Colombia

El presidente de la Corte Suprema aseguró que el escándalo de los ‘sexocontratos’ se investigará con independencia: “Pueden tener la absoluta certeza”

La denunciante Deicy Jiménez aseguró que prestó servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos. Uno de ellos fue en la Vicepresidencia del Senado, cuando María José Pizarro era vicepresidenta de la corporación

Corte Suprema de Justicia condenó a tres magistrados de Tribunal de Villavicencio por corrupción - crédito Colprensa
Corte Suprema de Justicia puso la lupa sobre el escándalo que sacude a Gustavo Petro y a María José Pizarro sobre pago de servicios sexuales con contratos - crédito Colprensa
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La Corte Suprema de Justicia puso la lupa sobre el escándalo que hoy salpica al expresidente Gustavo Petro y a la excongresista María José Pizarro, relacionado con el presunto pago con contratos de servicios sexuales ofrecidos por mujeres. La denuncia la hizo Deicy Jiménez, mujer que afirmó haber brindado servicios sexuales al exmandatario e incluso haber tenido una relación con él.

De acuerdo con declaraciones que hizo la ciudadana, tuvo contratos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Según El Tiempo, también pasó por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Además, trabajó en la Vicepresidencia del Senado cuando María José Pizarro era vicepresidenta de la corporación (2023-2024).

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En la indagación, la Corte ordenó la entrega del celular de Deicy Jiménez —que ya fue entregado a la Fiscalía como evidencia—, con el fin de verificar su contenido, así como una inspección en la Secretaría del Senado para averiguar sobre los contratos que tuvo en el Congreso de la República.

Corte Suprema citó a Deicy Jiménez a declarar por presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales que involucra a Gustavo Petro y María José Pizarro - crédito Colprensa-Catalina Olaya/Colprensa
Corte Suprema citó a Deicy Jiménez a declarar por presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales que involucra a Gustavo Petro y María José Pizarro - crédito Colprensa-Catalina Olaya/Colprensa

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, se pronunció ante los medios de comunicación sobre estos hechos que son materia de investigación. Aseguró que, en las indagaciones que son de su competencia, se adelantará un proceso riguroso que se aleje de miradas parciales.

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“Por los hechos que corresponderían a nosotros como juez natural, pueden tener la absoluta certeza que la justicia siempre va a obrar con independencia, con imparcialidad y toda decisión será motivada en rigor”, precisó el magistrado ante la prensa.

El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, aseguró que la investigación sobre los "sexocontratos" se hará con rigor - crédito Corte Suprema de Justicia
El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, aseguró que la investigación sobre los "sexocontratos" se hará con rigor - crédito Corte Suprema de Justicia

El pronunciamiento de María José Pizarro

La excongresista María José Pizarro emitió un comunicado en el que confirmó que Deicy Jiménez sí trabajó en la Vicepresidencia del Senado, pero no estuvo vinculada a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). De acuerdo con la exlegisladora, su labor en el Congreso no presentó ningún tipo de irregularidad.

Además, negó haber tenido conocimiento de la supuesta relación que Jiménez tuvo con el expresidente Gustavo Petro.

Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral. Nunca llegó a mí queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con ella, y jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente”, indicó.

María José Pizarro
Este es el comunicado de la exsenadora María José Pizarro sobre los contratos de Deicy Jiménez - crédito @PizarroMariaJo/X

De igual manera, aclaró que, pese a su cercanía con el exmandatario en materia política, nunca le fue confiada información referente a su vida privada, íntima o sentimental. En todo caso, aseguró que contribuirá con la investigación que adelanta la Corte.

“Como mujer, solicito que la testigo en este proceso sea escuchada con todas las garantías y la debida protección, sin linchamientos ni presiones de ningún tipo. Por mi parte, he pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”, añadió.

Petro negó pago de servicios sexuales con contratos

Por su parte, el ex jefe de Estado indicó que jamás gestionó contratos en favor de personas que pudieran haberlo beneficiado de alguna manera y respaldó a las mujeres que estuvieron vinculadas laboralmente en su administración. Afirmó que todas llegaron a esos cargos a través del mérito.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con este extenso mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó al video dado a conocer Deicy Jiménez y alegó en su defensa que el clip no ha sido analizado por un perito judicial - crédito @petrogustavo/X

Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, indicó el expresidente.

Sin embargo, La FM reveló una conversación que correspondería a Petro y a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, en la que el exmandatario presuntamente habría compartido con ella la hoja de vida de Jiménez, añadiendo el siguiente mensaje: “Esta persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior (sic)”.

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