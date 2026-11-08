Luis Fernando Velasco, implicado en el caso Ungrd, habló por primera vez sobre su proceso judicial y señaló fallas en su investigación: “Fui un chivo expiatorio”

La Fiscalía General de la Nación acusó a Luis Fernando Velasco por los delitos de cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en contratos dentro del caso Ungrd (Europa Press)

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Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, es uno de los dirigentes implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una trama que surgió a partir de contratos para la compra de carrotanques destinados a La Guajira y se extendió a presuntas gestiones irregulares ante el Congreso de la República.

La Fiscalía General de la Nación acusó al exjefe de cartera de los delitos de cohecho para dar u ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Según el escrito de acusación, Velasco, junto con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían hecho parte de un acuerdo para obtener apoyos parlamentarios para proyectos del entonces gobierno de Gustavo Petro.

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La situación judicial de Velasco incluyó una orden de captura y una primera privación de la libertad. El 18 de diciembre de 2025 se le impuso una medida de aseguramiento intramural y fue trasladado a un centro carcelario. La defensa presentó una tutela por presuntas vulneraciones al debido proceso y la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa decisión el 6 de agosto de 2026, por lo que ordenó su libertad.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la detención domiciliaria del exministro del Interior y ordenó su libertad en noviembre de 2026. (crédito redes scoailes)

Después de esa determinación, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó una nueva captura y le impuso detención domiciliaria el 19 de agosto de 2026. La restricción se mantuvo hasta el 5 de noviembre de 2026, cuando la misma corporación resolvió las apelaciones de la defensa y de la Procuraduría, revocó la medida y dispuso su libertad inmediata. La decisión no cerró el proceso ni definió su responsabilidad penal.

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Tras ello, el exfuncionario habló nuevamente ante la opinión pública, en la que rechazó las imputaciones por parte del ente acusador. En una entrevista concedida a la revista Cambio, cuestionó que la investigación se haya concentrado en algunos episodios, mientras, según dijo, permanecen sin esclarecerse otros asuntos como la distribución de más de 26 contratos que suman $1,3 billones.

Inicialmente, se refirió a su silencio público y enfatizó que este obedeció a una recomendación de su defensa. No obstante, el exministro reiteró su inocencia y aseguró que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y piezas centrales de la investigación, buscaron involucrarlo para negociar beneficios judiciales.

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“Ellos evidentemente se robaron la Ungrd. La Fiscalía no ha llegado al fondo porque solo ha investigado lo que la prensa destapó. El día que la Fiscalía de verdad deje de estarle tapando cosas a otros e investigue, el país se va a llevar una sorpresa del monto y del tamaño de este robo”, afirmó al medio citado.

Luis Fernando Velasco apuntó contra Olmedo López y Sneyder Pinilla acusándolos de mentir en su vinculación en el proceso judicial - crédito Colprensa

El exfuncionario relató que una primera versión de Pinilla lo ubicó en un desayuno en el que, supuestamente, habría impartido instrucciones para activar el esquema irregular. El exministro dijo que contrastó esa fecha con su agenda y que ese día se encontraba en Cali, en un evento con funcionarios y dirigentes políticos.

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“Mis abogados me dijeron: ‘Luis Fernando, por favor, las pruebas no las suelte ahora, porque si usted cuenta cómo nos vamos a defender, ellos le cambian la versión y termina usted sin elementos que necesitamos para su defensa’”, señaló al explicar por qué no había respondido antes a las acusaciones.

“Chivos expiatorios”

El exministro sostuvo que él y Ricardo Bonilla fueron presentados como responsables para desviar la atención de quienes habrían manejado la contratación irregular. “Más que conejillo de indias, un chivo expiatorio y una cortina de humo (...) lo de la Ungrd es monstruoso. La Fiscalía solo ha investigado una parte chiquitica, que fue lo de los carrotanques”, declaró a Cambio.

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Velasco cuestionó a la Fiscalía al considerar que, en sus palabras, no los estaría investigando por apropiarse del dinero público. “La propia Fiscalía reconoció que ni el ministro Bonilla ni quien les habla se apropiaron de un solo centavo. A nosotros no nos están investigando por peculado ni por apropiación de recursos, es por una cosa completamente distinta”, expresó.

Luis Fernando Velasco señaló que la investigación judicial omitió la revisión de más de 26 contratos de la Ungrd por 1,3 billones de pesos. (Juicio Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco)

A su juicio, la acusación carece de los elementos probatorios suficientes y la defensa aún no ha recibido la totalidad del material recaudado por el organismo investigador.

