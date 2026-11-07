Colombia

Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros señaló a Gustavo Petro como responsable de la crisis del país y cuestionó el IVA del 19% al café

Germán Bahamón Jaramillo aseguró que ningún tipo de café puede estar cobijado por el incremento del impuesto, así como tampoco los sistemas de riego y otros insumos

Germán Bahamón aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro quiso ser prudente, pero ahora afirma que el expresidente es responsable de la crisis del país - crédito @FedeCafeteros/X y Joel González/Presidencia
Germán Bahamón aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro quiso ser prudente, pero ahora afirma que el expresidente es responsable de la crisis del país - crédito @FedeCafeteros/X y Joel González/Presidencia
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El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, se refirió a la reforma tributaria que plantea el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a la crisis financiera que atraviesa el país. Según afirmó, la actual administración utiliza esa situación como fundamento para impulsar la iniciativa, identificada como el proyecto de ley 477 de 2026, Ley de Rescate Económico.

Sus declaraciones se produjeron durante la 90 Cumbre Cafetera, realizada entre el 5 y el 6 de noviembre de 2026 en Cartagena. El evento fue liderado por la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoesport) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

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Durante su intervención, el gerente general de la Federación sostuvo que la aplicación de un IVA del 19% a productos e insumos de la cadena cafetera sería inconveniente para el sector.

Germán Bahamón criticó la propuesta del Gobierno de ponerle un IVA del 19% al café - crédito Luisa González/Reuters
Germán Bahamón criticó la propuesta del Gobierno de ponerle un IVA del 19% al café - crédito Luisa González/Reuters

El café no puede tener un IVA del 19%. Ni el café pergamino, ni el café verde, ni el café tostado y mucho menos los sistemas de riego y mucho menos los tractores”, dijo Bahamón Jaramillo en el segundo día del evento.

Sin embargo, el funcionario indicó que la situación actual del país en materia económica y fiscal es responsabilidad del gobierno del expresidente Gustavo Petro, antecesor de Abelardo de la Espriella. Según explicó, durante la administración anterior mantuvo la prudencia con respecto a la situación que estaba afrontando el país y el manejo que le estaba dando el exmandatario, pero, ahora que hay un nuevo Gobierno, optó por dar a conocer su punto de vista de manera pública.

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“Fui muy prudente durante cuatro años, respetuoso de la institucionalidad, pero no voy a ser prudente hoy. El responsable de la crisis en la que está este país es Gustavo Petro Urrego y no se nos puede olvidar”, precisó.

Germán Bahamón aseguró que el sector cafetero debe contribuir al desarrollo económico del país - crédito Luisa González/Reuters
Germán Bahamón aseguró que el sector cafetero debe contribuir al desarrollo económico del país - crédito Luisa González/Reuters

En consecuencia, afirmó que se deben “cerrar filas” y acompañar todos los esfuerzos orientados a resolver la situación. Advirtió que es necesario tener criterio, con el fin de evitar ser engañados. “Siendo críticos, no tragando entero, claramente, todos los esfuerzos que sean necesarios para reconstruir este país y para brindarle esperanza y desarrollo económico a nuestro país”, dijo.

De igual manera, afirmó que el aparato agroexportador colombiano requiere de respaldo para que tenga mejores condiciones y garantizar así que el campo colombiano contribuya a la transformación de la sociedad a partir del desarrollo económico.

“Una gran taza de vez en cuando no construye mercados. Los exportadores y tostadores necesitan lotes consistentes, trazables y estandarizados. Por eso vamos a comprar café en cereza. Las centrales de transformación y beneficio ya son una realidad y nos dan una nueva capacidad industrial para controlar la poscosecha, elevar la calidad y diseñar productos para cada comprador”, añadió Bahamón Jaramillo en su intervención.

Germán Bahamón aseguró que el sector cafetero debe recurrir a la innovación - crédito José Miguel Gómez/Reuters
Germán Bahamón aseguró que el sector cafetero debe recurrir a la innovación - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Asimismo, indicó que los consumidores de café están cambiando sus preferencias, formatos y ocasiones de consumo, por lo que la industria cafetera debe anticiparse y tomar medidas para cumplir con la demanda. “Entendamos las tendencias que están rigiendo el consumo de café en el mundo, no solo en la industrialización”, indicó.

Insistió entonces en la importancia de la innovación. “Durante décadas, Cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones de Café) nos dio algo invaluable: resistencia. Gracias a esa ciencia la caficultura colombiana sobrevivió a la roya y a la broca (...) Celestra, Cocoon y Castalia unen inteligencia comercial y genética para crear cafés diferenciados. No entregamos semillas. Construimos mercados”, precisó.

El gerente general de la federación reconoció que, aunque la misión de la organización cafetera es social, requieren de mayores ventajas competitivas en el mercado y que sean verdaderamente sostenibles en el tiempo. “La reputación claramente es una de ellas. El origen que genera esa reputación es una de ellas”, dijo.

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