Alejandro Ordoñez anticipó que puede haber cambios en la ley de rescate económico durante el debate en el Congreso

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, admitió que la Ley de Rescate Fiscal tendrá modificaciones durante su debate en el Congreso. (Presidencia de la República)

Guardar

El nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, reconoció que la Ley de Rescate Fiscal impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá modificaciones durante su discusión en el Congreso, donde el Ejecutivo busca reunir mayorías para evitar la falta de recursos destinados a obras públicas, salarios y pensiones.

La iniciativa propone reducir el gasto público y elevar el recaudo mediante cambios en el IVA de algunos productos de la canasta familiar, los vehículos eléctricos y el impuesto de renta para personas naturales. El Gobierno ya envió mensajes de urgencia a la Cámara de Representantes y al Senado para acelerar el debate, señaló el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

PUBLICIDAD

El ministro tendrá a su cargo las conversaciones con las bancadas, luego de asumir un puesto clave para el trámite de las reformas oficiales. El Gobierno confía en la responsabilidad de los partidos y los congresistas, afirmó Ordóñez a Semana, aunque admitió que la negociación puede alterar el contenido inicial del proyecto.

“Habrá modificaciones, seguramente, porque habrá diálogo, aspectos que tendrán que observarse y discutirse”, sostuvo el funcionario en entrevista con Semana. El ministro de Hacienda, el vicepresidente, el Ministerio del Interior y los demás integrantes del gabinete seguirán el proceso legislativo para consolidar los apoyos necesarios.

PUBLICIDAD

El proyecto propone reducir el gasto público y modificar el IVA para productos de la canasta familiar y vehículos eléctricos. (Ministerio de Hacienda)

“El Gobierno está dispuesto a conversar, a escuchar y poco a poco se van aclarando dudas, se va desarrollando ese escenario de la discusión, porque el Congreso es precisamente para eso. Confiamos en la responsabilidad de los partidos, los congresistas. Lo que está en juego es una terrible hecatombe fiscal y económica que se nos vendría en caso de que no sea aprobada la ley que fue presentada”, agregó Ordoñez.

El Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de considerar fórmulas distintas para cumplir sus metas de ingresos. Ordóñez afirmó: “Estamos dispuestos a escuchar, a dialogar. Si hay otras opciones para recaudar lo que se debe, perfecto. No estamos cerrados, estamos expectantes, pendientes para tener un diálogo con todos los partidos y todos los congresistas”.

PUBLICIDAD

El Gobierno envió mensajes de urgencia al Senado y a la Cámara de Representantes para acelerar la discusión de la iniciativa fiscal. (Colprensa)

La discusión, planteó, debe incluir tanto a los sectores políticos como a los sociales que puedan resultar afectados por las medidas tributarias. El ministro indicó que las inquietudes iniciales han comenzado a resolverse a medida que el Gobierno explica el alcance de la iniciativa.

Ordóñez describió la coyuntura fiscal como urgente e inédita para Colombia. “Nunca antes en la historia de Colombia habíamos estado abocados a ello”, afirmó durante la entrevista con la revista.

El funcionario sostuvo que el país no dispone de los recursos requeridos para garantizar la viabilidad del Estado. También cuestionó compromisos previos de no crear impuestos y aseguró que al Gobierno le ocultaron información y gastos.

PUBLICIDAD

El riesgo de no aprobar la ley de rescate fiscal

Alejandro Ordóñez calificó la crisis fiscal como una coyuntura urgente e inédita en la historia de Colombia. (Camila Díaz/Colprensa)

La falta de aprobación del proyecto dejaría a la administración sin fondos para obras públicas, el pago de sueldos y las pensiones, advirtió Ordóñez. Esa situación también tendría efectos sobre el empleo, la salud y otros ámbitos de la sociedad.

“Vamos a quedar sin los recursos necesarios para las obras públicas, para el pago de los sueldos, para el pago de las pensiones. En fin, el trámite de esta ley es una responsabilidad gigantesca que tenemos” si no concreta el rescate fiscal.

Del mismo modo agregó: “Frente a esa nueva realidad, hay solamente un camino y nos toca realizar este rescate porque, si no, el país es inviable y la administración se queda sin dinero. Eso afecta a la sociedad, el empleo, la salud y todo. Como bien se ha dicho, una verdadera hecatombe”, añadió el ministro en declaraciones a Semana.

PUBLICIDAD

El Gobierno sostiene que el trámite legislativo representa una responsabilidad de gran alcance para los partidos y congresistas. La estrategia del Ejecutivo será mantener abiertas las conversaciones mientras la iniciativa avanza en las dos cámaras del Congreso.