El exministro cuestionó que la Fiscalía hubiera recopilado más de nueve terabytes de información sin entregar, según su versión, todos los archivos a los acusados. “Lo mínimo a lo que un ciudadano que está siendo investigado en este proceso tiene derecho es a que le muestren las pruebas. Las hemos pedido insistentemente. Cuando pedíamos los chats de Olmedo y de Sneyder, se demoraban en entregar”, dijo.

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Sobre este punto, añadió que la Corte Suprema de Justicia llamó la atención a la Fiscalía y aplazó la audiencia preparatoria del juicio hasta febrero de 2027. “¿Qué es lo que la fiscal (María Cristina) Patiño no quiere que nosotros veamos y que ella sí ha visto y que quiere voltear a ver a otro lado? Al día de hoy, nosotros no hemos conocido todas las pruebas que tiene la Fiscalía”, sostuvo Velasco.

El exministro rechazó los señalamientos sobre una supuesta petición de 80.000 millones de pesos para votos parlamentarios en la Casa de Nariño. (REUTERS/Luisa González)

Reuniones en Presidencia

Uno de los hechos señalados por la Fiscalía es una reunión del 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, a la que asistieron, entre otros, Carlos Ramón González, Mauricio Lizcano, Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo, Olmedo López y Luis Fernando Velasco.

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La acusación recoge la versión de López, según la cual allí se habría solicitado cerca de $80.000 millones para obtener votos en el Congreso en favor de las reformas a la salud y pensional, versión que Velasco negó.

En su diálogo con Cambio, indicó que el encuentro hizo parte de un comité político creado por el entonces presidente Gustavo Petro en 2022, que reunía periódicamente a funcionarios del Gobierno.

“La reunión del 27 de noviembre y la del 4 de diciembre (de 2023) no fueron reuniones excepcionales. Fueron reuniones del comité político convocado por la Presidencia de la República y por eso asistí. Asistieron más personas de las que usted menciona y lo demostraremos en el juicio”, afirmó en la entrevista.

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Según el exministro, otros asistentes contradijeron el relato de López. “Cuando Olmedo hace esa afirmación, le preguntan a todos los asistentes que no tenían mayor interés, incluso algunos de ellos hoy tienen diferencias con lo que fue el gobierno del señor expresidente Petro, y todos al unísono dicen: ‘Eso es falso, lo que está diciendo Olmedo’. Ocho personas dicen que lo que dice Olmedo es falso y solo él dice que es verdadero”, sostuvo.

Velasco afirmó que facilitó citas a congresistas como Julio Alberto Elías Chagüi con el Ejecutivo sin intervenir en la asignación de contratos. (crédito Colprensa)

Encuentros con congresistas

La investigación también examina gestiones relacionadas con el senador Julio Alberto Elías Chagüi, y con una lista de congresistas que, según la Fiscalía, habría sido enviada a Olmedo López desde el Ministerio del Interior. Velasco aseguró que su labor consistía en facilitar reuniones de legisladores, alcaldes y gobernadores con funcionarios del Ejecutivo, sin intervenir en la asignación de contratos.

“Nunca hablé de contratos. Una de las tareas centrales del ministro del Interior es acercar al Gobierno con los congresistas. Yo tramité al menos 100 citas de altos funcionarios del Estado con congresistas, otras decenas de citas de gobernadores y alcaldes con ministros”, dijo. Sobre Elías Chagüi, afirmó que únicamente pidió a López que lo atendiera y que después “no hizo seguimiento a lo que hablaron”.

El exministro también rechazó haber ordenado a López gestionar votos para la reforma pensional ante integrantes de la Comisión Séptima del Senado, que posteriormente fue avalado y sancionado por Presidencia. “Nunca. Además, lo invito a que vea el video, que ya lo vimos con mi equipo jurídico. Cuatro horas. No hay ni siquiera un saludo mío con Olmedo (López). Yo tenía distancia y eso es parte de lo que nosotros vamos a mostrar en el juicio”, declaró.

Frente a la lista de representantes mencionada en el proceso, explicó que correspondía a congresistas del Pacto Histórico que no asistieron a una sesión en la Cámara cuando se votaban impedimentos relacionados con iniciativas del Gobierno. “Si usted compara el listado de esas personas, son las personas que no asistieron a votar los impedimentos y que yo necesitaba que me acompañaran para votar esos impedimentos. Eso fue todo”, afirmó.

El exjefe de cartera sostuvo que Laura Sarabia le comunicó una instrucción del presidente Gustavo Petro para nombrar a Olmedo López en la Ungrd. (Colprensa y AP)

Diferencias con Olmedo López

Luis Fernando Velasco contó además que tuvo diferencias con Olmedo López desde antes de su llegada al Ministerio del Interior. En la entrevista con Cambio, dijo que, cuando estuvo encargado de la Ungrd, recibió una instrucción que le fue transmitida por Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete.

