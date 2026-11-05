Rendimientos de los CDT se podrían ver afectados por la reforma del Gobierno: así es el cambio por el que “pueden cobrar más del doble de impuestos”

AHA Investing advirtió que el Proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes, podría elevar la carga tributaria sobre los rendimientos de los certificados de depósito a término (CDT) - ahainvesting/TikTok

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El proyecto de ley de rescate fiscal y estabilización económica o reforma tributaria, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República, plantea eliminar el beneficio tributario asociado al componente inflacionario de los rendimientos financieros, una modificación que elevaría la base gravable de los certificados de depósito a término (CDT) y otros títulos de renta fija.

La propuesta fue radicada el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes y cuenta con 106 artículos. Aún debe cumplir el trámite legislativo en las comisiones económicas y en las plenarias de Cámara y Senado, por lo que el contenido puede cambiar antes de una eventual sanción.

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La firma AHA Investing estimó que, para algunos contribuyentes, el impuesto sobre los intereses podría más que duplicarse si la iniciativa entra en vigencia.

Un certificado de depósito a término corresponde a un producto financiero que ofrecen los bancos o instituciones autorizadas - Colprensa

Dicho ajuste sobre los CDT figura en el numeral cinco del artículo 106, que deroga de manera expresa los artículos 38, 39, 40 y 40-1 del Estatuto Tributario. Esas normas permitían que la parte de los rendimientos vinculada a la inflación se tratara como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Con la derogatoria, los contribuyentes pasarían a tributar sobre el 100% de los intereses obtenidos. El cambio abarcaría a las personas y empresas que reciban rendimientos por CDT, bonos y otros instrumentos financieros, pues ya no existiría una porción excluida de la base para el impuesto de renta.

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Un mayor impuesto por cada millón de intereses

El análisis de AHA Investing partió de un componente inflacionario de 55,43%. Bajo la normativa vigente, de cada $1.000.000 recibido en intereses por un CDT, solo $445.700 entrarían en la base gravable, mientras que $554.300 quedarían excluidos por corresponder al efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo del dinero. La firma resumió esa situación con la frase: “Más de la mitad de los intereses de tu CDT no paga renta”.

Si el proyecto elimina el tratamiento vigente, el $1.000.000 completo se incluiría en la base gravable y el impuesto se calcularía sobre esa totalidad. Para un contribuyente sujeto a una tarifa de renta del 19%, la firma estimó que el tributo por cada $1.000.000 de intereses pasaría de cerca de $84.683 a $190.000. La diferencia sería de $105.317 por cada $1.000.000 de rendimientos, de acuerdo con ese ejercicio.

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Advirtió que, con el cambio propuesto, “te pueden cobrar más del doble de impuestos”. El aumento no obedecería a una variación en la tarifa marginal del impuesto de renta, sino a la desaparición de la porción de rendimientos que hasta ahora puede excluirse por el componente inflacionario.

De igual forma, la retención en la fuente sobre los intereses de los CDT se mantendría en 4%, según la revisión de AHA Investing sobre el texto radicado. No obstante, la firma precisó que el impacto final aparecería en la declaración de renta, donde los rendimientos financieros quedarían gravados en su totalidad.

La diferencia que dejaría un CDT por $100.000.000

AHA Investing presentó el caso de una inversión de $100.000.000 en un CDT con una tasa anual de 13,1%. La firma calculó rendimientos anuales por $12.374.000 y sostuvo que el impuesto podría subir de $1.048.000 a $2.351.000. Con esa misma cifra de intereses, el cálculo detallado arroja un impuesto actual cercano a $1.047.867 y uno propuesto de $2.351.060. La diferencia asciende a aproximadamente $1.303.193 al año.

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El punto central del análisis no cambia: la reforma eliminaría el mecanismo que separa el efecto de la inflación de la ganancia financiera. “En la práctica, un ahorrador tendría que declarar como renta gravable el valor completo de los intereses recibidos, incluso cuando una parte de esa suma compense la pérdida de poder adquisitivo”, detalló.

En Colombia, aproximadamente 2,5 millones de personas tienen abierto un CDT - VisualesIA ScribNews

Reducción del umbral para pagar impuesto de renta

El proyecto incorpora modificaciones para las personas naturales. El umbral de renta líquida gravable a partir del cual se pagaría impuesto bajaría de 1.090 unidades de valor tributario (UVT) a 720 UVT. El nuevo tramo tendría una tarifa de 9% sobre el excedente hasta 1.090 UVT.

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AHA Investing indicó que “una persona con un salario mensual de $5.000.000, que hoy no pagaría impuesto de renta únicamente por ese ingreso, podría asumir una obligación anual cercana a $609.000 si la reforma se aprueba”. La propuesta también recorta el límite anual de la renta exenta laboral del 25%, que pasaría de 790 a 630 UVT. Esa modificación tendría efecto sobre la depuración de la base gravable de los asalariados y de otros contribuyentes con rentas de trabajo.

AHA Investing mencionó el eventual desmontaje del gravamen a los movimientos financieros, conocido como cuatro por mil. Sin embargo, aclaró que el proyecto radicado no contiene una disposición sobre ese asunto.

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