Vicepresidente José Manuel Restrepo acusó al Gobierno Petro de actuar en “connivencia entre los grupos criminales”

Restrepo cuestionó la gestión del expresidente Gustavo Petro y lanzó señalamientos sobre los presuntos vínculos de su administración con organizaciones criminales (Cristian Bayona/Colprensa)

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El vicepresidente José Manuel Restrepo cuestionó la gestión del expresidente Gustavo Petro durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, España.

Ante los representantes de los países participantes, aseguró que el anterior Ejecutivo habría actuado en “connivencia entre los grupos criminales y el gobierno de turno”, una afirmación con la que marcó distancia de las políticas de la administración pasada.

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Restrepo expuso ese señalamiento al explicar qué tipo de administración busca consolidar el actual mandatario. En su discurso, también planteó que el país necesita combatir la corrupción y atender a las poblaciones vulnerables, pero cuestionó que esos propósitos se hubieran cumplido durante el periodo anterior.

El vicepresidente sostuvo que el nuevo Gobierno pretende impulsar transformaciones profundas y construir “una política que no termine como sucedió en el anterior gobierno en Colombia, actuando en connivencia entre los grupos criminales y el gobierno de turno; una política que atienda a los más vulnerables, no como sucedió en el pasado en nuestro país, basada en el bla-bla-bla y la charlatanería, propia del progresismo o pobrecismo, cualquiera de las dos”.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, intervino ante los representantes de los países iberoamericanos durante la sesión plenaria de la cumbre en Madrid (Susana Vera/REUTERS)

La declaración se produjo durante la sesión plenaria de la cumbre, con la participación de diez jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

El encuentro diplomático sirvió de escenario para que Restrepo defendiera las primeras decisiones de la administración De la Espriella y cuestionara el rumbo que, a su juicio, tuvo Colombia bajo el mandato de Petro.

Restrepo defendió cifras de seguridad

Como parte de sus argumentos, el vicepresidente presentó un balance de los primeros 90 días del actual Gobierno. Aseguró que durante ese periodo las autoridades reportaron más de 32.000 capturas, 35 cabecillas capturados o dados de baja y más de 150 extradiciones firmadas.

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“En los primeros 90 días de gobierno nuestra nación muestra ya más de 32.000 capturas, 35 cabecillas capturados o dados de baja, más de 150 extradiciones firmadas, los resultados son convincentes. Homicidios, secuestros, terrorismo, extorsión y masacres han caído entre un 40% y 80%, en contravía con lo que sucedía con el gobierno inmediatamente anterior”.

El vicepresidente presentó cifras de los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, entre ellas más de 32.000 capturas y 150 extradiciones firmadas (captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X)

Las cifras fueron expuestas por Restrepo para contrastar los resultados que atribuyó a la administración actual con la situación que, según su lectura, dejó el Ejecutivo anterior. En ese mismo apartado, relacionó las condiciones de seguridad con la actividad económica y defendió que la confianza y la productividad son necesarias para sostener el crecimiento del país.

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“Eso es entender que solo con iniciativa privada y con un mayor compromiso con la productividad es que vamos a garantizar un crecimiento sostenido de largo plazo”.

Críticas al progresismo y llamado a los jóvenes

El vicepresidente también aprovechó su intervención para cuestionar los discursos políticos que, en su opinión, mantienen a la región anclada en el pasado. Ante los representantes iberoamericanos, sostuvo que los gobiernos deben concentrarse en ampliar las oportunidades, reconocer el esfuerzo de quienes estudian y generan empleo y respaldar la iniciativa privada.

“Iberoamérica significa futuro y esperanza, pero para poder llegar allá se necesita actuar, abandonar ideas y discursos trasnochados que nos hunden en el pasado, dar más oportunidades, reconocer el mérito del que estudia, del que genera empleo, del que hace la tarea, del que es responsable, valorar la iniciativa privada y motivar unidad en la diversidad”.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo viajó a España por delegación del presidente Abelardo de la Espriella acompañado por ministros y diplomáticos - crédito @jrestrp/X

Restrepo planteó que los países deben atender las expectativas de las nuevas generaciones y ofrecer respuestas a quienes no encuentran oportunidades para construir su proyecto de vida. Su llamado estuvo dirigido a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y a desarrollar políticas públicas capaces de responder a los cambios tecnológicos.

Al cerrar su intervención, el vicepresidente mencionó la resiliencia de los colombianos frente a las emergencias. Recordó el terremoto del 10 de agosto, que, según el balance citado en el discurso, dejó 335 personas muertas y cuantiosas pérdidas materiales. La referencia le permitió destacar la capacidad de respuesta de la población ante una tragedia que afectó al país durante los primeros días del actual Gobierno.

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