De acuerdo con Velasco, Sarabia le manifestó que el presidente Gustavo Petro quería que López ocupara un cargo directivo en la entidad, aunque él finalmente no lo designó.

“Vino del presidente y lo que a mí se me manifestó por parte de la doctora Sarabia es que era una instrucción del presidente. A mí no me dio buena espina y, de alguna manera, le ofrecí un contrato. No le ofrecí un cargo directivo”, sostuvo. Velasco sostuvo que López se molestó por esa decisión y que, tiempo después, Petro lo nombró director de la Ungrd.

Velasco señaló que pidió a Sarabia que confirmara en un eventual proceso judicial la existencia del comité político y las convocatorias que ella hacía como jefa de gabinete. “Yo la llamé y le pedí que contara algo elemental, que contara que existía el comité político y que cuando ella fue jefa de gabinete lo citaba. Ella, de manera amable, me dijo: ‘Mis abogados me han pedido que no vaya a ninguno de estos espacios’”, relató.

Luis Fernando Velasco recordó que la orden de detención en su proceso de hace 18 años fue firmada por el entonces magistrado Leonidas Bustos, señalado después como cabeza del Cartel de la Toga - crédito audiencia de juicio/suministrado a Infobae

Velasco asegura que es “víctima de un montaje”

Durante la conversación, el exjefe de cartera vinculó su caso actual con el proceso penal que enfrentó hace 18 años, cuando estuvo cuatro meses privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. El exministro afirmó que en aquel momento fue acusado de ser “paramilitar y guerrillero” y recordó que la orden de captura fue firmada por el entonces magistrado Leonidas Bustos, que posteriormente fue señalado como cabeza del llamado Cartel de la Toga.

“Hace 18 años a mí me hicieron un montaje. A mí me acusaron de ser paramilitar y guerrillero a la vez. Quien firmó mi orden de detención, porque estuve cuatro meses en La Picota, fue el doctor Bustos, el jefe del Cartel de la Toga. Luego tuvieron que declararme inocente frente a todas las pruebas que aparecieron”, dijo.

Velasco aclaró que no atribuye a la fiscal María Cristina Patiño las actuaciones de ese caso anterior, aunque mencionó vínculos laborales de ella con el entorno judicial de Bustos. “Sería un irresponsable, a pesar del enfrentamiento judicial que tengo con la doctora Patiño, que yo le impute a ella las cosas que se hicieron hace 18 años. Yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que había una relación”, expresó.

Al balancear el Gobierno de Gustavo Petro, Velasco destacó las reformas pensional y laboral, pero admitió falta de autocrítica y mayores filtros en la selección de funcionarios (Presidencia)

Aciertos y fallas en el Gobierno de Gustavo Petro

Al hacer un balance de la administración de Petro, Luis Fernando Velasco destacó la reforma pensional y la laboral como iniciativas relevantes. “La reforma pensional, una reforma laboral que mueve la economía y que hace que la gente tenga un mejor ingreso. A lo mejor debimos tomar unas medidas para proteger más sectores como el turismo, sectores como los pequeños restaurantes, las mipymes”, señaló.

Sin embargo, consideró que el Gobierno debió tener una respuesta más contundente frente a los cuestionamientos por corrupción y admitió fallas en los filtros para seleccionar funcionarios. “Nos faltó autocrítica. Que no tengamos más entereza para decir: si hay cosas que investigar, si hay cosas que no están bien hechas, que se investiguen a fondo. El país, en temas de transparencia, pedía mucho más a este Gobierno que a cualquier otro Gobierno”, recalcó.

También se refirió a Olmedo López y cuestionó que su cercanía con sectores de izquierda hubiera sido tomada como una garantía. “Confiamos en algunas personas como Olmedo por el solo hecho de militar en la izquierda, creíamos que era impoluto. Luego nos dimos cuenta de que eso no era así. Nos faltó ser más escrupulosos en la búsqueda de las personas que tenían que acompañarnos”, manifestó.

Por último, Velasco dijo que se mantendrá al margen del debate partidista hasta que se defina su situación judicial. “Tomé la decisión de no actuar en política hasta que no tenga la tranquilidad de un fallo judicial que diga: Luis Fernando Velasco es inocente de lo que Olmedo López y sus cómplices lo quieren acusar”, indicó.

Añadió que su defensa prevé presentar en febrero de 2027 testimonios y elementos que, según asegura, respaldarán su versión ante la Corte Suprema de Justicia.