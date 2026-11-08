Cabildo Abierto Distrital para pedir la militarización de Bogotá: “Es la capital del hurto en América Latina”

La jornada reunió posturas a favor y en contra de reforzar la seguridad en la capital con apoyo de las Fuerzas Militares - crédito @JulUscategui/X

Guardar

El concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui fueron los voceros del Cabildo Abierto Distrital que se llevó a cabo este sábado 7 de noviembre de 2026, para debatir la asistencia militar en Bogotá, como una medida más decisiva para combatir los índices de inseguridad.

Durante el despliegue de la iniciativa, denominada “Apoyo por Apoyo”, se encontraron promotores de la militarización de la ciudad, ciudadanos y el alcalde Carlos Fernando Galán, que expusieron sus argumentos a favor y en contra.

PUBLICIDAD

El congresista José Jaime Uscátegui presentó seis propuestas durante el desarrollo de la iniciativa:

Conformar un Greta (Grupo Estratégico para la Investigación del Tráfico Ilegal de Armas de Fuego) Distrital

Ampliar la capacidad carcelaria y evaluar la alternativa de centros de reclusión militar

Intensificar la búsqueda de objetivos de alto valor criminal

Concentrar esfuerzos en la frontera entre Bogotá y Soacha

Realizar un simulacro de asistencia militar en 2027

Instalar detectores de metales en zonas críticas, incluido el transporte público.

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió el uso focalizado, temporal y subsidiario de la asistencia militar en la ciudad - crédito Concejo de Bogotá

En Bogotá ocurre un robo cada cuatro minutos: Julián Uscátegui

Por su parte, el concejal Uscátegui, realizó una intervención en la que aseguró que se trata de una estrategia de choque ante la situación de seguridad en la capital, en sectores priorizados.

Respecto a la intervención del cabildante, el servidor capitalino aseguró que “Bogotá ya no enfrenta hampones de barrio, sino estructuras criminales que se alimentan de los grandes grupos armados organizados”. También sostuvo que la ciudad requiere acciones distintas para contener los delitos de alto impacto.

Incluso, comentó que la ciudad “es la capital del hurto en América Latina” en la que, según sus declaraciones, ocurre un robo cada cuatro minutos, una cifra que equivale, de acuerdo con su cálculo, a 338 casos diarios.

PUBLICIDAD

“Cali, Barranquilla. Aquí roban a una persona cada cuatro minutos. Eso no tiene presentación”.

Uscátegui sostuvo que el despliegue militar permitiría liberar policías para fortalecer el patrullaje en las calles - crédito @JulUscategui/X

Por ende, propuso que el Ejército apoye tareas de vigilancia en puntos estratégicos o que la Policía Militar asuma la custodia de embajadas, edificios, bancos y otras instalaciones. Bajo ese planteamiento, la Policía Nacional podría destinar más uniformados a labores de patrullaje y control en las calles.

Por su lado, el alcalde Carlos Fernando Galán informó en el cabildo que Bogotá ya tiene presencia militar focalizada en ocho localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santa Fe.

El mandatario indicó que ese despliegue se realiza en coordinación con la Policía y bajo el criterio de que la asistencia militar es una medida excepcional, temporal y subsidiaria.

PUBLICIDAD

Durante el cabildo, Galán presentó cifras con corte al 31 de octubre, según las cuales Bogotá registró 899 homicidios en 2026, 83 menos que en el mismo periodo de 2025. El alcalde señaló que el dato representa una reducción del 8,6%.El concejal cuestionó al secretario de Seguridad de Bogotá.

El fuerte mensaje al secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo

Antes del cabildo, Uscátegui publicó un video en una plenaria del Concejo de Bogotá con fuertes críticas al secretario de Seguridad, César Restrepo, a quien responsabilizó por la falta de medidas frente a los homicidios, hurtos, extorsiones y secuestros que, según su postura, afectan a la ciudad.

También sostuvo que Restrepo se ha mantenido al margen del fortalecimiento del pie de fuerza en la capital del país.

“Y se lo digo, secretario, de frente. Usted es fácilmente y de lejos el peor secretario de seguridad que ha tenido Bogotá. Porque mientras matan, extorsionan, roban y secuestran todos los días y hasta desaparecen niños en la ciudad, usted no ha querido hacer lo que le corresponde. No ha querido fortalecer a la Policía, no ha querido construir cárceles, no ha querido invertir en tecnología, no ha querido utilizar la Fuerza Militar como una opción viable, pero eso sí, sale a lavarse las manos y a decir que no tiene responsabilidad”.

PUBLICIDAD

El concejal de Bogotá le dijo Cesar Restrepo que no "era el peor secretario de Seguridad que ha tenido Bogotá" - crédito @JulUscategui/X

Además, insistió en que, a su juicio, desde la Secretaría de Seguridad se estaría trasladando responsabilidad a las víctimas de hechos delictivos.

“(...) A señalar a las propias víctimas como responsables de sus tragedias. No, si a esa persona la robaron es porque salió con el celular en las manos. No, si le robaron el carro fue porque lo dejó en la calle. No, si le robaron el apartamento es porque no tenía seguridad privada. No, si el niño se desapareció es porque se fue de la casa y eso no tiene ningún tipo de presentación. Aquí hay que actuar, asumir responsabilidades y darle resultados a la ciudadanía”, concluyó.

PUBLICIDAD