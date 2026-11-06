⁠Atacaron al director de la revista Debate Político en Barrancabermeja: hombres armados lo golpearon y amenazaron con matarlo “por sapo”

Semanas antes del atentado, López había recibido dos amenazas de personas que se identificaron como integrantes de la banda delincuencial Los R-15 - crédito @WalterLopez0213/X

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El director de la revista Debate Político, Walter López, fue víctima de un ataque armado en Barrancabermeja, Santander, durante la noche del martes 4 de noviembre de 2026.

Según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), varios hombres ingresaron a la vivienda donde se encontraba el periodista, lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y realizaron varios disparos contra el suelo. Durante la agresión, los responsables le manifestaron que el ataque era “por sapo”.

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La organización informó que este hecho ocurrió después de que López recibiera dos amenazas semanas antes. En esos mensajes, quienes lo intimidaron se identificaron como integrantes de la banda delincuencial Los R-15 y mencionaron directamente su trabajo periodístico. Además, le enviaron una fotografía de su vivienda y advirtieron que tomarían represalias contra sus familiares.

La Flip señaló que la situación requiere atención de las autoridades, especialmente porque el periodista había perdido recientemente las medidas de protección con las que contaba. De acuerdo con la información entregada por López, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó el retiro de su esquema de seguridad, integrado por un hombre de protección y un chaleco blindado. La decisión quedó confirmada hace dos semanas, según conoció la organización.

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La Flip pidió a la UNP restablecer las medidas de protección

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) solicitó a la UNP asignarle al periodista un esquema de seguridad mediante trámite de emergencia, debido a las amenazas y al reciente ataque - crédito @WalterLopez0213/X

Tras conocer el atentado, la Fundación para la Libertad de Prensa solicitó a las entidades competentes adoptar medidas para proteger la vida y la integridad del director de la revista Debate Político. La organización le pidió a la Unidad Nacional de Protección asignarle a Walter López un esquema de seguridad mediante trámite de emergencia, teniendo en cuenta las amenazas que había recibido y la agresión de la que fue víctima en su vivienda.

Asimismo, la organización solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias que el periodista ya había presentado ante esa entidad, con el propósito de esclarecer las circunstancias del ataque y establecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones. A la Policía Nacional le pidió garantizar la seguridad de López mediante un acompañamiento integral que permita prevenir nuevas agresiones.

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Las solicitudes de la organización se producen en medio de las denuncias por amenazas y ataques contra periodistas en diferentes regiones del país, en muchos casos, como el del director de Debate Político, las intimidaciones previas incluyeron referencias a su actividad profesional.

Los agresores golpearon al periodista en la cabeza con un arma de fuego, realizaron varios disparos contra el suelo y lo amenazaron de muerte al decirle que el ataque era “por sapo” - crédito @WalterLopez0213/X

Colombia registra cuatro periodistas asesinados en lo que va de 2026

Según cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país registra cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año.

El caso más reciente corresponde a Julián Hincapié, periodista comunitario y defensor de derechos humanos del municipio de Anorí, en Antioquia, cuyo cuerpo fue encontrado a principios de octubre, después de permanecer tres semanas desaparecido. Su asesinato se suma a los de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera, periodistas que fueron asesinados en mayo y junio, respectivamente, mientras desarrollaban su trabajo.

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En este escenario, la Fiscalía General de la Nación anunció que trabaja junto con la Flip en la elaboración de un protocolo investigativo diferenciado para los casos de violencia contra periodistas y comunicadores. La entidad informó que espera tener listo el documento para finales de 2026.

Durante su acto de presentación, la fiscal especializada de la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos, Herlinda Rojas, explicó que el documento establecerá procedimientos específicos para investigar estos delitos. “Es una ruta investigativa que se ha diseñado para determinar un enfoque de investigación diferenciados respecto de otros procesos”, señaló. Una vez finalizado, el protocolo será incorporado a los programas de formación de fiscales e investigadores y a los procedimientos de trabajo de la Fiscalía.

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Fiscalía busca investigar los ataques con un enfoque de censura

El protocolo busca que las investigaciones identifiquen no solo a los autores materiales de los ataques, sino también a quienes los ordenan, y que contemplen el ejercicio periodístico como posible móvil de los delitos - crédito Colprensa

Uno de los propósitos de la nueva ruta investigativa es que las autoridades no se concentren únicamente en identificar y judicializar a quienes ejecutan los crímenes, sino que también busquen establecer quiénes los ordenan o determinan.

La propuesta contempla, además, que el ejercicio periodístico sea considerado una posible motivación de los ataques. Esta perspectiva fue denominada por la directora ejecutiva de la Flip, Sofía Jaramillo, como el “enfoque de censura”.

“Eso es importante que se tenga en cuenta en las investigaciones, pero también en la justicia. Que los jueces entiendan la importancia del periodismo en una democracia y la importancia de tener en cuenta esas líneas de investigación a la hora de juzgar”, afirmó Jaramillo a EFE.

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De acuerdo con los registros de la Flip, desde 1977 se han documentado 172 asesinatos de periodistas en Colombia por razones vinculadas con su profesión. De ese total, solamente uno ha sido investigado en su totalidad, con la identificación tanto de los autores materiales como de los determinadores.