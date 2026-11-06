Colombia

Avianca se pronunció sobre el video viral de un vuelo Medellín-Bogotá: pasajero habría agredido a un empleado e intentado ingresar por la fuerza al avión

La aerolínea activó sus procedimientos de seguridad y puso el caso a disposición de las autoridades luego de un episodio ocurrido antes de un trayecto nacional

La compañía sostuvo que el viajero agredió a un empleado tras una disputa por una maleta, mientras el hombre afirmó que fue excluido injustamente del abordaje (Jaider Velasco/Instagram)

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En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un hombre sosteniendo una discusión con una trabajadora de Avianca después de intentar abordar un vuelo desde Medellín hasta Bogotá el 4 de noviembre de 2026.

El viajero compartió la denuncia en su perfil de Instagram y, en su relato, aseguró que todo ocurrió porque los trabajadores le querían cobrar un equipaje que venía incluido en su reserva. Debido a la reclamación, se mostró molesto y dijo que tenía derecho a llevar la maleta sin un cobro adicional debido a las condiciones de su tiquete y a su estatus como cliente de la aerolínea.

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El sujeto aseguró que no pudo abordar el vuelo por la “injusticia”, por lo que Avianca reveló detalles de lo ocurrido, asegurando que el pasajero agredió a uno de sus trabajadores e intentó ingresar por la fuerza al vuelo AV8451, después de una discusión por las condiciones de transporte de su equipaje de mano.

El hecho obligó a que se activaran los protocolos de seguridad ante la situación: “Un pasajero agredió a uno de los funcionarios de Avianca e intentó ingresar a la fuerza en la puerta de embarque”.

De acuerdo con el comunicado divulgado un día después de lo sucedido, el hombre fue notificado de que su maleta superaba las dimensiones autorizadas para viajar en cabina. Por esa razón, el equipaje debía ser enviado a la bodega de la aeronave.

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La aerolínea activó sus procedimientos de seguridad y puso el caso a disposición de las autoridades luego de un episodio ocurrido antes de un trayecto nacional (Colprensa)
La aerolínea activó sus procedimientos de seguridad y puso el caso a disposición de las autoridades luego de un episodio ocurrido antes de un trayecto nacional (Colprensa)

Avianca dijo que el equipaje excedía el tamaño permitido para la cabina

La empresa señaló que el incidente se presentó durante el proceso de abordaje del vuelo. Según su comunicado, el pasajero reaccionó contra uno de sus funcionarios e intentó atravesar por la fuerza la puerta de embarque luego de recibir la instrucción sobre el traslado de su equipaje.

Su equipaje de mano excedía las dimensiones permitidas para su transporte en cabina y debía ser enviado a bodega”, afirmó la compañía al explicar el motivo de la actuación de su personal.

El pasajero, sin embargo, dio una versión distinta en el video que publicó. Aseguró que el trabajador pretendía cobrarle por la maleta pese a que su tarifa, según dijo, incluía dos piezas de equipaje de bodega, una de mano y un bolso personal: “Me iban a cobrar el equipaje”.

La grabación publicada por el viajero también recoge parte de un intercambio con una de las trabajadoras de Avianca, que le comunicó que recibiría una multa por su actitud. El hombre preguntó el motivo de esa medida y negó haber empujado a un trabajador: “No empujé a nadie y tienen cámaras”.

El usuario aseguró que debía viajar con su equipaje sin pagar cargos adicionales, mientras que la empresa señaló que la pieza superaba los límites autorizados para cabina (Avianca)
El usuario aseguró que debía viajar con su equipaje sin pagar cargos adicionales, mientras que la empresa señaló que la pieza superaba los límites autorizados para cabina (Avianca)

El pasajero aseguró que empujó la puerta y perdió el vuelo

En la misma publicación, el denunciante reconoció que empujó una puerta, aunque señaló que lo hizo porque, según su versión, esta le fue cerrada en la cara. Además, afirmó que las cámaras de seguridad fueron revisadas y que estas respaldaron su relato, pero no presentó en el video una prueba adicional sobre ese supuesto procedimiento.

El comunicado de Avianca indicó que las autoridades acudieron al lugar y que el caso quedó bajo revisión interna: “Se activaron los protocolos de seguridad y las autoridades se hicieron presentes”.

Del mismo modo, la aerolínea aseguró que está disponible para entregar a las autoridades competentes la información que sea requerida durante las actuaciones correspondientes.

El pasajero, por su parte, indicó que finalmente no pudo abordar el vuelo entre Medellín y Bogotá y tuvo que adquirir otro pasaje: “Me toca comprar otro tiquete”.

La aerolínea pidió endurecer las sanciones por incidentes en los aeropuertos

Avianca pidió sanciones más duras tras disputa por equipaje en un aeropuerto (Avianca)
Avianca pidió sanciones más duras tras disputa por equipaje en un aeropuerto (Avianca)

En su pronunciamiento, Avianca vinculó el episodio con la necesidad de reforzar las medidas frente a conductas que afecten la operación aérea y a quienes trabajan en ella. La empresa recordó que los transportadores pueden adoptar decisiones de seguridad bajo la normativa aeronáutica y las condiciones del contrato de transporte.

Tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y convivencia en nuestras operaciones”, indicó la compañía. Bajo esa premisa, señaló que puede tomar las medidas necesarias cuando considere que existe una situación que compromete el desarrollo del servicio.

Finalmente, la aerolínea hizo un llamado a las autoridades y al Congreso de la República en el que pidió: “Avanzar con urgencia en el endurecimiento del marco sancionatorio frente a comportamientos que afecten el servicio esencial de transporte aéreo y la protección del personal aeronáutico”.

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