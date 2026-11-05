Colombia

Cathy Juvinao ‘le cantó la tabla’ a Iván Cepeda por guardar silencio ante polémico video sobre Petro: “¿Quiénes más acomodados que ellos?”

La congresista cuestionó que el senador evitara responder a los periodistas sobre las acusaciones de Deicy Jiménez y los llamados ‘sexocontratos’ y recordó los señalamientos que el petrismo dirigió contra los sectores de centro

(Reuters - Prensa Juvinao - @deicyjimenez_/Instagram)
Cathy Juvinao cuestionó públicamente a Iván Cepeda por evitar pronunciarse sobre el video divulgado por Deicy Jiménez y las acusaciones que rodean al expresidente Gustavo Petro (Reuters - Prensa Juvinao - @deicyjimenez_/Instagram)
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La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao cuestionó al senador Iván Cepeda por evitar pronunciarse sobre el video que difundió Deicy Jiménez, de 29 años, en el que presuntamente aparece junto al expresidente Gustavo Petro. La grabación sería, según la denunciante, un elemento clave para respaldar sus señalamientos sobre una supuesta red de mujeres que habrían recibido contratos estatales a cambio de favores personales, los llamados “sexocontratos”.

La controversia se intensificó tras la evasiva del excandidato presidencial del Pacto Histórico frente a las preguntas formuladas por la prensa nacional, situación que llevó a la congresista a cuestionar la falta de postura crítica por parte de las principales figuras de la izquierda colombiana frente a las acusaciones que rodean a su colectividad política.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, la legisladora de Alianza Verde reprochó la postura asumida por el congresista cercano al expresidente Petro y rechazó los señalamientos que habitualmente se dirigen desde dicho sector hacia los partidos de centro.

“Y luego el petrismo dice que el centro es ‘acomodado’. ¿Quiénes más acomodados que ellos y ellas, absolutamente incapaces de ejercer la autocrítica? ¿Callan incluso ante aberraciones con tal de no contradecir a su líder? Colombia merece un proyecto de cambio distinto a esto”, escribió Cathy Juvinao al compartir las imágenes donde el senador evitaba responder sobre el caso.

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(@CathyJuvinao/X)
Cathy Juvinao aseguró que el petrismo demuestra falta de autocrítica al evitar cuestionamientos frente a las controversias que involucran a sus principales figuras políticas (@CathyJuvinao/X)

El pronunciamiento de la representante generó una ola de reacciones en el escenario digital y reavivó los debates entre las diferentes fuerzas partidistas del Congreso respecto al manejo ético y administrativo dentro de las entidades gubernamentales.

Varios usuarios le comentaron a Juvinao: “Qué quiere que diga Cepeda? No puede afirmar que sea un delito porque le compete a la justicia”; “No existe tal cosa como criticar al líder. Petro es la quintaesencia de la izquierda”; “Vos ni te pronuncias cuando haces un ‘manguito’ en el congreso ¿entonces?”; “No defienden principios: administran la moral según les convenga. Hipocresía política en estado puro”; “La que le completa el quorum a los proyectos de ley de gobierno, pero celebra el triunfo de Lula hablando de acomodados JAJAJAJAJAJA”.

La divulgación del video y los señalamientos de Deicy Jiménez

La polémica central cobró nueva fuerza durante la noche del 4 de noviembre, cuando Deicy Jiménez compartió una grabación en sus plataformas digitales donde estaría conversando directamente con el expresidente Petro en un espacio privado.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Según afirmó la propia denunciante, la pieza audiovisual busca respaldar las versiones que viene entregando ante la opinión pública y los estrados judiciales sobre la supuesta relación íntima que mantuvo con el antiguo mandatario a cambio de estabilidad y vinculaciones laborales en el Estado.

Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad, confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permitan que ni a mi familia ni a mí nos pase nada, pues si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en su cuenta de Instagram, donde publicó el material.

Además, la defensa técnica de Jiménez anunció de manera paralela que el video será entregado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que los peritos forenses determinen su autenticidad, la fecha de grabación y el contexto en el que se originó el registro audiovisual.

Deicy Jiménez recordó que ha recibido amenazas por sus denuncias - crédito deicyjimenez_/Instagram
Deicy Jiménez recordó que ha recibido amenazas por sus denuncias (@deicyjimenez_/Instagram)

Los “sexocontratos” que salpicaron a Gustavo Petro

Este episodio se suma a las afirmaciones que la misma mujer había realizado previamente en medios masivos, donde expuso chats y fotografías de prendas de vestir para intentar corroborar los vínculos personales en la sede de gobierno.

La situación adquirió alcance legislativo cuando el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció ante el Congreso de la República la posible instrumentalización de 48 mujeres a través de órdenes de prestación de servicios durante el cuatrienio presidencial anterior.

De allí nacieron los conocidos mediáticamente como “sexocontratos”; hace referencia a las denuncias sobre una presunta red de mujeres que habrían recibido contratos estatales a cambio de favores personales y encuentros íntimos con Petro.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Mientras avanzan las investigaciones, Petro, por su parte, rechazó las acusaciones y negó que existieran contratos públicos otorgados a cambio de relaciones personales.

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