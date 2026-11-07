En medio de la polémica por los ‘sexocontratos’ Iván Cepeda reveló la historia detrás de su foto con Deicy Jiménez en el Congreso (Suministrado infobae)

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La aparición de una fotografía de Deicy Jiménez junto al senador y candidato presidencial Iván Cepeda abrió preguntas sobre el origen de la imagen, en medio de las actuaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación por los señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro. Cepeda afirmó que el registro corresponde a una entrevista realizada en el Congreso en octubre de 2025.

Jiménez ha formulado acusaciones sobre un presunto intercambio de contratos estatales por favores sexuales. Estos son objeto de verificación por las autoridades y no han derivado en una decisión judicial sobre responsabilidades.

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La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones (deicyjimenez_/Instagram)

La imagen con Cepeda se conoció después de que circularan fotografías de Jiménez con dirigentes del Pacto Histórico y personal del Senado. Entre ellas aparecen registros con la entonces senadora María José Pizarro, quien, según publicaciones de prensa, reconoció haber conocido a la denunciante por el contrato que tuvo en la Primera Vicepresidencia de la Corporación durante su periodo al frente de esa dependencia.

Cepeda atribuyó la foto a una entrevista de HispanTV

El senador del Pacto Histórico aseguró que no conocía previamente a los integrantes del grupo que acudió a realizar la grabación y que su contacto con la extrabajadora sexual se limitó a esa actividad (suministrada a Infobae Colombia)

Iván Cepeda explicó, en diálogo con El Tiempo, que recibió en octubre de 2025 una invitación para ser entrevistado por HispanTV en el Congreso de la República. De acuerdo con su versión, Jiménez integraba el equipo de producción acreditado que asistió a la entrevista. “Fue para una entrevista que está documentada”, señaló el congresista al referirse a la imagen.

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En sus argumentos, aseguró que no conocía previamente a los integrantes del grupo que acudió a realizar la grabación y que su contacto con Jiménez se limitó a esa actividad. La fotografía, sostuvo, fue tomada durante la jornada de producción del canal.

Sumado a la respuesta de Cepeda, una asesora del congresista entregó al medio citado la invitación para la entrevista. El documento está firmado por Juan Alberto Sánchez Marín, quien también expidió una certificación de experiencia presentada por Jiménez para un contrato en el Congreso.

Iván Cepeda habló sobre las denuncias de Deicy Jiménez

Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro (@IvanCepedaCast/X)

El senador Iván Cepeda habló sobre las revelaciones de Deicy Jiménez y las conversaciones que demostrarían la entrega de contratos públicos a la extrabajadora sexual.

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El pronunciamiento se conoció después de que Jiménez hiciera públicas acusaciones contra Petro y divulgara un video que, según ella, demostraría que ambos mantuvieron una relación personal. Las afirmaciones sobre un eventual intercambio de contratos por favores sexuales permanecen bajo investigación y no han derivado en una decisión judicial sobre responsabilidades.

“El expresidente Gustavo Petro Urrego lo ha expresado con toda claridad frente a su propia situación: está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad”, manifestó el excandiadto presidencial en un comunicado divulgado en su cuenta de X.

El congresista sostuvo que esta disposición debe extenderse a todos los integrantes de la coalición política que respaldó al Gobierno de Petro. “Esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos”, añadió.

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Cepeda defendió el debido proceso en las investigaciones

En su declaración, Cepeda señaló que el manejo de los recursos públicos y la contratación estatal exige transparencia. También expresó el rechazo del Pacto Histórico a cualquier tipo de corrupción, abuso de poder o uso indebido de responsabilidades públicas.

Según el senador, quienes enfrenten denuncias o requerimientos judiciales deben atender los llamados de las autoridades y ejercer su defensa dentro de los procedimientos establecidos. Al mismo tiempo, insistió en que las investigaciones deben respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

“La transparencia y la responsabilidad frente a la justicia son inseparables de la obligación de garantizar que toda investigación se adelante con independencia, imparcialidad y respeto para todas las personas y las partes intervinientes”, afirmó.

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