Colombia

Caracol Televisión activó protocolos de seguridad tras alerta por una posible amenaza

La televisora expresó solidaridad con otros medios que también recibieron intimidaciones y afirmó que continuará con su labor informativa

Una posible amenaza llevó a Caracol Televisión a activar sus planes de seguridad - (@ricarospina/X)
Una posible amenaza llevó a Caracol Televisión a activar sus planes de seguridad - (@ricarospina/X)
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Caracol Televisión informó que activó sus protocolos de seguridad ante una posible amenaza contra sus instalaciones, luego de recibir una alerta de las autoridades el sábado 7 de noviembre de 2026.

La compañía señaló que adoptó medidas preventivas para proteger a sus trabajadores y asegurar la continuidad de sus operaciones en Bogotá.

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El pronunciamiento, fechado el 8 de noviembre de 2026, no precisa el origen de la advertencia ni detalla las características de la situación que motivó las acciones internas. Tampoco informa si las autoridades identificaron responsables o establecieron un nivel concreto de riesgo para la sede del canal.

La empresa indicó que trabaja de forma coordinada con la Policía Nacional de Colombia y otras entidades en las verificaciones correspondientes. El objetivo de esas labores es establecer las condiciones de seguridad y aplicar medidas de protección en caso de que sean necesarias.

Caracol reforzó medidas de protección luego de una advertencia de las autoridades - (@ricarospina/X)
Caracol reforzó medidas de protección luego de una advertencia de las autoridades - (@ricarospina/X)

En el comunicado, Caracol Televisión agradeció el acompañamiento de la fuerza pública y sostuvo que la protección de sus colaboradores se mantiene como una prioridad. La señal afirmó que continuará con las disposiciones previstas para responder a la alerta.

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“La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad”, expresó la compañía.

La televisora sostuvo que la activación de los protocolos busca preservar el funcionamiento de sus actividades mientras avanzan las revisiones con las autoridades. “Adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones”, indicó el comunicado.

Caracol expresó respaldo a otros medios que denunciaron intimidaciones

El canal manifestó solidaridad con otros medios de comunicación que, según señaló, también fueron objeto de amenazas. En ese contexto, advirtió que cualquier intimidación contra una empresa periodística afecta el ejercicio libre e independiente de la profesión y el derecho ciudadano a recibir información.

Fachada de edificio de varios pisos con ventanas rectangulares, paredes texturizadas, letrero de Caracol Televisión. Cielo azul y nubes.
Caracol reforzó medidas de protección luego de una advertencia de las autoridades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, aseguró Caracol Televisión al referirse a su labor informativa. La empresa vinculó ese propósito con la necesidad de informar “con rigor, independencia y responsabilidad”.

La compañía también reafirmó su confianza en las instituciones y en la labor de las autoridades encargadas de las verificaciones. El comunicado concluyó con el compromiso de mantener sus actividades y cumplir con su responsabilidad frente a los ciudadanos de Colombia.

Esto fue lo que ocurrió el sábado 7 de noviembre

La sede de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta, en el norte de Bogotá, fue evacuada el 7 de noviembre tras una alerta relacionada con un posible artefacto explosivo. La Policía Metropolitana de Bogotá verificó el lugar y señaló después que no encontró amenaza ni pruebas de explosivos.

La orden de salida sorprendió a las personas que estaban dentro del edificio. Parte del personal abandonó las instalaciones por el acceso principal, mientras que la mayoría utilizó una salida posterior. Un colaborador del canal afirmó a Infobae Colombia: “No hay información formal, pero evacuaron a todo el mundo”.

Otro testimonio, divulgado por El Tiempo, describió que la instrucción fue inmediata. “No nos dieron mayor información, pero nos pidieron salir rápido de las oficinas. Dejé hasta mi cargador conectado”, relató una persona que se encontraba en la sede.

Esta fue la información que recibió Caracol Televisión sobre amenaza de bomba - crédito @BluRadioCol/X
Esta fue la información que recibió Caracol Televisión sobre amenaza de bomba - (@BluRadioCol/X)

También se informó sobre drones en inmediaciones del canal

Fuentes consultadas por el medio indicaron que la alerta incluyó reportes sobre el sobrevuelo de un dron cerca de las instalaciones. Vecinos del sector compartieron grabaciones y comentarios sobre la presencia de un helicóptero que sobrevoló La Floresta durante cerca de 20 minutos.

Una versión publicada por Pulzo indicó que perros entrenados para detectar explosivos habrían señalado un paquete sospechoso dentro del edificio. Esa información se mantenía en verificación y habría motivado el requerimiento de unidades especializadas de la Policía Antiexplosivos.

Más tarde, desde la cuenta oficial de Blu Radio, se informó que el canal había recibido una advertencia de las autoridades sobre una presunta intención de grupos ilegales de atentar contra el medio. “Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”, señaló el mensaje.

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