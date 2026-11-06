Colombia

Estados Unidos anunció recompensas por tres principales líderes del Tren de Aragua: operan en Colombia y otros países

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley incluyó en la lista a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias Giovanni o “El Viejo”, señalado en su momento de ser el jefe de la organización en Colombia

Entre los cabecillas buscados por Estados Unidos está Juan Gabriel Rivas Núñez , alias Juancho - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos
Entre los cabecillas buscados por Estados Unidos está Juan Gabriel Rivas Núñez , alias Juancho - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos (@StateINL/X)
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La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció aumentos y nuevas recompensas por información que permita la captura y/o condena de los tres principales líderes del Tren de Aragua (TdA), designada por la administración del presidente Donald Trump como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

El Departamento de Estado estableció un importante incremento en las recompensas ofrecidas por dos de los cabecillas y creó una nueva para el tercero:

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  • Yohan José Romero, alias Yohan Petrica (48 años): la recompensa ofrecida pasó de 4 millones de dólares como máximo a 20 millones de dólares. 
  • Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias Giovanni o “El Viejo” (37 años) —señalado en su momento como el jefe del Tren de Aragua en Colombia—: el ofrecimiento es de hasta 15 millones de dólares, lo que implica un aumento de 10 millones de dólares, teniendo en cuenta que la recompensa inicial era de 5 millones de dólares.
  • Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho (44 años): la nueva recompensa es de hasta $15 millones. 
Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Yohan José Romero , alias Yohan Petrica - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos (@StateINL/X)
Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Yohan José Romero , alias Yohan Petrica - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos (@StateINL/X)

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley indicó que, según información judicial disponible, el líder del Tren de Aragua es Yohan José Romero, señalado de dirigir las operaciones criminales de la estructura en Venezuela, lo que incluye el narcotráfico, la minería ilegal y homicidios.

Sobre los otros dos cabecillas, indicó que operan bajo las órdenes de Romero y actúan más allá de la frontera venezolana. Parte de sus acciones criminales tienen lugar en Colombia.

“Mosquera Serrano y Rivas Núñez son sus subordinados; Mosquera Serrano supervisa las operaciones de TdA en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, mientras que Rivas Núñez las supervisa en Venezuela. Mosquera Serrano también figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y ha dirigido múltiples actos de violencia que incluyen robo, extorsión y secuestro”, precisó.

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- crédito archivo Colprensa/Marlon Barros
Entre otras cosas, los cabecillas son señalados de estar detrás del tráfico de estupefacientes - crédito Marlon Barros/Colprensa

Los tres señalados criminales fueron imputados con cargos por conspiración para proporcionar, proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización de narcotráfico internacional. La imputación quedó en firme el 29 de julio de 2026, a través de una acusación formal sustitutiva que fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

De igual manera, Mosquera Serrano también fue acusado de los delitos de distribución internacional de cocaína y conspiración para la distribución internacional de cocaína.

De acuerdo con la DEA (Drug Enforcement Administration), los señalados cabecillas fueron acusados de seis cargos ​​en 2025 en el Distrito Sur de Texas y en julio de 2026 se presentó una tercera acusación formal en su contra que contempla nueve cargos.

El fiscal general Todd Blanche indicó que durante la administración del presidente Donald Trump, cientos de criminales asociados al Tren de Aragua han enfrentado a la justicia. Por eso, instó a la ciudadanía a entregar información que permita la ubicación, captura y condena de los tres principales cabecillas de la organización terrorista.

Espalda de una persona con chaqueta negra que lleva las letras DEA impresas en color amarillo, con una calle urbana desenfocada al fondo.
La DEA instó a la ciudadanía a entregar información sobre los tres cabecillas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Desde que el presidente Trump regresó al cargo, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra más de 350 miembros y asociados de Tren de Aragua, incluyendo a Yohan Petrica, El Viejo y Juancho (...) Su organización criminal ha sembrado miedo, violencia e ilegalidad, y no descansaremos hasta que los responsables sean llevados ante la justicia”, expresó el fiscal, citado en un comunicado de la DEA.

Añadió: “El anuncio de hoy demuestra lo que se puede lograr mediante una coordinación y un intercambio de inteligencia sin precedentes entre las fuerzas del orden federales. Yohan José Romero, Mosquera Serrano y Rivas Núñez han desempeñado un papel fundamental en la dirección y expansión de las operaciones del Tren de Aragua en todo el hemisferio occidental. El TdA siembra violencia, miedo e inestabilidad dondequiera que opera. Que no quepa duda: la DEA no escatimará esfuerzos para identificar, desarticular y desmantelar esta red criminal”.

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