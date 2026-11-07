Colombia

En medio de la polémica por los ‘sexocontratos’, Iván Cepeda reveló la historia detrás de su foto con Deicy Jiménez en el Congreso

El senador del Pacto Histórico aseguró que no conocía previamente a los integrantes del grupo que acudió a realizar la grabación y que su contacto se limitó a esa actividad

En medio de la polémica por los ‘sexocontratos’ Iván Cepeda reveló la historia detrás de su foto con Deicy Jiménez en el Congreso - crédito Suministrado infobae
En medio de la polémica por los ‘sexocontratos’ Iván Cepeda reveló la historia detrás de su foto con Deicy Jiménez en el Congreso (Suministrado infobae)
Guardar

La aparición de una fotografía de Deicy Jiménez junto al senador y candidato presidencial Iván Cepeda abrió preguntas sobre el origen de la imagen, en medio de las actuaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación por los señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro. Cepeda afirmó que el registro corresponde a una entrevista realizada en el Congreso en octubre de 2025.

Jiménez ha formulado acusaciones sobre un presunto intercambio de contratos estatales por favores sexuales. Estos son objeto de verificación por las autoridades y no han derivado en una decisión judicial sobre responsabilidades.

PUBLICIDAD

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones (deicyjimenez_/Instagram)

La imagen con Cepeda se conoció después de que circularan fotografías de Jiménez con dirigentes del Pacto Histórico y personal del Senado. Entre ellas aparecen registros con la entonces senadora María José Pizarro, quien, según publicaciones de prensa, reconoció haber conocido a la denunciante por el contrato que tuvo en la Primera Vicepresidencia de la Corporación durante su periodo al frente de esa dependencia.

Cepeda atribuyó la foto a una entrevista de HispanTV

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
El senador del Pacto Histórico aseguró que no conocía previamente a los integrantes del grupo que acudió a realizar la grabación y que su contacto con la extrabajadora sexual se limitó a esa actividad (suministrada a Infobae Colombia)

Iván Cepeda explicó, en diálogo con El Tiempo, que recibió en octubre de 2025 una invitación para ser entrevistado por HispanTV en el Congreso de la República. De acuerdo con su versión, Jiménez integraba el equipo de producción acreditado que asistió a la entrevista. “Fue para una entrevista que está documentada”, señaló el congresista al referirse a la imagen.

PUBLICIDAD

En sus argumentos, aseguró que no conocía previamente a los integrantes del grupo que acudió a realizar la grabación y que su contacto con Jiménez se limitó a esa actividad. La fotografía, sostuvo, fue tomada durante la jornada de producción del canal.

Sumado a la respuesta de Cepeda, una asesora del congresista entregó al medio citado la invitación para la entrevista. El documento está firmado por Juan Alberto Sánchez Marín, quien también expidió una certificación de experiencia presentada por Jiménez para un contrato en el Congreso.

Iván Cepeda habló sobre las denuncias de Deicy Jiménez

Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro - crédito @IvanCepedaCast
Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro (@IvanCepedaCast/X)

El senador Iván Cepeda habló sobre las revelaciones de Deicy Jiménez y las conversaciones que demostrarían la entrega de contratos públicos a la extrabajadora sexual.

El pronunciamiento se conoció después de que Jiménez hiciera públicas acusaciones contra Petro y divulgara un video que, según ella, demostraría que ambos mantuvieron una relación personal. Las afirmaciones sobre un eventual intercambio de contratos por favores sexuales permanecen bajo investigación y no han derivado en una decisión judicial sobre responsabilidades.

“El expresidente Gustavo Petro Urrego lo ha expresado con toda claridad frente a su propia situación: está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad”, manifestó el excandiadto presidencial en un comunicado divulgado en su cuenta de X.

El congresista sostuvo que esta disposición debe extenderse a todos los integrantes de la coalición política que respaldó al Gobierno de Petro. “Esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos”, añadió.

Cepeda defendió el debido proceso en las investigaciones

En su declaración, Cepeda señaló que el manejo de los recursos públicos y la contratación estatal exige transparencia. También expresó el rechazo del Pacto Histórico a cualquier tipo de corrupción, abuso de poder o uso indebido de responsabilidades públicas.

Según el senador, quienes enfrenten denuncias o requerimientos judiciales deben atender los llamados de las autoridades y ejercer su defensa dentro de los procedimientos establecidos. Al mismo tiempo, insistió en que las investigaciones deben respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

“La transparencia y la responsabilidad frente a la justicia son inseparables de la obligación de garantizar que toda investigación se adelante con independencia, imparcialidad y respeto para todas las personas y las partes intervinientes”, afirmó.

Temas Relacionados

Iván CepedaDeicy JiménezSexocontratosDeicy Jiménez CongresoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América llega en el segundo puesto con 35 puntos, tras igualar 0-0 ante Millonarios. Deportivo Cali es tercero con 33 unidades y viene de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. Ambos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y disputan posiciones de privilegio para la fase final

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

Atlético de Madrid vs. Barcelona: hora y canal de televisión para ver en Colombia el partidazo de la Liga EA Sports

Tras el clásico de España frente al Real Madrid, el equipo de Hansi Flick visitará a otro rival directo en la lucha por el título del campeonato español

Atlético de Madrid vs. Barcelona: hora y canal de televisión para ver en Colombia el partidazo de la Liga EA Sports

Colombia avanza en incorporación al Escudo de las Américas: Sostuvo reunión de alto nivel con subsecretario para el Control de Armas y Seguridad Internacional de EE. UU.

El encuentro abordó la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones terroristas y las amenazas transnacionales, con énfasis en ampliar la cooperación bilateral a través de intercambio de inteligencia y las herramientas tecnológicas, entre otros mecanismos

Colombia avanza en incorporación al Escudo de las Américas: Sostuvo reunión de alto nivel con subsecretario para el Control de Armas y Seguridad Internacional de EE. UU.

Habló abogado de la fiscal que apareció en aparente estado de embriaguez durante una audiencia en Caldas: “Una mezcla de varias circunstancias”

Andrés Flórez sostuvo que su clienta recibe tratamientos por distintos problemas de salud, aunque evitó nombrar los fármacos o exponer conceptos médicos fuera del expediente

Habló abogado de la fiscal que apareció en aparente estado de embriaguez durante una audiencia en Caldas: “Una mezcla de varias circunstancias”

Reykon reunió a 10.000 personas en su debut en El Corazón de Bogotá-Arena: tuvo invitados de lujo

El artista antioqueño ofreció un espectáculo de más de tres horas, con canciones de distintas etapas de su carrera y la participación de Golpe a Golpe, Pasabordo, Nio García, Hebert Vargas y J Álvarez

Reykon reunió a 10.000 personas en su debut en El Corazón de Bogotá-Arena: tuvo invitados de lujo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Reykon reunió a 10.000 personas en su debut en El Corazón de Bogotá-Arena: tuvo invitados de lujo

Reykon reunió a 10.000 personas en su debut en El Corazón de Bogotá-Arena: tuvo invitados de lujo

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Estas son las fechas en las que Don Omar estará con su tour en Colombia: así funciona el registro prioritario para los conciertos

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Deportes

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

Atlético de Madrid vs. Barcelona: hora y canal de televisión para ver en Colombia el partidazo de la Liga EA Sports

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Luis Amaranto Perea explicó que Juan Fernando Quintero aún no volvería con Independiente Medellín: “Es complicado”

Él es Daniel Mosquera, delantero convocado a la selección Colombia y goleador en la Serie B de Italia