Colombia

Jóvenes vandalizan un bus de TransMilenio en plena troncal Caracas: aprovecharon un semáforo en rojo

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que los responsables aprovecharon la luz roja para pintar secciones del articulado, ante usuarios a bordo y peatones, durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026

En este video se observa a un grupo de jóvenes realizando actos de vandalismo contra un bus del Transmilenio, pintando grafitis en la carrocería (@PasaenBogota/X)
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Un grupo de entre 4 y 5 jóvenes vandalizó un bus troncal de TransMilenio mientras circulaba en servicio por la troncal Caracas, en Bogotá, en la noche del sábado 7 de noviembre de 2026. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo los individuos cubrieron de grafitis el articulado ante la mirada de los pasajeros a bordo y de los transeúntes que se encontraban en el sector.

Los jóvenes aprovecharon una parada del semáforo para intervenir el vehículo. De acuerdo con el video que circula en redes sociales, los jóvenes esperaron el cambio de semáforo a rojo para actuar sobre el costado del articulado, debido a la cercanía que este presenta con el andén.

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La ubicación exacta del hecho dentro de la troncal Caracas se desconoce hasta el momento, aunque las imágenes permiten inferir que ocurrió sobre ese corredor vial. El bus continuaba su ruta habitual cuando fue interceptado por el grupo, que alcanzó a pintar grafitis en varias secciones del vehículo antes de que el semáforo cambiara.

Un autobús rojo con el número 251, un hombre uniformado en la puerta abierta, pasajeros a bordo y una calle pavimentada durante la noche.
Un conductor de Transmilenio descendió del articulado al ver que el bus en el que llevaba pasajeros está siendo vandalizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bus circulaba con pasajeros y el hecho se produjo a la vista de los transeúntes

Según lo que muestran las imágenes, el articulado tenía usuarios a bordo en el momento del ataque. Quienes se encontraban dentro del bus y las personas que transitaban por el sector pudieron observar el episodio. Hasta el momento, TransMilenio no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente ni ha confirmado las circunstancias exactas del hecho o el estado actual del vehículo afectado.

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Los comentarios en redes sociales que usan con frecuencia el servicio, criticaron la situación y que este tipo de actos sean los que consigan que el presupuesto no alcance para mejorar el sistema: “Es absurso, este tipo de situaciones hacen que se gaste dinero arreglando los buses y no inviertiendo en nuevos servicios”; “Los papás de estos señores o jóvenes, son los que deberían pagar los daños con servicio a la comunidad”; “Que los pongan a lavar los buses, no podemos seguir permitiendo el deterioro del sistema”, entre otros más.

Una situación similar se presentó durante Halloween

El episodio de la troncal Caracas no es un hecho aislado. Días antes, en la noche del 31 de octubre, Bogotá registró una serie de incidentes contra el transporte público durante las celebraciones de Halloween. El más llamativo ocurrió en la calle Octava Sur, uno de los puntos de concentración habitual de la festividad, donde varios jóvenes disfrazados se subieron al techo de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) que quedó bloqueado por la aglomeración de asistentes.

Las imágenes muestran sorprendentes situaciones que se registraron en la noche del 31 de octubre ante la masiva salida de personas que pretendían celebrar (mendozacarlos777/Instagram - Info SITP Bogotá /Facebook)
Las imágenes muestran sorprendentes situaciones que se registraron en la noche del 31 de octubre ante la masiva salida de personas que pretendían celebrar la fecha (mendozacarlos777/Instagram - Info SITP Bogotá /Facebook)

Videos difundidos en redes sociales mostraron al grupo bailando sobre el techo del vehículo mientras la multitud impedía su avance. Según información entregada por TransMilenio a Semana, el bus permaneció inmovilizado cerca de tres horas y media. El conductor reportó la novedad al Centro de Control durante la espera y, una vez recuperó la movilidad, se dirigió al patio, al que llegó pasadas las 12:40 a. m.

A través de un comunicado, la empresa rechazó el comportamiento y advirtió sobre los riesgos que este tipo de situaciones representa. “Las aglomeraciones que impiden el tránsito de los buses, así como las afectaciones a los vehículos, ponen en riesgo la integridad de los usuarios, operadores y demás actores viales”, señaló la entidad.

Once buses zonales resultaron con daños durante la misma jornada

Durante esa misma noche de Halloween, TransMilenio reportó daños menores en 11 buses zonales. Los vehículos presentaron grafitis y afectaciones en espejos, ventanas y cableados. Todos fueron retirados temporalmente de la operación y trasladados a patios talleres para adelantar las labores de limpieza y recuperación necesarias antes de retornar al servicio.

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