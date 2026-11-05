Gobierno nacional modernizará la infraestructura tecnológica de la Aeronáutica Civil, luego de falla en radares de aeropuerto El Dorado

El proyecto se realizará a lo largo de los cuatro años de Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella, junto con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunciaron un plan de modernización de la infraestructura aeronáutica de Colombia por $1 billón, financiado con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), como respuesta a las fallas que afectaron la operación del aeropuerto El Dorado durante la tarde del 4 de noviembre de 2026.

Según publicó el mandatario en sus redes sociales, el programa se ejecutará entre 2026 y 2030 e incluirá intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas de todo el país.

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La iniciativa contempla la actualización de los centros de control y salas radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés.

De la misma manera, se prevé la renovación de 12 radares, la compra de 15 sistemas de vigilancia, mejoras en radioayudas, comunicaciones aeronáuticas y mantenimiento técnico.

Tras la cancelación de 79 vuelos por fallas en El Dorado, el Ejecutivo prometió renovar radares y centros de control ante reportes que alertan sobre deficiencias en la torre de Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Fallas como la del 4 de novimebre se debe a equipos tecnológicos obsoletos, según el Gobierno

En un video difundido junto a la jefa de Transporte, el mandatario indicó que la situación que se vivió en la terminal aérea capitalina se produjo por asuntos recnológicos, porque las pantallas perdieron imagen y que esa falla obligó a suspender las operaciones.

“79 vuelos cancelados y muchos otros retrasados”, atribuidos, según la ministra, a “la obsolescencia” de los equipos tecnológicos asociados a la seguridad aérea. También aseguró que el Gobierno ya tiene aprobado el crédito de la CAF y anticipó que en las próximas semanas comenzará un esquema de mantenimiento preventivo.

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Mientras tanto, el presidente De la Espriella afirmó que la infraestructura aeronáutica recibió un rezago en materia de conservación y actualización, ya que “el anterior gobierno no le metió un peso a la seguridad aérea”, sostuvo.

El plan financiado con un crédito de la CAF prevé intervenir 67 estaciones aeronáuticas, mientras una investigación expuso problemas de visibilidad, radares y personal en el principal aeropuerto colombiano, según la ministra Elsa Noguera - crédito Ministerio de Transporte

El jefe del Ejecutivo señaló que el objetivo de las inversiones será reforzar la seguridad de los pasajeros y evitar nuevas interrupciones en las operaciones aeroportuarias.

“¡LO OCURRIDO AYER EN EL AEROPUERTO EL DORADO NO PUEDE REPETIRSE! La seguridad de millones de pasajeros no puede depender de sistemas obsoletos ni de mantenimientos aplazados.¡LA SEGURIDAD AÉREA NO SE IMPROVISA, SE GARANTIZA CON INVERSIÓN, TECNOLOGÍA Y DECISIONES! En la Patria Milagro estamos trabajando para recuperar la infraestructura aeronáutica y proteger la vida de los colombianos (sic)”, escribió en su publicación el presidente.

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Un reporte técnico del estado de la infraestructura teconológica de la Aerocivil

El anuncio del Gobierno sobre la inversión ocurrió en medio de cuestionamientos por las condiciones técnicas y operativas de la torre de control del aeropuerto bogotano.

Una investigación publicada por La FM, basada en documentos técnicos y fuentes vinculadas a la Aeronáutica Civil de Colombia, sostuvo que la torre presenta problemas de visibilidad, filtraciones, fallas en equipos de vigilancia y deficiencias estructurales que afectan la operación aérea. Las afirmaciones no fueron respondidas en la información aportada por el Gobierno.

Según el medio, un informe de asistencia técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), fechado el 20 de abril de 2016, advirtió que una viga horizontal y un parante central quedaron a la altura de la vista de los controladores. Esta condición, de acuerdo con las fuentes citadas, obliga al personal a cambiar de posición para observar aeronaves en aproximación.

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La modernización de la infraestructura aérea para el período 2026-2030 se conoció luego de que una investigación periodística detallara presuntas fallas en la torre y limitaciones operativas en El Dorado - crédito Colprensa

La investigación también señaló que los vidrios exteriores de la cabina de control no habrían recibido limpieza desde la construcción de la estructura, debido a la ausencia de un sistema previsto para esa tarea.

El medio conoció que la torre, de 114 metros de altura, registraría un asentamiento de entre 14 y 16 centímetros. El medio atribuyó esa situación a diferencias entre los estudios de suelo iniciales, que contemplaban pilotes de 62 metros, y la profundidad que finalmente se habría ejecutado, de 22 metros.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la inclinación habría afectado los canales de evacuación de agua y provocado filtraciones hacia el sótano eléctrico. El artículo indicó que esos episodios pueden ocasionar apagones en las luces de pista.

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La nota también sostuvo que el Radar de Vigilancia de Superficie presenta limitaciones. Citó un informe de inspección de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, identificado como DASNA 021, que habría detectado incumplimientos frente a estándares nacionales e internacionales.

El crédito por $ 1 billón busca renovar 12 radares y adquirir 15 sistemas de vigilancia, frente a denuncias sobre puntos ciegos, equipos degradados y falta de personal especializado - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La investigación citó un estudio de IATA Consulting de 2023, según el cual El Dorado puede sostener entre 68 y 70 operaciones por hora en condiciones ideales. Ese volumen se reduciría a 30 movimientos por hora en escenarios de baja visibilidad y a 20 si se suman vientos de cola.

El reporte también mencionó 65 avisos aeronáuticos activos, conocidos como NOTAM, para el aeropuerto al 3 de noviembre de 2026. Entre ellos, destacó la degradación temporal del sistema de aterrizaje instrumental ILS CAT III de la pista 14R a categoría I hasta el 14 de noviembre.

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