesto pasado petrista de María Jimena Duzán

Tras la publicación de estos testimonios, Vicky Dávila arremetió contra la periodista a través de su cuenta de X, en la que cuestionó su trayectoria y su relación política con el proyecto de gobierno de la izquierda colombiana: “María Jimena Duzán escribe hoy una columna en la que olvida mencionar que celebró en el Movistar Arena el triunfo de Petro como presidente en el 2022, como cualquier militante, y eso que ya en Semana habíamos publicado los ‘Petrovideos’”.

Ella votó por Petro. Luego lo defendió sin decoro alguno y nos atacó a quienes lo denunciamos durante 4 años y lo seguimos denunciando. Tampoco pone de presente a María Jimena en su columna, en la que se aplaude, que en representación de Petro y su Gobierno podrido, fue negociadora en la mesa con los terroristas del ELN”, se lee en el post de la también exprecandidata presidencial.

Vicky Dávila cuestionó a María Jimena Duzán por su supuesto respaldo al proyecto político de Gustavo Petro (@VickyDavilaH/X)
Vicky Dávila cuestionó a María Jimena Duzán por su supuesto respaldo al proyecto político de Gustavo Petro (@VickyDavilaH/X)

Vicky Dávila culminó su crítica al señalar: “Cositas que no se olvidan. Pero se le abona que haya saltado de ese barco infestado de corrupción, ladrones y criminales de todo tipo, llamado Gobierno Petro (sic)”.

Duzán respondió a Dávila y encendió la controversia

Frente a la acusación sobre su presencia en el recinto de eventos durante las elecciones presidenciales, María Jimena Duzán respondió rechazando que su asistencia hubiera sido un acto de militancia partidista: “Vicky, eso no es cierto. Yo fui a ese lugar en calidad de periodista y directora de un documental. Fui con mi equipo. Y no fui a celebrar, fui a grabar. El documental ya salió. Fui también a Cali a grabar el estallido social y a muchas partes del país. El documental se llama ‘Después del Frío’. La invito a verlo (sic)”.

Y de antemano le digo: no es sobre Petro, es sobre cómo cambió Colombia tras el proceso de paz”, se lee en la publicación de Duzán.

María Jimena Duzán respondió a los señalamientos de Vicky Dávila y aseguró que su trabajo siempre ha sido periodístico (@MJDuzan/X)
María Jimena Duzán respondió a los señalamientos de Vicky Dávila y aseguró que su trabajo siempre ha sido periodístico (@MJDuzan/X)

En la misma publicación, la columnista justificó sus reportajes críticos sobre el exmandatario y descartó cualquier omisión informativa en su labor profesional: “Yo soy ante todo periodista. Así haya votado por Petro, lo desnudé cuando creí que debía hacerlo. Sabiendo lo que sabía en ese momento, no me podía quedar callada. No me arrepiento. Entiendo que le duela que yo haya contado una historia que ahora usted está contando. Deje la inquina”.

Claudia López no desaprovechó la oportunidad y reaccionó al tema

En medio de la confrontación entre ambas comunicadoras intervino la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que respaldó los señalamientos de Duzán citando las reflexiones de la carta original: “Suscribo cada palabra: ‘Petro quería pasar a la historia como el presidente que cambió este país, pero va a pasar como el presidente que fue dominado por el chantaje y que decepcionó a quienes creyeron en él’”.

Claudia López se sumó a la controversia al respaldar las críticas de María Jimena Duzán contra Petro al recordar la carta abierta que le dedicó la periodista al entonces presidente en 2023 (@ClaudiaLopez/X)
Claudia López se sumó a la controversia al respaldar las críticas de María Jimena Duzán contra Petro al recordar la carta abierta que le dedicó la periodista al entonces presidente en 2023 (@ClaudiaLopez/X)

Y en otra publicación, Claudia López difundió un conocido gif animado de la actriz Itatí Cantoral interpretando al personaje de Soraya Montenegro en televisión, escena donde finge llorar para luego sonreír a espaldas de la cámara, elemento visual que ‘puso candela’ a la ya agitada pelea entre las reconocidas periodistas.

Claudia López respondió a la pelea de Vicky Dávila y María Jimena Duzán con curuiso gif (@ClaudiaLopez/X)
Claudia López respondió a la pelea de Vicky Dávila y María Jimena Duzán con curuiso gif (@ClaudiaLopez/X)

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