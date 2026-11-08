Presidencia volvió a publicar la hoja de vida de ‘Hitler’: este será el nuevo cargo que tendrá en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El ministro Alejandro Ordóñez reestructuró el equipo del Ministerio del Interior y dispuso cambios en dos viceministerios. (Ministerio del Interior de Colombia)

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Hitler Rousseau Chaverra Ovalle, que se venía desempeñando como secretario general del Ministerio del Interior, ya estaría planificado para ocupar otro cargo al interior del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

De hecho, el 6 de noviembre de 2026, su hoja de vida apareció publicada en la sección de Aspirantes de la Presidencia de la República para ocupar el cargo de la gerencia general de la Imprenta Nacional de Colombia, cargo que permanece encargado por Iván Rodrigo Rojas Arboleda.

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La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Hitler Rousseau Chaverra Ovalle para asumir la gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia. (Presidencia de la República de Colombia/sitio web)

Su relevo en el cargo ocurrió tras la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior. De hecho, el nuevo ministro reconfiguró el equipo que había acompañado a su antecesor, Rodrigo Lara, en la que promovió a María Lorena Cuéllar Cruz para ocupar la secretaría general. También dispuso cambios en los viceministerios de Diálogo Social y de Interior.

Si su designación se concreta, Chaverra llegará a una entidad que enfrenta el proceso judicial por el modelo de expedición de pasaportes impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro.

La Imprenta Nacional de Colombia afronta un litigio ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el esquema de elaboración de pasaportes. (Imprenta Nacional)

En cuanto a este caso, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal presentaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un informe que respaldaba ese esquema, pero la Cancillería radicó otro documento en el que señaló que no había dado su aprobación al texto.

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La controversia se intensificó luego de que Portugal indicara que el informe fue elaborado de manera conjunta y que, al final, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por no suscribirlo. La definición del litigio y la operación asociada a la elaboración de pasaportes estarán entre los asuntos que deberá atender la nueva gerencia.

Hitler Rousseau Chaverra ejerció labores técnicas en la Contraloría General de la República y la Auditoría General. (Contraloría General de la República)

Perfil de Hitler Roseau Chaverra

De acuerdo con su curriculum publicado en Presidencia, Hitler Rousseau Chaverra Ovalle es abogado especialista en Derecho Público, con trayectoria técnica en la supervisión de sistemas de control estatal dentro de la capital.

Antes de llegar al Ministerio del Interior, ocupó cargos en organismos de control y entidades públicas. Fue contralor delegado para la Población Focalizada en la Contraloría General de la República y director de Control Interno del Concejo de Bogotá. Su trayectoria también incluye labores en la Auditoría General de la República, Servicios Postales Nacionales, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Presidencia de la República.

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En el ámbito electoral, Chaverra fue candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción afro. Integró la lista del Consejo Comunitario La Gran Vía de los Remedios, organización que avaló también la candidatura del excongresista Miguel Polo Polo. Esa lista obtuvo 43.703 votos, según los resultados de la Registraduría, sufragios que no le alcanzaron para ocupar un escaño en el Congreso.

El exsecretario coordinó el área de Interior y Gobierno en el equipo de empalme del presidente Abelardo de la Espriella. (Captura de Pantalla X/@ricarospina)

Chaverra Ovalle también participó en el equipo de empalme del presidente Abelardo de la Espriella tras las elecciones de 2026. Su nombre apareció como coordinador del sector de Interior y Gobierno, junto al entonces ministro designado Rodrigo Lara Restrepo y Elsa Noguera.

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Su paso por Interior estuvo ligado a la administración de Lara. Desde la Secretaría General tuvo responsabilidades administrativas y financieras, coordinó dependencias y acompañó el seguimiento de compromisos de gestión.

¿Quién es su reemplazo en la secretaría general del Ministerio del Interior?

Con el arribo de Ordóñez, esa posición será ocupada por María Lorena Cuéllar Cruz, abogada de la Universidad Nacional y especialista en Gerencia de Procesos y Calidad de la Universidad EAN, y que trabajó en la Procuraduría General de la Nación durante la etapa del hoy ministro al frente de ese organismo.

Los cambios de Alejandro Ordóñez en el Ministerio alcanzan la Secretaría General y los viceministerios (Colprensa/Nodo de Hermenéutica y Teoría Jurídica/Facebook)

Con más de dos décadas de trayectoria en el sector público, la funcionaria cuenta con experiencia jurídica, administrativa y contractual en diversas entidades estatales.

Además de la Procuraduría, Cuéllar se desempeñó como secretaria general del Fondo de Adaptación desde noviembre de 2018 hasta julio de 2019. Más tarde, trabajó como contratista para la Aeronáutica Civil y asumió puestos en Ecopetrol como profesional sénior y coordinadora de áreas de gestión.

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